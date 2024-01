Tumore Utero: sintomi, come si scopre e quando operare

Nota: in questo approfondimento verranno descritti i tumori che interessano il corpo dell'utero ; quelli della cervice uterina sono descritti in una pagina dedicata: tumore del collo dell'utero .

Il cancro uterino si riferisce principalmente a due tipi di cancro che colpiscono l'utero: carcinoma endometriale e sarcoma uterino. Quest'ultimo, per incidenza, è molto meno comune del carcinoma endometriale, che corrisponde, invece, a circa l'80% delle nuove diagnosi e riguardano quasi sempre donne in menopausa (tra i 50 e i 70 anni).

Tutti i tumori del corpo dell'utero sono in genere classificati secondo quattro stadi che, in sintesi, riportiamo:

Gli estrogeni possono far sì che le cellule e il tessuto dell'endometrio si moltiplichino più velocemente del solito, il che può portare all' iperplasia endometriale.

Le cause del tumore all'utero non sono ancora del tutto note, ma s'ipotizza che più di un fattore possa concorrere nell'insorgenza del tumore. Tra questi, si ritiene che gli squilibri ormonali svolgano un ruolo particolarmente significativo.

Se si manifesta un sanguinamento atipico, soprattutto se si è già in menopausa, rivolgersi immediatamente al proprio ginecologo . Questi disturbi possono essere causati da qualcosa di diverso dal cancro, ma l'unico modo per saperlo è consultare il medico.

Il cancro uterino può non causare sintomi, soprattutto nelle fasi iniziali. Quando si verificano, i sintomi possono includere perdite vaginali o sanguinamenti insoliti , non correlati alle normali mestruazioni, e dolore pelvico (o pressione nella pelvi ).

Nota bene : la combinazione di segni e sintomi potrebbero anche indurre il medico a considerare la possibilità di altre condizioni non necessariamente tumorali e maligne, tra cui endometriosi , fibromi , adenomiosi , vaginite atrofica , atrofia endometriale, iperplasia endometriale, polipi endometriali e polipi cervicali . Per questo, potrebbe essere necessario sottoporsi a uno o più test per escludere un'altra condizione durante la valutazione diagnostica.

In presenza di un tumore all'utero, stadiazione e classificazione del cancro uterino sono step importanti perché aiutano a determinare come trattare la malattia e quanto successo potrebbe avere un determinato piano terapeutico applicato allo specifico caso clinico ( prognosi compresa di stima dei tempi di sopravvivenza ).

Trattamento

Sebbene una diagnosi di cancro uterino possa spaventare, è importante sapere che la sua forma più comune, il cancro dell'endometrio, è curabile, soprattutto se viene diagnosticata in una fase precoce. La chirurgia è il trattamento più comune, ma possono essere utilizzate anche la radioterapia, la chemioterapia e molte altre terapie.

Come vengono trattati i Tumori all’Utero?

Il trattamento viene determinato in base al tipo di cancro, allo stadio, al grado, all'età del paziente, alla salute generale e al desiderio di avere figli. Le cellule tumorali vengono anche esaminate per determinare se determinati trattamenti, come la terapia ormonale, potrebbero funzionare.

Le decisioni terapeutiche sui farmaci mirati possono anche basarsi sulle caratteristiche genetiche delle cellule neoplastiche. Un altro fattore nella pianificazione del trattamento è il proprio performance status, ovvero quanto bene si riesce a svolgere le attività ordinarie e quanto ci si aspetta che i trattamenti siano tollerati.

Chirurgia

In genere, la chirurgia è la prima linea di trattamento per il cancro uterino. L'obiettivo dell'intervento chirurgico è rimuovere il tumore e parte del tessuto sano circostante (noto come margine).

Gli interventi chirurgici che possono essere eseguiti per il trattamento del cancro uterino includono:

Isterectomia semplice: rimozione dell'utero e della cervice.

rimozione dell'utero e della cervice. Isterectomia radicale: rimozione dell'utero, della cervice, della parte superiore della vagina e dei tessuti circostanti.

rimozione dell'utero, della cervice, della parte superiore della vagina e dei tessuti circostanti. Salpingo-ooforectomia bilaterale: per le persone che hanno attraversato la menopausa, entrambe le tube di Falloppio e entrambe le ovaie vengono rimosse contemporaneamente all'isterectomia.

per le persone che hanno attraversato la menopausa, entrambe le tube di Falloppio e entrambe le ovaie vengono rimosse contemporaneamente all'isterectomia. Linfoadenectomia (rimozione dei linfonodi): per determinare se il cancro si è diffuso oltre l'utero, il chirurgo può rimuovere i linfonodi vicino al tumore durante l'isterectomia.

Gli effetti collaterali a breve termine più comuni dell'intervento chirurgico includono dolore e stanchezza. Altri effetti collaterali possono includere nausea, vomito, difficoltà a svuotare la vescica e difficoltà ad avere movimenti intestinali. Questi problemi sono generalmente temporanei.

Se si è in premenopausa e vengono rimosse le ovaie, si avvertiranno i sintomi della menopausa a causa dei cambiamenti nella produzione ormonale. Il linfedema (gonfiore alle gambe) è un possibile effetto collaterale di una linfoadenectomia.

Radioterapia

La radioterapia usa raggi ad alta energia per danneggiare le cellule tumorali e inibire la loro crescita; si distingue in radioterapia a fasci esterni e brachiterapia e, di solito, comporta una serie di trattamenti programmati per un periodo di tempo. Nella prima opzione, le radiazioni ionizzanti sono somministrate dall'esterno; si irradia, quindi, la regione pelvica che contiene le strutture che devono essere trattate. La brachiterapia prevede, invece, il posizionamento di materiale radioattivo direttamente all'interno del canale vaginale, in modo da colpire selettivamente l'area interessata dal tumore, senza intaccare la vescica ed il retto (riducendo, quindi, gli effetti collaterali).

La radioterapia viene solitamente somministrata dopo l'intervento chirurgico per distruggere le cellule tumorali rimanenti, ma può essere indicata prima dell'intervento chirurgico per ridurre il tumore; altre volte, viene utilizzata se qualcuno non può sottoporsi a chirurgia.

Gli effetti collaterali delle radiazioni variano a seconda della quantità di radioterapia e possono includere affaticamento, lievi reazioni cutanee, disturbi di stomaco e movimenti intestinali sciolti. Questi effetti di solito si risolvono entro mesi dal completamento del trattamento; possono verificarsi effetti collaterali a lungo termine, ma sono meno comuni.

Chemioterapia

La chemioterapia è un trattamento sistemico che può essere applicato da solo (quando le cellule tumorali si sono diffuse ad altri organi) o in combinazione con radioterapia o interventi chirurgici. La chemioterapia consiste tipicamente in un farmaco o in una combinazione di farmaci somministrati in cicli, per un periodo di tempo. Questi chemioterapici vengono solitamente somministrati per via endovenosa, per distruggere le cellule tumorali, solitamente impedendo loro di dividersi per produrre più cellule. Per il trattamento del cancro uterino, la chemioterapia viene iniziata dopo l'intervento chirurgico o se il cancro si ripresenta dopo il trattamento iniziale. Gli effetti collaterali dipendono principalmente da quali agenti vengono utilizzati e comprendono: perdita dei capelli, scarso appetito, nausea e vomito, diarrea e predisposizione alla formazione di lividi.

Terapia ormonale

Ormoni o farmaci che bloccano gli ormoni possono essere utilizzati per trattare il cancro, in particolare il cancro dell'endometrio in stadio avanzato (stadio III o IV) o recidivo dopo il trattamento.

Il trattamento ormonale per il cancro dell'endometrio può includere:

Progestinici: questo è il principale trattamento ormonale utilizzato per il cancro dell'endometrio. Questi farmaci rallentano la crescita delle cellule tumorali dell'endometrio e in alcuni casi possono aiutare a preservare la fertilità.

questo è il principale trattamento ormonale utilizzato per il cancro dell'endometrio. Questi farmaci rallentano la crescita delle cellule tumorali dell'endometrio e in alcuni casi possono aiutare a preservare la fertilità. Tamoxifene: spesso usato per trattare il cancro al seno, il tamoxifene è un farmaco antiestrogeno che potrebbe essere usato anche per trattare il cancro dell'endometrio avanzato o ricorrente. Il tamoxifene viene talvolta alternato al progesterone, che sembra funzionare bene ed essere meglio tollerato rispetto al solo progesterone.

spesso usato per trattare il cancro al seno, il tamoxifene è un farmaco antiestrogeno che potrebbe essere usato anche per trattare il cancro dell'endometrio avanzato o ricorrente. Il tamoxifene viene talvolta alternato al progesterone, che sembra funzionare bene ed essere meglio tollerato rispetto al solo progesterone. Agonisti dell'ormone di rilascio dell'ormone luteinizzante (agonisti dell'LHRH): questi farmaci abbassano i livelli di estrogeni nelle persone in premenopausa che hanno ancora ovaie funzionanti "spegnendo" le ovaie in modo che non producano estrogeni. Conosciuti anche come agonisti dell'ormone di rilascio delle gonadotropine (GNRH), sono farmaci che potrebbero essere usati per trattare il cancro dell'endometrio. Vengono somministrati come iniezione ogni 1 o 3 mesi.

questi farmaci abbassano i livelli di estrogeni nelle persone in premenopausa che hanno ancora ovaie funzionanti "spegnendo" le ovaie in modo che non producano estrogeni. Conosciuti anche come agonisti dell'ormone di rilascio delle gonadotropine (GNRH), sono farmaci che potrebbero essere usati per trattare il cancro dell'endometrio. Vengono somministrati come iniezione ogni 1 o 3 mesi. Inibitori dell'aromatasi (AI): senza ovaie funzionanti, il tessuto adiposo diventa la principale fonte di estrogeni del corpo. Questi farmaci possono interrompere la produzione di estrogeni per ridurne ulteriormente i livelli. Attualmente sono più comunemente utilizzati nelle persone che non possono sottoporsi ad un intervento chirurgico.

Target therapy

La terapia mirata o target therapy prende di mira i geni, le proteine ​​o l'ambiente tissutale specifici che contribuiscono alla crescita e alla sopravvivenza del cancro, bloccando la crescita e la diffusione delle cellule tumorali con un impatto limitato sulle cellule sane.

La terapia mirata è generalmente riservata al cancro allo stadio IV quando altri trattamenti non riescono a rallentare la progressione. È disponibile per il cancro uterino negli studi clinici e, in alcuni casi, come parte dei regimi di trattamento standard.

La terapia mirata per il cancro uterino comprende:

Terapia anti-angiogenesi: si concentra sull'arresto dell'angiogenesi (il processo di creazione di nuovi vasi sanguigni) per "far morire di fame" il tumore.

si concentra sull'arresto dell'angiogenesi (il processo di creazione di nuovi vasi sanguigni) per "far morire di fame" il tumore. Inibitori target della rapamicina per i mammiferi (mTOR): le persone con cancro uterino avanzato o ricorrente possono essere trattate con un farmaco che blocca la via mTOR, dove le mutazioni sono comuni con il cancro dell'endometrio.

le persone con cancro uterino avanzato o ricorrente possono essere trattate con un farmaco che blocca la via mTOR, dove le mutazioni sono comuni con il cancro dell'endometrio. Terapia mirata a HER2: il carcinoma sieroso uterino è un tipo raro, ma aggressivo di cancro dell'endometrio. Circa il 30% di questi tumori esprime il gene HER2. Herceptin (trastuzumab) è una terapia mirata utilizzata principalmente per trattare il cancro al seno HER2-positivo; tuttavia, in uno studio clinico di fase II, i ricercatori hanno scoperto che, combinato con la chemioterapia, trastuzumab era efficace nel trattamento di questo tipo di tumori.

Immunoterapia

Chiamata anche terapia biologica, l'obiettivo dell'immunoterapia è potenziare le difese naturali dell'organismo per combattere il cancro utilizzando materiali prodotti dall'organismo o in laboratorio per migliorare, colpire o ripristinare la funzione del sistema immunitario. L'immunoterapia viene generalmente utilizzata per il cancro uterino avanzato o quando altri trattamenti si sono rivelati inefficaci.

Gli effetti collaterali variano a seconda del tipo di trattamento e possono includere reazioni cutanee, sintomi simil-influenzali, diarrea e variazioni di peso.