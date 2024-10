Tumore della tiroide: cos'è? Cause e sintomi

Tumore della tiroide benigno

Quali sono i tumori benigni della tiroide?

Il tumore alla tiroide si manifesta molto spesso in una forma benigna e piuttosto raramente in forme maligne (assumendo in questo caso il nome di cancro alla tiroide).

I tumori benigni sono particolarmente diffusi, con un'incidenza che si aggira intorno al 25-50% della popolazione: prendono il nome di noduli benigni e, nella maggior parte dei casi, non provocano problemi particolari, tanto da passare del tutto inosservati od essere occasionalmente scoperti durante la palpazione od una visita ultrasuonografica.

Solo in una minoranza dei pazienti i noduli tiroidei:

instaurano il quadro sintomatologico tipico della tireotossicosi (eccesso di ormoni tiroidei)

oppure