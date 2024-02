Che cos'è il tumore alla vescica? Il tumore alla vescica è una neoplasia maligna che coinvolge le cellule che rivestono la superficie interna della vescica. In campo urologico, il tumore alla vescica è secondo solo al tumore alla prostata per quel che concerne la sua diffusione. Questo tipo di tumore tende ad essere più comune negli individui di età compresa fra i 60 e i 70 anni, con una frequenza di tre volte maggiore negli uomini rispetto alle donne. Esistono diverse tipologie di tumore alla vescica, fra cui ricordiamo: il carcinoma a cellule di transizione (la forma più frequente che si manifesta nella stragrande maggioranza dei casi), il carcinoma squamoso primitivo, l'adenocarcinoma. Per maggiori dettagli su cosa è il tumore alla vescica, su quali sono cause e fattori di rischio e su come si manifesta, clicca qui. Di seguito, invece, vedremo come si diagnostica e quali sono i trattamenti ad oggi disponibili. Shutterstock

Come si diagnostica il tumore alla vescica? Come avviene per ogni altra forma tumorale maligna, le possibilità di cura del cancro alla vescica sono sensibilmente aumentate da una diagnosi precoce. L'individuazione e la stadiazione della neoplasia richiedono il ricorso congiunto ad esami clinici, strumentali e di laboratorio. Chiaramente, nel processo di diagnosi è altrettanto necessaria un'accurata anamnesi, sia della storia personale e familiare del paziente che di quella lavorativa, visti i numerosi fattori di rischio che espongono all'insorgenza di questa particolare neoplasia maligna. Esame delle urine L'analisi delle urine è un test di laboratorio che consente di determinare l'eventuale presenza al loro interno di sangue, marcatori specifici, proteine, ecc. La citologia urinaria, invece, prevede l'analisi al microscopio dell'urina al fine di individuare la presenza di cellule anomale. Esame fisico In fase di diagnosi, lo specialista può effettuare un esame fisico mediante esplorazione manuale effettuata attraverso il retto o la vagina per determinare la presenza di masse tumorali. Ecografia L'ecografia - o, più nel dettaglio, l'ecografia pelvica - può fornire informazioni utili in merito alla presenza di masse tumorali a livello della vescica. Cistoscopia La cistoscopia rappresenta l'esame cardine nella diagnosi del tumore alla vescica. Con questa procedura, infatti, il medico è in grado di visualizzare e analizzare l'interno della vescica grazie all'inserimento - attraverso le vie urinarie - di un sottile tubicino dotato di una fonte luminosa e di una telecamera posizionate alla sua estremità. Questo strumento - chiamato cistoscopio - permette quindi di ottenere immagini dettagliate dell'uretra e della vescica, consentendo allo specialista di individuare la presenza di eventuali tumori. Con lo cistoscopio, inoltre, è possibile prelevare un piccolo campione della massa tumorale per poterlo poi analizzare; in altri termini, è possibile effettuare una biopsia, ma non solo. In alcuni casi, infatti, grazie all'uso dello cistoscopio è possibile anche effettuare l'asportazione di piccoli tumori della vescica. La cistoscopia, pertanto, non solo è fondamentale nella diagnosi del tumore della vescica, ma in alcuni casi può essere sfruttata nell'ambito del suo trattamento. Urogramma con tomografia computerizzata L'urogramma con tomografia computerizzata (TC) è un esame che consente di ottenere una scansione del tratto urinario con l'utilizzo di un apposito mezzo di contrasto iniettato per via endovenosa. Naturalmente, come si intuisce dal suo stesso nome, questo esame sfrutta la tecnologia della tomografia computerizzata per ottenere le immagini dettagliate di reni, vescica e ureteri. Allo stesso tempo, con l'esecuzione dell'urogramma con TC è possibile catturare anche immagini dettagliate dei tessuti molli e dei vasi sanguigni vicini, così come delle ossa, consentendo al medico un'analisi ancor più dettagliata dell'area che si sta indagando per la ricerca di patologie neoplastiche. Pielogramma intravenoso (IVP) Il pielogramma intravenoso è un esame radiografico (raggi X) del tratto urinario effettuato con l'ausilio di un mezzo di contrasto somministrato per via endovenosa. In seguito alla somministrazione di quest'ultimo, vengono eseguite una serie di immagini radiografiche non solo della vescica, ma anche di reni ed ureteri, per verificare l'eventuale presenza di masse tumorali in questi organi.

Determinazione dello stadio del tumore Una volta effettuata la diagnosi di tumore alla vescica, lo specialista potrà effettuare ulteriori indagini per determinare qual è lo stadio del tumore. In questo senso, risulta utile l'esecuzione di: Risonanza magnetica (RM);

(RM); Tomografia e emissione di positroni (PET);

(PET); Scintigrafia ossea. Questi esami permettono altresì di identificare la presenza di eventuali metastasi. Stadi del tumore alla vescica I tumori della vescica possono essere classificati in funzione del loro grado di severità. Tale classificazione si basa sul sistema di stadiazione TNM, dove: Il parametro T descrive le dimensioni del tumore e la sua eventuale diffusione nei tessuti circostanti;

Il parametro N descrive la diffusione delle cellule tumorali maligne nei linfonodi;

Il paramento M indica la metastasi. In base a questo sistema di classificazione, il tumore può essere classificato in quattro stadi di differente gravità, quali: Stadio 0 : in questo stadio il tumore alla vescica non è invasivo; le cellule maligne sono localizzate a livello del tessuto che riveste internamente la vescica e non hanno invaso la parete vescicale. Lo stadio 0 si suddivide a sua volta in: Stadio 0a o carcinoma papillare non invasivo : si tratta di un tumore che può presentarsi come una massa lunga e sottile che si estende verso il lume della vescica. Può essere a basso od alto grado a seconda dei casi. Stadio 0is o carcinoma in situ : si tratta di un tumore ad alto grado localizzato nello strato più interno del rivestimento della vescica.

: in questo stadio il tumore alla vescica non è invasivo; le cellule maligne sono localizzate a livello del tessuto che riveste internamente la vescica e non hanno invaso la parete vescicale. Lo stadio 0 si suddivide a sua volta in: Grado del tumore alla vescica: cosa significa? Il grado del tumore alla vescica descrive quanto anomale sono le cellule che compongono il tumore. Un grado basso significa che le cellule maligne assomigliano alle cellule normali e tendono a crescere e a diffondersi più lentamente di quelle ad alto grado. Un grado alto significa che le cellule tumorali tendono a crescere e a diffondersi più velocemente, così come che vi è una più alta probabilità di recidiva dopo il trattamento. Stadio I : in questo caso, le cellule maligne che compongono il tumore alla vescica si sono diffuse nel tessuto connettivo, ma gli strati muscolari della vescica non sono coinvolti. Per descrivere lo stadio uno si può parlare di cancro alla vescica non muscolo-invasivo .

: in questo caso, le cellule maligne che compongono il tumore alla vescica si sono diffuse nel tessuto connettivo, ma gli strati muscolari della vescica non sono coinvolti. Per descrivere lo stadio uno si può parlare di . Stadio II : in questo stadio, il tumore si è diffuso agli strati muscolari della vescica. Si parla, pertanto, di cancro alla vescica muscolo-invasivo .

: in questo stadio, il tumore si è diffuso agli strati muscolari della vescica. Si parla, pertanto, di . Stadio III : lo stadio tre del tumore alla vescica può essere descritto come localmente avanzato . Nel dettaglio, è possibile distinguere due sotto-stadi o fasi: Fase IIIA : il tumore si è diffuso attraverso la parete della vescica e i muscoli, raggiungendo il tessuto adiposo che circonda la vescica stessa, e può aver intaccato gli organi riproduttivi, ma non i linfonodi; oppure, il tumore si è diffuso ad un linfonodo pelvico che, tuttavia, non si trova in prossimità delle arterie principali presenti a livello pelvico (ossia, le arterie iliache comuni). Fase IIIB : il tumore si è diffuso a più di un linfonodo, ma sempre lontani dalle arterie iliache comuni; oppure, il tumore si è diffuso ad un linfonodo vicino alle arterie iliache comuni.

: lo stadio tre del tumore alla vescica può essere descritto come . Nel dettaglio, è possibile distinguere due sotto-stadi o fasi: Stadio IV : il tumore alla vescica di quarto stadio è anche definito come cancro metastatico , in quanto le cellule tumorali si sono diffuse - attraverso il sistema linfatico - ad altri organi e tessuti, generando nuovi tumori. Anche in questo caso è possibile distinguere due sotto-stadi o fasi: Fase IVA : il tumore si è diffuso alla parete addominale o pelvica; oppure, il tumore si è diffuso ai linfonodi localizzati sopra le arterie iliache comuni. Fase IVB : il tumore alla vescica si è diffuso ad altri tessuti od organi, come ad esempio, ossa, polmoni e fegato.

: il tumore alla vescica di quarto stadio è anche definito come , in quanto le cellule tumorali si sono diffuse - attraverso il sistema linfatico - ad altri organi e tessuti, generando nuovi tumori. Anche in questo caso è possibile distinguere due sotto-stadi o fasi: