Tecnica del linfonodo sentinella e rimozione chirurgica dei linfonodi ascellari

Durante l'intervento chirurgico, viene sempre iniettato tutto intorno alla massa tumorale un tracciante radioattivo per identificare il "linfonodo sentinella" (LS), ovvero il primo linfonodo che raccoglie la linfa (cioè i materiali di scarto) dalla sede del tumore. Il linfonodo, una volta localizzato, perché si colora con il colorante radioattivo, verrà asportato ed analizzato al microscopio per vedere se ci sono cellule tumorali al suo interno.

La valutazione del linfonodo sentinella è in grado di predire in modo accurato lo stato degli altri linfonodi regionali dell'ascella che, anatomicamente parlando, vengono tutti dopo di lui. Ne consegue che, se il linfonodo sentinella risulta privo di cellule tumorali, è possibile evitare l'asportazione degli altri linfonodi, riservando questo intervento, non privo di effetti collaterali come il gonfiore persistente del braccio (linfedema), solo alle pazienti realmente affette da un coinvolgimento dei linfonodi da parte di metastasi (30-40% dei casi).

Accanto alla chirurgia concentrata sulla mammella, esiste quindi anche la rimozione dei linfonodi ascellari, che è utile non solo per la guarigione, ma anche per il controllo della diffusione della malattia. L'invasione dei linfonodi ascellari rappresenta infatti il fattore predittivo per la guarigione o meno del tumore mammario. La rimozione di questi linfonodi ha quindi un ruolo essenziale e deve essere radicale nella maggior parte delle pazienti affette da carcinoma invasivo. È invece controindicata nei casi in cui la probabilità di invasione è minima, come nelle forme in situ o nelle forma invasive in cui il linfonodo sentinella sia risultato senza metastasi. È stato recentemente proposto l'abbandono della rimozione dei linfonodi ascellari anche nelle forme tumorali di dimensioni inferiori ad un centimetro e a bassa malignità.

Occorre infatti considerare che la rimozione dei linfonodi priva il paziente di uno strumento di difesa importante, messo a punto dall'organismo proprio per fungere da barriera alla diffusione della malattia tumorale.