Ulcera Duodenale: cos’è? Sintomi, cause e come si affronta

L'ulcera duodenale è condizionata anche dalla presenza dell' Helicobacter pylori , un batterio in grado di alterare lo strato protettivo composto da muco e di provocare l'infiammazione della mucosa gastrica e duodenale. Oltre a creare vari disturbi, l'ulcera duodenale comporta anche un danno locale, che, nel tempo, può portare a complicazioni molto serie, tra cui emorragie digestive , perforazione e occlusione da formazione di tessuto cicatriziale. Per questo motivo, deve essere trattata tempestivamente.

L'ulcera duodenale è una lesione a carico della mucosa del duodeno , il primo tratto dell' intestino che segue immediatamente lo stomaco , dopo la valvola chiamata piloro . Si forma, in pratica, un' erosione a forma di cratere, più o meno profonda, nella mucosa che riveste internamente il duodeno. Questa sorta di ferita aperta espone pertanto questo tratto del canale alimentare al secreto dello stomaco, ricco di acido cloridrico e pepsina .

L'ulcera duodenale colpisce in prevalenza gli uomini, con frequenza tripla rispetto alle donne; può comparire a qualunque età, ma il picco di massima incidenza si riscontra tra i 30 ed i 40 anni. Inoltre, a differenza di quella gastrica, l'ulcera duodenale riconosce una predisposizione familiare.

Le ulcere della parete posteriore del bulbo tendono invece a penetrare nella testa del pancreas , per vicinanza stretta dei due organi e possono portare allo sviluppo di reazioni infiammatorie dello stesso pancreas ( pancreatite acuta ). Le complicanze emorragiche dell'ulcera duodenale possono essere fatali, perché l'approfondirsi dell'ulcera può comportare l'erosione di rami arteriosi importanti.

Il 95% delle ulcere duodenali si localizza nel bulbo duodenale, entro 3 cm dal piloro. La parete anteriore del bulbo è la sede più frequentemente interessata; seguono in ordine di frequenza la parete posteriore e i margini superiori e inferiore del bulbo. Il diametro medio delle ulcere duodenali è di circa 1 cm. La morfologia è simile a quella dell'ulcera gastrica. Le complicanze sono l'emorragia, la perforazione e la stenosi (occlusione); la possibilità di evoluzione in tumore maligno sembrerebbe esclusa.

Altre cause sono rappresentate dall'uso continuativo di antinfiammatori non steroidei ed altri farmaci come, ad esempio, i cortisonici .

La maggior parte delle ulcere duodenali è provocata da un'infezione. Il responsabile è l' Helicobacter pylori , un microrganismo in grado di colonizzare l'ambiente acido dello stomaco. Questo batterio, infatti, una volta entrato nell'organismo, determina una reazione infiammatoria che può danneggiare sia le pareti dello stomaco, sia quelle del duodeno. L'acido e gli enzimi , prodotti dallo stomaco, possono così raggiungere i tessuti sottostanti e danneggiarli fino a provocare l'ulcera.

Al di là delle cause specifiche, l'ulcera duodenale è comunque il risultato dello squilibrio tra fattori aggressivi e fattori preposti alla difesa dall'acidità dei succhi gastrici.

Ricordiamo, infatti, che le pareti dello stomaco e del duodeno sono normalmente protette dai succhi gastrici acidi. Tuttavia, per una serie di motivi diversi, questo processo di protezione può smettere di funzionare in modo corretto oppure può aumentare la combinazione dei fattori aggressivi . Il rivestimento mucoso risulta perciò più vulnerabile.

Le cause che possono contribuire a scatenare l'ulcera duodenale sono:

L'ulcera duodenale è una ferita che intacca le pareti del duodeno; nei casi estremi, questa lesione ulcerosa può portare alla perforazione della parete intestinale. L'ulcera duodenale si sviluppa, di solito, per azione dell' acido cloridrico e della pepsina sul rivestimento interno del duodeno.

Sintomi

Ulcera Duodenale: come si manifesta?

Il sintomo più caratteristico dell'ulcera duodenale è la comparsa di un dolore urente, sordo e continuo, localizzato tra l'estremità inferiore dello sterno e l'ombelico. Il dolore epigastrico compare più facilmente a stomaco vuoto, spesso da una a tre ore dopo i pasti principali, oppure durante la notte, provocando il risveglio. Si attenua tipicamente ingerendo del cibo, che svolge in questo caso un effetto tampone. In altri casi, il dolore presenta caratteristiche meno specifiche. Talvolta, sono presenti altri sintomi come perdita dell'appetito, gonfiore, nausea e vomito.

Un altro aspetto caratteristico dell'ulcera è la stagionalità: se non trattata, tende a recidivare periodicamente, per lo più in primavera e autunno. Periodi sintomatici della durata di alcuni giorni o settimane si alternano a remissioni che possono durare parecchi mesi o anni.

I pazienti portatori contemporaneamente di ulcera gastrica e duodenale, presentano solitamente una sintomatologia prevalentemente riferibile a quella dell'ulcera duodenale.

Possibili complicanze dell’Ulcera Duodenale

In alcuni casi, l'ulcera può coinvolgere la mucosa duodenale più in profondità, portando a temibili complicanze. Se l'erosione coinvolge differenti strati di tessuto, ad esempio, può sanguinare innescando vere e proprie emorragie. Il sanguinamento può provocare un'anemia oppure, se insorge in modo acuto, può manifestarsi in modo più evidente, con l'emissione di sangue attraverso il vomito o la presenza di sangue digerito nelle feci, che le rende di colore nerastro.

L'ulcera può anche estendersi attraverso tutto lo spessore del duodeno, perforando la parete colpita, con fuoriuscita del contenuto del duodeno nella cavità peritoneale. Da ciò possono conseguire infezioni o lesione degli organi contigui, come il fegato e il pancreas. Un'ulcera perforata è una condizione che mette in pericolo la vita e richiede un trattamento medico-chirurgico immediato. Attenzione perciò alla comparsa di un dolore improvviso e lancinante, oltre ai sintomi già descritti per l'emorragia.

Un'altra delle conseguenze in cui si può incorrere è l'occlusione o stenosi, dovuta all'infiammazione e alla formazione di tessuto cicatriziale. Con il passare del tempo, questo processo tende a deformare il tratto interessato, con effetti pure a livello funzionale. Queste ostruzioni, infatti, non consentono il regolare transito ed assorbimento di nutrienti.