Cosa significa avere un tumore al terzo stadio? Sintomi e sopravvivenza

Cos’è un tumore al terzo stadio? Un terzo stadio di tumore è un cancro localmente avanzato. Si verifica quando il tumore è cresciuto o si è diffuso localmente, ma non si è ancora diffuso ad un organo o ad una parte del corpo lontano dalla massa neoplastica originale (tumore primitivo). Cosa significa tumore al terzo stadio? Il tumore allo stadio 3 è considerato avanzato e differisce rispetto allo stadio 2 per due ragioni: il tumore è più grande oppure il tumore si è diffuso ai linfonodi o ai tessuti circostanti. In questo terzo stadio: il tumore potrebbe essere cresciuto fino a raggiungere una dimensione specifica

il cancro potrebbe essere costituito da tumori multipli e/o il cancro potrebbe essersi diffuso ai linfonodi, organi o tessuti adiacenti. In alcuni casi, i tumori allo stadio 3 potrebbero essere considerati tumori metastatici, il che significa che potrebbero essersi diffusi oltre il loro organo di origine. Quanti tipi di stadi 3 esistono? Shutterstock Molti tumori allo stadio 3 hanno più sottocategorie, solitamente designate come stadi 3A, 3B e 3C. Queste sottocategorie sono spesso determinate dalle dimensioni dei tumori, dalla presenza o meno di tumori multipli e dal grado di diffusione locale del cancro. I tumori liquidi, o tumori del sangue, come la leucemia, il linfoma o il mieloma multiplo, sono stadiati in modo diverso rispetto alla maggior parte degli altri tumori perché non sempre possono formare tumori solidi. I tumori liquidi possono essere stadiati da una varietà di fattori, tra cui: Il rapporto tra cellule del sangue sane e cellule cancerose

Se le cellule cancerose si trovano nei linfonodi o nel diaframma

Il grado in cui i linfonodi, il fegato o la milza possono essere gonfi

Come viene stabilito lo stadio del tumore? La stadiazione è un fattore importante per determinare le opzioni di trattamento del cancro, poiché stabilisce le dimensioni del tumore e la sua diffusione all'interno del corpo. La stadiazione è utilizzata per la maggior parte dei tumori e, in generale, il cancro rientra negli stadi da 1 a 4. Alcuni tipi possono essere allo stadio 0, ovvero ci sono cellule cancerose in uno strato di tessuto, ma non sono cresciute o diffuse. Tumore al terzo stadio: come si identifica? Durante l'iter diagnostico, i medici potranno utilizzare i risultati dell'esame obiettivo, della biopsia e dell'imaging allo scopo di definire la stadiazione del tumore. Questo sistema, relativamente complesso, riflette le molte varietà delle malattie neoplastiche e permette di determinare quale tipo di trattamento è più indicato. In linea generale, la stadiazione di un tumore dipende da: Capacità del tumore di invadere i tessuti limitrofi;

Capacità del tumore di metastatizzare ai linfonodi o altre parti del corpo, come le ossa ;

; Grado (punteggio di Gleason);

Livelli di specifici parametri o marker biologici. Sistema TNM (tumore, linfonodi e metastasi) Convenzionalmente, i medici identificano lo stadio del cancro utilizzando il sistema TNM (tumore, linfonodi e metastasi): " T " descrive le caratteristiche del tumore;

" descrive le caratteristiche del tumore; " N " indica se il tumore si è diffuso ai linfonodi regionali (si trovano accanto alla prostata nella regione pelvica).

" indica se il tumore si è diffuso ai linfonodi regionali (si trovano accanto alla prostata nella regione pelvica). "M" è riferito alla diffusione del tumore ad altre parti del corpo (metastasi). L'insieme di questi parametri (TNM, Gleason e biomarcatori) consente di attribuire alla malattia tre diverse classi di rischio: basso, intermedio e alto rischio. Sistema numerico di stadiazione A volte, per diagnosticare in quale fase il tumore si trovi, viene utilizzato un più semplice sistema numerico di stadiazione. Le tappe del tumore sono: Fase I o tumore al primo stadio – tumore in stadio precoce, molto piccolo e completamente all'interno della sede d'origine;

– tumore in stadio precoce, molto piccolo e completamente all'interno della sede d'origine; Fase II o tumore al secondo stadio – la massa neoplastica è più grande, ma rimane confinata all'interno dell'organo o della sede coinvolta dalla malattia;

– la massa neoplastica è più grande, ma rimane confinata all'interno dell'organo o della sede coinvolta dalla malattia; Fase III o tumore al terzo stadio – il tumore si estende oltre l'organo o la sede interessata e potrebbe aver iniziato ad invadere altri tessuti limitrofi;

– il tumore si estende oltre l'organo o la sede interessata e potrebbe aver iniziato ad invadere altri tessuti limitrofi; Fase IV o tumore al quarto stadio – cancro avanzato, diffuso ai linfonodi o ad altre parti del corpo (come, ad esempio, vescica, retto, ossa, polmoni o altri organi). In linea puramente indicativa, se un tumore è diagnosticato in una fase precoce, le probabilità di sopravvivenza sono generalmente buone.

Cancro allo stadio 3 nei tumori più comuni Cancro al seno al terzo stadio Nel cancro al seno in stadio 3, il tumore può anche essere piuttosto grande a questo stadio, estendendosi eventualmente alla parete toracica e/o alla pelle del seno. Le cellule cancerose possono essere trovate nei linfonodi vicini. Cancro al polmone al terzo stadio Nello stadio 3 del cancro ai polmoni, il cancro si è diffuso dai polmoni ai linfonodi e/o alle strutture e agli organi vicini, come il cuore, la trachea e l'esofago. Cancro alla prostata al terzo stadio Il cancro è nei tessuti vicino alla prostata. Potrebbe anche aver raggiunto le vescicole seminali, le ghiandole che secernono componenti dello sperma. Cancro colon rettale al terzo stadio Il cancro è cresciuto nella parete intestinale e potrebbe essere penetrato nel muscolo. Il cancro potrebbe essersi diffuso ai linfonodi vicini e/o agli organi o tessuti vicini. Melanoma al terzo stadio Le cellule tumorali si sono diffuse ai linfonodi vicini, ma non agli organi distanti.

Trattamento Tumore al terzo stadio: qual è il trattamento previsto? In generale, i trattamenti per i tumori al terzo stadio iniziano solitamente con un intervento chirurgico o con un trattamento per ridurre le dimensioni della massa neoplastica prima dell'intervento, come chemioterapia, radioterapia o una combinazione di entrambe. I piani di trattamento per il cancro allo stadio 3 possono essere complessi; per esempio: Tumore al seno al terzo stadio : il primo passo è solitamente la chemioterapia neoadiuvante o l'intervento chirurgico. La chemioterapia può aiutare a ridurre un tumore abbastanza da rendere possibile un intervento chirurgico conservativo del seno. Se non si riduce abbastanza, la paziente potrebbe aver bisogno di una mastectomia (rimozione dell'intero seno). I tumori HER2-positivi possono anche essere trattati con farmaci mirati prima dell'intervento chirurgico. Dopo l'operazione, a seconda del tipo di tumore al seno, il trattamento può continuare con la radioterapia. Anche la chemioterapia e/o i farmaci mirati possono far parte del piano di trattamento della paziente dopo l'operazione.

: il primo passo è solitamente la chemioterapia neoadiuvante o l'intervento chirurgico. La chemioterapia può aiutare a ridurre un tumore abbastanza da rendere possibile un intervento chirurgico conservativo del seno. Se non si riduce abbastanza, la paziente potrebbe aver bisogno di una mastectomia (rimozione dell'intero seno). I tumori HER2-positivi possono anche essere trattati con farmaci mirati prima dell'intervento chirurgico. Dopo l'operazione, a seconda del tipo di tumore al seno, il trattamento può continuare con la radioterapia. Anche la chemioterapia e/o i farmaci mirati possono far parte del piano di trattamento della paziente dopo l'operazione. Tumore polmonare al terzo stadio : il trattamento dipende molto dalle dimensioni del tumore e dai linfonodi interessati. In genere, s'inizia con chemioterapia e/o radioterapia. Il paziente può sottoporsi a chemioterapia e radioterapia contemporaneamente o una dopo l'altra. L'intervento chirurgico può seguire questo trattamento se il team medico ritiene che il cancro rimanente possa essere rimosso con successo. Dopo l'intervento chirurgico, ulteriore chemioterapia e/o radioterapia possono far parte del piano di trattamento. Se la chemioterapia, la radioterapia o l'intervento chirurgico non sono opzioni appropriate, potrebbero esserlo i farmaci immunoterapici.

: il trattamento dipende molto dalle dimensioni del tumore e dai linfonodi interessati. In genere, s'inizia con chemioterapia e/o radioterapia. Il paziente può sottoporsi a chemioterapia e radioterapia contemporaneamente o una dopo l'altra. L'intervento chirurgico può seguire questo trattamento se il team medico ritiene che il cancro rimanente possa essere rimosso con successo. Dopo l'intervento chirurgico, ulteriore chemioterapia e/o radioterapia possono far parte del piano di trattamento. Se la chemioterapia, la radioterapia o l'intervento chirurgico non sono opzioni appropriate, potrebbero esserlo i farmaci immunoterapici. Tumore alla prostata al terzo stadio : l'approccio per il cancro alla prostata allo stadio 3 tende a essere la radioterapia e la terapia ormonale. In alcuni casi, la chirurgia può essere un'opzione, con radioterapia e/o terapia ormonale in seguito. Anche le sperimentazioni cliniche possono essere un'opzione. Le persone anziane o con problemi di salute complessi possono optare solo per la terapia ormonale o la radioterapia come opzione di trattamento meno aggressiva. Anche con il tumore alla prostata allo stadio 3, rimandare il trattamento e attenersi a un'osservazione regolare può essere a volte un'opzione.

: l'approccio per il cancro alla prostata allo stadio 3 tende a essere la radioterapia e la terapia ormonale. In alcuni casi, la chirurgia può essere un'opzione, con radioterapia e/o terapia ormonale in seguito. Anche le sperimentazioni cliniche possono essere un'opzione. Le persone anziane o con problemi di salute complessi possono optare solo per la terapia ormonale o la radioterapia come opzione di trattamento meno aggressiva. Anche con il tumore alla prostata allo stadio 3, rimandare il trattamento e attenersi a un'osservazione regolare può essere a volte un'opzione. Tumore colon rettale al terzo stadio : il cancro al colon allo stadio 3 è più comunemente trattato con un intervento chirurgico per rimuovere il cancro e riparare il colon, seguito da chemioterapia. Il trattamento per il cancro rettale allo stadio 3 è più spesso l'opposto: inizia con chemioterapia e radioterapia contemporaneamente (chemioradioterapia) per ridurre il cancro e preparare per un intervento chirurgico di successo. Una volta rimosso il cancro tramite intervento chirurgico, seguono in genere circa sei mesi di chemioterapia.

: il cancro al colon allo stadio 3 è più comunemente trattato con un intervento chirurgico per rimuovere il cancro e riparare il colon, seguito da chemioterapia. Il trattamento per il cancro rettale allo stadio 3 è più spesso l'opposto: inizia con chemioterapia e radioterapia contemporaneamente (chemioradioterapia) per ridurre il cancro e preparare per un intervento chirurgico di successo. Una volta rimosso il cancro tramite intervento chirurgico, seguono in genere circa sei mesi di chemioterapia. Melanoma al terzo stadio: il trattamento di prima linea per il melanoma in stadio 3 tende a essere l'intervento chirurgico. Poiché il melanoma in stadio 3 comporta la diffusione del cancro nei linfonodi, l'intervento chirurgico rimuove il tumore primario stesso, eventuali tumori "in transito" sotto la pelle e i linfonodi interessati. In seguito, la radioterapia, la terapia mirata o l'immunoterapia possono essere opzioni che il team medico può raccomandare per ridurre la possibilità di recidiva. Per il melanoma che non può essere rimosso chirurgicamente, le opzioni di trattamento includono immunoterapia, terapia mirata e chemioterapia. Anche le sperimentazioni cliniche possono essere un'opzione.