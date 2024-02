Tumore alla Vescica: cos’è? Sintomi e cause

Il tumore alla vescica è un cancro urologico comune che si verifica per la trasformazione in senso maligno delle cellule che rivestono la superficie interna della vescica stessa. Brevemente, ricordiamo che la vescica è l'organo del sistema urinario deputato alla raccolta e all'eliminazione dell' urina filtrata dai reni , localizzato dietro la sinfisi pubica , nella pelvi . Quasi tutti i tumori della vescica hanno origine nell' urotelio (strato di mucosa composto da 3 a 7 cellule all'interno della vescica muscolare ).

La diagnosi si basa principalmente sulla cistoscopia : la maggior parte dei tumori della vescica vengono identificati in una fase precoce , quando sono altamente curabili; tuttavia, circa il 25% dei tumori della vescica vengono diagnosticati in fasi successive .

Sintomi

Quali sono i sintomi del Tumore alla Vescica?

Purtroppo, come accade per la maggior parte dei tumori maligni, non esistono sintomi precoci specifici per il cancro della vescica.

Tra le manifestazioni cliniche del cancro della vescica, quelle più comuni sono:

Per quanto riguarda la presenza di sangue nelle urine, che rappresenta il sintomo d'esordio nell'80% dei casi, il più delle volte l'emorragia è visibile ad occhio nudo; come tale conferisce alle urine un colore rosso vivo o rosso ruggine, spesso misto a coaguli.

Tutti questi sintomi sono comuni anche ad altre malattie urologiche, come l'ipertrofia prostatica benigna, la litiasi urinaria e le infezioni prostatiche associate a patologie sessualmente trasmissibili.

In alcuni pazienti il cancro della vescica può rimanere del tutto asintomatico fino a fasi molto avanzate.