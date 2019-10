Tumore al Seno Uomo - Tumore del Seno Maschile

Nonostante sia un'evenienza piuttosto rara nel sesso maschile rispetto a quello femminile, è importante non sottovalutare i segnali che consentono la diagnosi precoce ed aumentano le probabilità di guarigione. Il tumore al seno dell'uomo si riscontra soprattutto in età adulta, dopo i 60 anni.

Le cause di un tumore al seno maschile non sono ancora del tutto conosciute, ma sono state identificate alcune condizioni che possono aumentare il rischio di sviluppare la malattia. La minore incidenza del cancro al seno nell'uomo è correlata sia alla scarsità del tessuto mammario, sia alla minore influenza degli ormoni estrogeni , il cui effetto si ripercuote sulla crescita delle cellule mammarie.

All'esordio, il tumore al seno nell'uomo non provoca dolore o altri sintomi particolari. Per questo motivo, è necessario fare attenzione ai segnali sospetti e non sottovalutarli.

Diagnosi

Una diagnosi tempestiva è fondamentale, per questo non bisogna sottovalutare i campanelli d'allarme associati al tumore del seno maschile. Considerata la bassa incidenza nell'uomo e l'erronea convinzione che il cancro mammario maligno sia una malattia esclusivamente femminile, è possibile non venga sospettato quale causa dei sintomi e il paziente si sottoponga tardi al controllo medico; se la diagnosi viene ritardata, la malattia ha così modo di progredire fino ad uno stadio avanzato.

Per questo motivo, alla comparsa dei primi sintomi, è consigliabile rivolgersi subito al medico, che - dopo un colloquio approfondito ed un esame obiettivo - può indicare a quali esami di approfondimento sottoporsi.

Autopalpazione

In linea teorica, è più semplice scoprire la presenza un tumore in fase precoce in un uomo che in una donna, dal momento che la quantità di tessuto lobulare e adiposo è molto scarsa nel seno maschile.

Anche per l'uomo, quindi, l'autopalpazione è il primo strumento di "prevenzione" del tumore mammario: un nodulo e le minime irregolarità di struttura del tessuto che costituisce il seno possono essere identificati semplicemente con questo test di autovalutazione. La palpazione consente, inoltre, di prendere confidenza con la struttura e l'aspetto generale della mammella, quindi permette di cogliere precocemente qualsiasi cambiamento insolito rispetto alla fisionomia di base della stessa. L'uomo può eseguire l'autopalpazione anche quando si trova sotto la doccia o dopo il bagno. Se praticato correttamente e regolarmente, l'autoesame del seno può limitare il rischio di diagnosticare un tumore in fase avanzata.

In tutti i casi in cui siano evidenti o palpabili neoformazioni nodulari all'autoesame del seno, è indicata innanzitutto una visita senologica.

Visita senologica

La visita senologica è un esame completo del seno, non doloroso e realizzato senza l'utilizzo di particolari strumentazioni, presso lo studio del medico senologo. L'obiettivo di tale valutazione è quello di accertare o escludere la correlazione di noduli, secrezioni dal capezzolo e stati infiammatori e/o dolorosi che interessano la mammella maschile e possono essere indicativi di un tumore al seno nell'uomo.

La visita senologica prevede due fasi: nella prima parte vengono raccolte le informazioni che potranno essere utili per formulare la diagnosi finale (anamnesi); la seconda fase consiste, invece, nell'ispezione e nella palpazione dei seni in diverse posture. Durante la visita senologica, la valutazione si estende anche a cavi ascellari (dove si potrebbero trovare linfonodi sospetti), fosse sopra e sotto la clavicola e solchi sottomammari.

In caso di riscontri sospetti, la sola visita senologia non è generalmente sufficiente a formulare una diagnosi precisa di tumore alla mammella, ma è utile per inquadrare la situazione e stabilire il percorso diagnostico-terapeutico più adeguato al caso.

In caso di sospetta patologia o necessità di approfondimento, la visita senologica può essere associata ad altre valutazioni mediche, quali un'ecografia mammaria oppure una mammografia, utile nella caratterizzazione dei tumori del seno maschile.

Esami per la diagnosi del Tumore al Seno Maschile

Le tecniche diagnostiche utilizzate per la valutazione del tumore al seno nell'uomo sono identiche a quelle usate per le donne, quindi la corretta interpretazione prevede innanzitutto l'ecografia mammaria e la mammografia. Quando l'esito di tali indagini è incerto, per discriminare ulteriormente la natura della lesione e tutte le caratteristiche biologiche del tessuto, viene prelevato un campione da una zona o da un nodulo ritenuto sospetto mediante l'esame citologico o istologico.

Ecografia mammaria : è un esame ad ultrasuoni che serve ad esaminare le strutture del seno e permette la distinzione tra noduli di consistenza solida da quelli liquidi, come le cisti. Quest'indagine viene considerata complementare alla visita senologica ed alla mammografia: se nel corso di questi accertamenti sono identificate alterazioni nodulari (alla palpazione) o aree che generano sospetti (all'interpretazione del quadro mammografico), l'esame ecografico permette di escludere gli eventuali dubbi diagnostici.

Una volta formulata la diagnosi di tumore al seno nell'uomo, è possibile determinare alcune caratteristiche delle cellule neoplastiche, molto importanti per guidare nella scelta del trattamento più efficace, come:

Presenza o assenza di recettori per gli ormoni (estrogeni e progesterone);

(estrogeni e progesterone); Livelli di HER2/neu.

Per definire la stadiazione tumorale possono essere utilizzati:

Screening: è previsto per gli uomini?

Al momento, non è previsto uno screening specifico per il tumore al seno nell'uomo, essendo la malattia così rara. Per la stessa definizione di screening, sottoporre periodicamente ad un esame come la mammografia tutta la popolazione maschile non è indicato, poiché non offre particolari vantaggi in termini di diagnosi precoce.

Nonostante ciò, i figli o i fratelli delle donne portatrici di mutazioni di BRCA2 e BRCA1 possono sottoporsi al test genetico, per la valutazione del proprio rischio.