La tungiasi è una malattia parassitaria causata dalla pulce della sabbia (Tunga penetrans). Quest'insetto vive nelle spiagge di alcuni Paesi tropicali e penetra nella cute, soprattutto dei piedi, di persone che camminano su un'area infestata (terreno sabbioso o pavimento dove si trovano le pulci adulte).

La Tunga penetrans può compiere balzi non più alti di 20–30 cm, per cui le zone del corpo a più alto rischio di contatto sono le estremità inferiori. Solo le femmine dell'insetto sono ematofaghe, cioè si nutrono di sangue, quando devono procurarsi i nutrienti per far maturare le uova.

Tunga penetrans (pulce penetrante): aspetto e caratteristiche

La Tunga penetrans (o Sarcopsylla penetrans) è la più piccola pulce conosciuta: quest'insetto non supera 1 mm di lunghezza.

(o Sarcopsylla penetrans) è la più piccola pulce conosciuta: quest'insetto non supera 1 mm di lunghezza. L'ingresso nella pelle è esclusivo della pulce femmina fecondata: La Tunga penetrans entra profondamente nella pelle dell'ospite, creandosi una fessurazione che dallo strato corneo esterno della pelle arriva al derma. Qui la pulce trova nutrimento nella vascolarizzazione capillare sanguigna. La Tunga penetrans inizia a nutrirsi di sangue al fine di completare il ciclo gravidico (sono necessari circa 7-10 giorni), quindi depone le uova (da 100 a 200) che si schiudono in due settimane. Dopo l'ingresso nella cute, la pulce rimane con la testa impiantata nel derma e l'apparato escretore addominale che fuoriesce dallo strato esterno dell'epidermide. Pertanto, le uova vengono espluse gradualmente e si depositeranno al suolo, dove completeranno lo sviluppo larvale in circa 3-4 settimane.

fecondata: I maschi e le femmine non fertilizzate si limitano, invece, alla sola suzione temporanea del sangue dall'esterno, attraverso la spirotromba, un apparato boccale succhiante a forma di proboscide. Di solito, la Tunga penetrans si annida sotto l'unghia di un dito del piede e sporge con l'addome, di consistenza molliccia.

Chi è più a rischio?

La tungiasi si trasmette per contatto diretto della pelle col parassita.

Di solito, la Tunga penetrans penetra nei piedi (regione plantare, spazi interdigitali, tallone e zona periungueale), come conseguenza del camminare a piedi scalzi o con i sandali sul terreno sabbioso o sul pavimento dove si trovano le pulci adulte. Tuttavia, sedersi o sdraiarsi sulla medesima spiaggia infestata dal parassita, può determinare la comparsa della malattia in altre sedi (es. natiche, cosce ecc.).

La tungiasi colpisce sia gli esseri umani, che gli animali domestici (cane, gatto ecc.) o qualsiasi altro mammifero allo stato brado (equini, ovini, suini ecc.).

Quanto è diffusa?

Le zone notoriamente conosciute come endemiche per la tungiasi sono l'Africa subsahariana, i Caraibi, il Sud America, il Centro America e l'India. L'infezione è diffusa in zone dove le condizioni di vita sono precarie, come i villaggi situati in spiagge remote, le comunità nell'entroterra rurale e le baraccopoli delle grandi città.