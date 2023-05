Tumore allo Stomaco: quali sono cause e sintomi?

Cos'è Il tumore allo stomaco, o tumore gastrico, è una neoplasia solitamente maligna che scaturisce dalla proliferazione incontrollata di una cellula dello stomaco. Tumore allo Stomaco e Cancro allo Stomaco sono la stessa cosa? Trattandosi quasi sempre di una neoplasia maligna, il tumore allo stomaco è anche detto cancro allo stomaco.

Tuttavia, è doveroso precisare che, in linea generale, la parola "tumore" indica una neoplasia a prescindere dalla sua natura benigna o maligna, mentre la parola "cancro" indica specificatamente una neoplasia di natura maligna. Dove si forma il Tumore allo Stomaco? Il tumore gastrico può colpire indifferentemente qualsiasi parte dello stomaco. Pertanto, non ha preferenze di localizzazione, come invece accade per esempio nel caso del tumore del pancreas, il quale colpisce prevalentemente la testa della ghiandola pancreatica.

Tipi Quanti tipi di Tumore allo Stomaco ci sono? Esistono diversi tipi di tumore allo stomaco. Il più comune e importante è, senza dubbio, l'adenocarcinoma dello stomaco, anche noto come adenocarcinoma gastrico.

Rappresentante il 90% dei casi di tumore gastrico, questa neoplasia maligna trae origine dalle cellule epiteliali della tonaca mucosa dello stomaco o dalle ghiandole interposte tra queste cellule epiteliali. Tra le tipologie meno diffuse, invece, figurano: Il linfoma gastrico (o linfoma MALT ). È il tumore maligno allo stomaco che prende vita dai linfociti (cellule del sistema immunitario) residenti nella mucosa dello stomaco.

L'acronimo MALT sta per "Mucosa-Associated Lymphatic Tissue", che in italiano significa "Tessuto Linfoide Associato alla Mucosa"; pertanto, il linfoma MALT è il tumore maligno che insorge a partire da un linfocita del tessuto linfoide associato alla mucosa dello stomaco.

Il 6-7% dei casi di tumore gastrico è di tipo linfoma MALT.

Solo l'1% dei casi di tumore allo stomaco è di tipo stromale.

L'1% dei casi di tumore gastrico è del tipo leiomiosarcoma.

Solo l'1% dei casi di tumore allo stomaco è un carcinoide. Cos'è un Adenocarcinoma? L'adenocarcinoma è un particolare tipo di tumore maligno, che trae origine dalle cellule epiteliali degli organi ghiandolari esocrini o dalle cellule epiteliali dei tessuti con proprietà secretorie.

Esempi di organi ghiandolari esocrini sono le mammelle, il pancreas o la prostata; esempi di tessuti con proprietà secretorie, invece, sono gli strati di mucosa che rivestono la parete interna delle vie aeree, dell'esofago, dello stomaco, del colon o del retto.

Gli adenocarcinomi appartengono alla grande categoria dei carcinomi, tumori maligni che si sviluppano a partire dalle cellule dei tessuti epiteliali. Adenocarcinoma Gastrico Varianti micro- e macroscopiche dell'Adenonocarcinoma Gastrico Dal punto di vista macroscopico (cioè a occhio nudo), i medici riconoscono l'esistenza di 4 varianti (o sottotipi) di adenocarcinoma gastrico, che sono: La variante polipoide;

La variante ulcerativa;

La variante ulcerativa-infiltrativa;

La variante infiltrativa, nota anche come linite plastica. Dal punto di vista microscopico (cioè al microscopio), invece, le varianti di adenocarcinoma allo stomaco, riconosciute dai medici, sono soltanto 3: La variante intestinale (o ben differenziata);

La variante diffusa (o scarsamente differenziata);

La variante a cellule "a castone". In ambito medico, la classificazione macroscopica dell'adenocarcinoma gastrico è detta "classificazione secondo Bormann", mentre la classificazione microscopica dell'adenocarcinoma allo stomaco prende il nome di "classificazione secondo Lauren".

Epidemiologia A livello mondiale, il tumore allo stomaco rappresenta la quinta più comune forma di neoplasia maligna e la terza più comune causa di morte per cancro, dopo il tumore al polmone e il tumore al fegato. È bene precisare, però, che la sua incidenza annua varia notevolmente in base all'area geografica considerata: infatti, laddove c'è un controllo minore dei fattori di rischio (es: in Giappone, dove si consumano abitualmente cibi conservati sotto sale, o nei Paesi dell'Africa, dove permane un'enorme diffusione dell'Helicobacter Pylori), il numero di nuovi casi per anno di tumore gastrico è decisamente superiore, rispetto alle Nazioni che hanno "imparato" a controllare le condizioni predisponenti (es: Stati Uniti, Regno Unito, Italia ecc. che prediligono la conservazione surgelata dei cibi, hanno ottime disponibilità di antibiotici contro l'Helicobacter Pylori ecc.). Il tumore allo stomaco è una neoplasia la cui diffusione nella popolazione aumenta con l'età: statistiche alla mano, infatti, fino ai 40-45 anni è raro, ma da questa età in poi comincia a farsi man mano sempre più frequente, raggiungendo il picco di frequenza attorno ai 69-70 anni. A soffrire maggiormente di cancro dello stomaco sono gli uomini: difatti, il rapporto fra maschi malati e femmine malate è di 1,6:1 (in pratica, per ogni 16 uomini malati ci sono 10 donne malate). Da sempre, il tumore gastrico colpisce prevalentemente le persone dei ceti sociali più bassi; ciò si spiega con le limitate possibilità economiche delle persone più povere, che impediscono loro di provvedere a un'alimentazione sana, di qualità e preventiva nei confronti del tumore dello stomaco e in generale di tutte le patologie dell'apparato digerente. Alcuni numeri interessanti del Tumore allo Stomaco Il picco d'incidenza del tumore gastrico è attorno ai 70 anni.

6 persone su 10 a cui i medici diagnosticano un tumore dello stomaco hanno dai 65 anni in su.

Negli Stati Uniti, fino al 1930, il tumore gastrico era la prima causa di morte per cancro; oggi, in questa "speciale" classifica, occupa una posizione decisamente inferiore: è sceso, infatti, al 14esimo posto.

Nel 2012, a livello globale, si registrarono 952.000 diagnosi di tumore allo stomaco (quinta più comune forma di cancro).

In Giappone, il tumore allo stomaco è la forma di cancro più comune sia negli uomini (75 casi ogni 100.000 individui maschi) sia nelle donne (35 casi ogni 100.000 individui femmine).

In Europa, ogni anno il numero di nuovi casi di tumore allo stomaco è pari a circa 190.000.

Nel Regno Unito, il tumore allo stomaco rappresenta la 17esima più comune forma di cancro e la decima più comune causa di morte per cancro.

In Italia, ogni anno si registrano poco più di 8.400 nuovi casi di tumore gastrico, nella popolazione maschile, e all'incirca 6.100 nuovi casi di tumore allo stomaco, nella popolazione femminile.

Terapia Come si cura il Tumore allo Stomaco? Il trattamento del tumore allo stomaco varia in funzione di fattori quali: Tipo di neoplasia gastrica;

Dimensioni e posizione della massa tumorale;

Stadio e grado del tumore;

Presenza o meno di metastasi;

Stato di salute generale del paziente. Attualmente, tra le opzioni terapeutiche per la gestione/cura del cancro dello stomaco figurano: Chirurgia,

Chemioterapia,

Radioterapia,

Immunoterapia,

Terapia mirata (o terapia a bersaglio molecolare) e

Cure palliative (per il dolore). Chirurgia La chirurgia è il trattamento d'elezione quando il tumore gastrico è di piccole dimensioni o comunque limitato entro i confini dell'organo.

A seconda delle caratteristiche della neoplasia, l'intervento chirurgico può prevedere la rimozione della sola massa tumorale oppure di una porzione di stomaco.

Talvolta, è possibile una sua combinazione con la chemioterapia.

La chirurgia può rappresentare anche una sorta di cura palliativa nei pazienti con tumori a uno stadio molto avanzato. Chemioterapia Varie sono le modalità d'uso della chemioterapia.

Può trovare impiego prima o dopo la chirurgia; può essere un'alternativa alla chirurgia in tutti i casi di neoplasie gastriche incurabili e con metastasi; infine, può anche costituire una cura palliativa, per migliorare la qualità della vita, nei pazienti con tumore in fase terminale. Radioterapia La radioterapia è un trattamento che l'oncologo curante potrebbe usare in associazione alla chemioterapia, per potenziarne gli effetti.

In pazienti con tumori gastrici in fase molto avanzata, può rappresentare anche una cura palliativa. Immunoterapia e terapia mirata Immunoterapia e terapia mirata sono due approcci utilizzati di solito quando contro i tumori gastrici avanzati, non operabili e già sottoposti a chemioterapia.

Trovano impiego, sostanzialmente, in pazienti selezionati. Cure palliative Le cure palliative sono trattamenti mirati a migliorare la qualità della vita dei pazienti con tumori avanzati, in fase terminale.

Tutte le precedenti terapie possono considerarsi cure palliative in specifici casi; a queste possono aggiungersi la laser-terapia endoscopica e l'intervento di inserimento di uno stent a livello gastrico, il cui scopo di entrambi è consentire nuovamente il passaggio del cibo Per approfondire: Cure e Trattamenti per il Tumore allo Stomaco Per approfondire: Farmaci per la cura del Tumore allo Stomaco