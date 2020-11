A occuparsi della funzione esocrina del pancreas sono cellule raggruppate in piccoli acini rotondeggianti, che riversano quanto producono nella “C” del duodeno, attraverso i dotti escretori di Wirsung e Santorini (dotti pancreatici); nel loro insieme, queste cellule prendono anche il nome di pancreas esocrino . A svolgere, invece, la funzione endocrina sono particolari agglomerati di cellule, disseminati in tutto il pancreas e denominati isole di Langerhans .

I tumori del pancreas esocrino possono essere benigni o maligni; tuttavia, quelli di natura benigna sono estremamente rari. Tra i tumori del pancreas esocrino, il più noto e diffuso è una forma maligna conosciuta comunemente come carcinoma del pancreas o adenocarcinoma duttale pancreatico . Questo tumore è una delle neoplasie maligne più mortali per l'essere umano; a motivare gran parte della sua alta mortalità è il fatto che, spesso, nelle sue fasi iniziali è asintomatico , quindi difficilmente riconoscibile. Oltre al carcinoma del pancreas, altri tumori maligni del pancreas esocrino, meritevoli di una citazione, sono:

Cause

Alla pari della maggior parte dei tumori, anche i tumori del pancreas sono masse di cellule particolarmente attive, che - a causa di una serie di mutazioni del loro DNA - hanno acquisito l'anomala capacità di dividersi e accrescersi in modo incontrollato.

Attualmente, nonostante le numerose ricerche in merito, i medici non hanno ancora individuato ciò che di preciso scatena le mutazioni all'origine dei tumori del pancreas; tuttavia, è loro opinione che, sulla comparsa della neoplasia in questione, abbiano un'influenza più o meno importante fattori e circostanze come:

Il fumo di sigaretta . Com'è noto, è un fattore di rischio di tantissime neoplasie maligne;

. Com'è noto, è un fattore di rischio di tantissime neoplasie maligne; Una dieta poco sana , ricca di grassi e carne . Sembra che una dieta sana, ricca in frutta e verdura, protegga dai tumori del pancreas;

, . Sembra che una dieta sana, ricca in frutta e verdura, protegga dai tumori del pancreas; L' obesità . Diversi studi clinici hanno dimostrato che molti malati di adenocarcinoma duttale pancreatico presentano una storia di sovrappeso o, peggio, obesità;

. Diversi studi clinici hanno dimostrato che molti malati di adenocarcinoma duttale pancreatico presentano una storia di sovrappeso o, peggio, obesità; La pancreatite cronica . È un tipo di infiammazione del pancreas di lunga durata. Sembra che da un suo aggravarsi potrebbe dipendere l'insorgenza di alcuni tumori maligni del pancreas;

. È un tipo di infiammazione del pancreas di lunga durata. Sembra che da un suo aggravarsi potrebbe dipendere l'insorgenza di alcuni tumori maligni del pancreas; Una storia familiare di neoplasia del pancreas . Secondo alcuni studi di genetica, coloro che hanno (o hanno avuto) consanguinei malati di carcinoma del pancreas sono più predisposti a sviluppare la stessa neoplasia maligna;

. Secondo alcuni studi di genetica, coloro che hanno (o hanno avuto) consanguinei malati di carcinoma del pancreas sono più predisposti a sviluppare la stessa neoplasia maligna; L'età avanzata. La conferma di quanto possa influire l'invecchiamento sull'insorgenza dei tumori del pancreas proviene dalla particolare diffusione di tali neoplasie tra le persone di 60-80 anni.

Fattori di rischio dubbi

In passato, tra i fattori di rischio dei tumori del pancreas (in particolare quelli di natura maligna) rientravano anche il diabete mellito, l'abuso di alcolici e l'eccessivo consumo di caffè.

Oggi, non è più così, perché recenti ricerche più approfondite hanno fornito risultati contrastanti, rispetto agli studi precedenti; addirittura, per quanto riguarda l'eccessivo consumo di caffè, sembra che quest'ultimo non abbia assolutamente alcuna relazione con la comparsa di neoplasie a carico della ghiandola pancreatica.

Approfondimenti