Esistono forme di tumore al seno non invasive e forme invasive ; come suggerisce il nome, tra le due, le più pericolose sono le forme invasive, in quanto possono infiltrare i tessuti circostanti e diffondere metastasi in altri organi del corpo.

A dispetto delle numerose ricerche in merito, i medici non hanno ancora individuato le precise cause delle mutazione genetiche che inducono il tumore al seno; tuttavia, hanno notato una correlazione tra questa neoplasia e fattori quali: sesso, età, popolazione, storia familiare, storia clinica , storia riproduttiva e stile di vita.

Quali sono i fattori di rischio?

Un fattore di rischio è qualsiasi comportamento, evento o condizione che aumenta le probabilità di sviluppare una determinata patologia.

Soltanto citati nel precedente capitolo, i fattori di rischio per il tumore al seno sono tipicamente suddivisi in modificabili e non modificabili.

I fattori di rischio modificabili sono, generalmente, situazioni frutto di comportamenti errati; i fattori di rischio non modificabili, invece, sono eventi, cambiamenti o condizioni che non dipendono dalla volontà dell'individuo, quindi impossibili da controllare.

Fattori di rischio modificabili

Sovrappeso e obesità

Studi clinici hanno evidenziato che le donne obese o in sovrappeso in età post-menopausale si ammalano di tumore al seno con maggiore frequenza delle donne di uguale età, ma normopeso.

Qual è la ragione di tutto ciò?

Le donne obese o in sovrappeso presentano un eccesso di tessuto adiposo; soprattutto in menopausa, questo tessuto adiposo in eccesso costituisce una fonte importante di estrogeni; gli estrogeni – è noto ormai da tempo – sono implicati nell'insorgenza e nella crescita del cancro del seno (sulla superficie cellulare dei tumori del seno sono presenti recettori per gli estrogeni, che, una volta attivati, favoriscono l'accrescimento neoplastico).

Sedentarietà

Numerose ricerche hanno ampiamente dimostrato che le donne poco propense all'esercizio fisico sono maggiormente a rischio di tumore del seno, rispetto alle donne attive e che si tengono regolarmente in movimento.

È bene precisare che quando si parla di donne attive non si sta facendo riferimento necessariamente a delle atlete: gli studi sopraccitati, infatti, hanno evidenziato che è in grado di ridurre il rischio di cancro mammario anche un'attività fisica moderata non inferiore ai 30 minuti e praticata per almeno 5 volte a settimana.

Lo sapevi che… Per la prevenzione del cancro, l'American Cancer Society raccomanda alle persone adulte di praticare, settimanalmente, dai 150 ai 300 minuti di attività fisica moderata o dai 75 ai 150 minuti di attività fisica intensa oppure ancora combinare le due strategie, specificando di spalmare il suddetto minutaggio nell'arco di più giorni a settimana.

La Fondazione AIRC (Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro) afferma che da numerosi studi scientifici è emerso il seguente dato: le donne che consumano almeno 2-3 bevande alcoliche al giorno presentano un rischio di tumore al seno che è 20 volte superiore alle donne che non bevono alcolici.

A questo punto, vale la pena ricordare che, secondo le linee guida nutrizionali, un consumo alcolico ammissibile e a basso rischio per la salute della donna è pari a un'unità alcolica, ossia a 12 grammi di alcol puro (N.B: un'unità alcolica è contenuta in una lattina di birra da 33 cl, in un bicchiere di vino da 125 ml o in un bicchierino di superalcolico da 40 ml).

Fumo

Il fumo di sigaretta contiene diverse sostanze cancerogene, che contribuiscono all'insorgenza di numerosi tumori maligni, compreso il cancro mammario.

È da segnalare che anche il fumo passivo può favorire la comparsa delle neoplasie del seno; inoltre, sembra influenzare negativamente la risposta alle terapie.

Terapie ormonali post-menopausali

Le terapie ormonali post-menopausali comportano, tipicamente, un'esposizione della donna a dosi rilevanti di estrogeni; come riportato in precedenza parlando del rischio obesità, livelli elevati di estrogeni nella donna in menopausa favoriscono la comparsa e l'accrescimento del tumore al seno.

Studi relativi agli effetti avversi delle terapie ormonali post-menopausali suggeriscono che queste strategie di contenimento dei sintomi della menopausa siano pericolose per la salute del seno quando protratte per lunghi periodi (5 o più anni).

Pillola contraccettiva

Diversi studi hanno evidenziato che la pillola anticoncezionale combinata (che contiene estrogeni e progesterone) aumenta di poco il rischio di tumore al seno.

I responsabili di questo incremento del rischio sono, ancora una volta, gli estrogeni.

È bene ribadire che si tratta di un aumento del rischio contenuto e puntualizzare che si verifica in un periodo di vita della donna in cui, in assenza di predisposizioni genetiche particolari, le probabilità di insorgenza del cancro al seno sono molto basse; inoltre, è altrettanto importante aggiungere che, con l'interruzione dell'uso della pillola anticoncezionale, il rischio a essa correlato tende ad annullarsi progressivamente con il passare del tempo.

Non è quindi intenzione di questo articolo demonizzare l'uso della pillola anticoncezionale.

Come qualsiasi altro farmaco, però, presenta degli effetti avversi che è bene conoscere e discutere con il proprio medico curante.

Lo sapevi che… Le pillole anticoncezionali aumentano di poco il rischio di tumore al seno, tumore al fegato e tumore della cervice uterina, mentre sono protettive nei confronti del tumore dell'ovaio e dell'endometrio.

Fattori di rischio NON modificabili

Sesso

Il tumore al seno è un tumore che colpisce per lo più le donne e solo raramente gli uomini.

Il motivo di questa preferenza per il sesso femminile è da ricercarsi nella composizione tissutale del seno (diversa tra donna e uomo) e in fattori ormonali (in particolari, nei livelli di estrogeno).

Studi epidemiologici hanno dimostrato che, nella donna, il rischio di tumore al seno aumenta in modo sensibile a partire dai 50 anni; nelle donne sotto i 40 anni, il suddetto rischio è ridotto, a patto che non ci sia una qualche predisposizione genetica per la neoplasia.

Sempre nelle donne, il picco di incidenza del cancro mammario si colloca tra i 60 e i 70 anni.

È da segnalare che l'età avanzata rappresenta un fattore di rischio anche per gli uomini: la popolazione maschile generalmente colpita, infatti, ha tra i 60 e i 70 anni.

Popolazione

Forse per motivi correlati allo stile di vita, le donne caucasiche dimostrano di sviluppare con maggiore frequenza il tumore al seno.

Sembrano invece essere più protette da questa neoplasia le donne di origine Asiatica e Ispanica, e le Native Americane.

Familiarità per il tumore al seno

Ricerche cliniche hanno dimostrato che le donne aventi una parente stretta (es: madre o sorella) ammalatasi di tumore al seno presentano, in un numero rilevante di casi, maggiori probabilità di sviluppare la medesima neoplasia maligna.

Questa condizione di rischio prende il nome di familiarità per il cancro del seno.

È da segnalare che la familiarità per il tumore mammario comporta un rischio tanto maggiore, quanti più sono i parenti stretti che hanno sviluppato la stessa neoplasia.

È altresì importante precisare, però, che non tutte le donne con una familiarità per il cancro del seno sviluppano questa patologia; in altre parole, la presenza di una familiarità non significa per forza ammalarsi di tumore al seno.

Ereditarietà per il tumore al seno

Ormai da diversi anni, la medicina oncologica ha scoperto che la presenza di alcune mutazioni ereditarie ed ereditabili a carico di determinati geni predispone al tumore del seno.

Tra i geni che, se mutati, aumentano il rischio di cancro mammario, figurano:

BRCA1 e BRCA2 . Sono i più importanti e rilevanti;

e . Sono i più importanti e rilevanti; P53;

PTEN;

STK11;

CHEK2, ATM, BRIP1 e PALB2.

La presenza di mutazioni nel gene BRCA1 o BRCA2 innalza il rischio di sviluppare il tumore al seno in età avanzata del 50-85%; come il lettore può notare, si tratta di un fattore favorente decisamente importante.

La mutazione di BRCA1 o BRCA2, tuttavia, non incide sul rischio di mortalità per il cancro mammario, il quale è lo stesso delle donne che si ammalano in assenza di una predisposizione genetica.

BRCA e mastectomia preventiva La predisposizione genetica per il tumore al seno correlata ai geni BRCA1 e BRCA2 rappresenta un fattore di rischio non modificabile molto particolare.

Infatti, se è vero che la presenza di mutazioni a carico dei geni suddetti non dipende dalla volontà di chi ne è portatore, è altrettanto vero che esiste la possibilità di ridurre il rischio connesso a tali alterazioni genetiche ricorrendo a una strategia alquanto invasiva, ma efficace, come la mastectomia preventiva.

Un tempo, quando non erano disponibili test genetici all'avanguardia e i medici non sapevano i vantaggi della mastectomia preventiva, la predisposizione genetica per il cancro al seno era un fattore di rischio completamente non modificabile.

Seno denso

I medici definiscono denso un seno in cui è preponderante la quota di tessuto ghiandolare e connettivo, rispetto alla componente adiposa.

Studi clinici suggeriscono che le donne con seno denso hanno una maggiore probabilità di sviluppare il carcinoma della mammella.

Storia riproduttiva

Attendibili studi scientifici riportano che le donne che hanno avuto la prima mestruazione prima dei 12 anni e/o che sono entrate in menopausa dopo i 55 anni hanno maggiori probabilità di ammalarsi di tumore del seno.

Tale rischio è dovuto all'esposizione agli estrogeni, esposizione che in queste donne è più lunga del normale (si ricorda, ancora una volta, come l'aumento dei livelli di estrogeni sia, nel lungo periodo, un fattore favorente la comparsa e l'accrescimento del cancro mammario).

Storia di precedenti tumori del seno

Le donne con una storia passata di neoplasie del seno di natura benigna (es: fibroadenoma) o maligna ma non invasiva (es: carcinoma duttale in situ) sono più a rischio di sviluppare un cancro mammario.

Radioterapia al torace

Donne e anche uomini che, in giovane età, hanno avuto bisogno della radioterapia per la cura di tumori nella zona del petto (es: linfoma di Hodgkin) sono più a rischio di sviluppare un tumore al seno in età avanzata.

A tal proposito, da alcuni studi è emerso che il suddetto rischio è più elevato, se l'individuo si è dovuto sottoporre a radioterapia in età adolescenziale.

Considerato il suddetto rischio, le persone – soprattutto quelle di sesso femminile – che, in età giovanile, hanno necessitato della radioterapia per la cura di un tumore nella zona del petto dovrebbero seguire, in età più avanzata, un programma di screening finalizzato alla diagnosi precoce del tumore al seno.

Altri fattori di rischio per il tumore al seno

Altri fattori di rischio per il tumore al seno che è difficile classificare in modo netto sono: