Che cos'è il Tumore Neuroendocrino del Pancreas? Il tumore neuroendocrino del pancreas - o tumore neuroendocrino pancreatico - è una forma di neoplasia che interessa la ghiandola pancreatica e che si sviluppa da cellule delle isole di Langerhans situate all'interno della stessa. A onor del vero, a partire dalle cellule delle isole di Langerhans possono svilupparsi differenti tipologie di tumori, ognuna con proprie caratteristiche. Pertanto, sarebbe più corretto parlare di tumori neuroendocrini del pancreas, al plurale. Tali tumori sono considerati rari e possono essere più o meno aggressivi, comportando in alcuni casi anche la metastasi. Shutterstock Breve ripasso: Cos'è il Pancreas e Funzioni Il pancreas è una ghiandola che esercita due funzioni: Una funzione esocrina con la quale produce enzimi aventi un ruolo fondamentale nella digestione degli alimenti (amilasi, lipasi e tripsina).

con la quale produce enzimi aventi un ruolo fondamentale nella digestione degli alimenti (amilasi, lipasi e tripsina). Una funzione endocrina grazie alla quale vengono prodotti ormoni coinvolti in alcuni meccanismi metabolici, come il glucagone, l'insulina, la somatostatina, la gastrina e il peptide pancreatico. A svolgere questa funzione sono, per l'appunto, le isole del Langerhans. Anatomicamente parlando, il pancreas può essere suddiviso in tre regioni distinte: La testa del pancreas che si trova a ridosso della parte centrale del duodeno (in altri termini, nella parte centrale della "C" formata da questa porzione dell'intestino tenue);

che si trova a ridosso della parte centrale del duodeno (in altri termini, nella parte centrale della "C" formata da questa porzione dell'intestino tenue); Il corpo del pancreas che costituisce la parte centrale della ghiandola;

che costituisce la parte centrale della ghiandola; La coda del pancreas, localizzata in prossimità della milza. Si stima che circa il 70% dei tumori al pancreas si sviluppi nella testa della ghiandola.

Cause del Tumore Neuroendocrino del Pancreas Il tumore neuroendocrino del pancreas - come per altre forme tumorali - insorge quando le cellule (in questo caso presenti nelle isole di Langerhans) vanno incontro ad una rapida ed incontrollata proliferazione. Ciò si verifica a causa di una serie di mutazioni genetiche a carico del DNA che, sommandosi l'una all'altra, portano ad iperproliferazione delle cellule stesse che non rispondono più ai meccanismi di controllo della proliferazione e di differenziazione cellulare che interverrebbero in condizioni normali. Le cause che portano a tali alterazioni, quindi che comportano l'insorgenza del tumore neuroendocrino del pancreas, non sono state ancora del tutto identificate. Nonostante ciò, sono diversi i fattori di rischio che si ritiene possano influire sulla comparsa della patologia tumorale in questione. Fra questi ricordiamo: Età avanzata (la maggioranza dei casi di tumore al pancreas si registra in pazienti aventi un'età compresa fra i 60 e gli 80 anni);

(la maggioranza dei casi di tumore al pancreas si registra in pazienti aventi un'età compresa fra i 60 e gli 80 anni); Obesità , a maggior ragione se sono presenti anche condizioni come l'intolleranza al glucosio, la resistenza all'insulina o il diabete;

, a maggior ragione se sono presenti anche condizioni come l'intolleranza al glucosio, la resistenza all'insulina o il diabete; Vizio del fumo (secondo l'Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro - AIRC, i fumatori sono esposti a un rischio tre volte superiore di sviluppare tumori al pancreas rispetto ai non fumatori);

(secondo l'Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro - AIRC, i fumatori sono esposti a un rischio tre volte superiore di sviluppare tumori al pancreas rispetto ai non fumatori); Pancreatite cronica ;

; Storia familiare di tumore al pancreas ;

; Alimentazione non equilibrata (un'alimentazione ricca di grassi e proteine animali sembra essere collegata ad un incremento del rischio di tumore al pancreas);

(un'alimentazione ricca di grassi e proteine animali sembra essere collegata ad un incremento del rischio di tumore al pancreas); Esposizione professionale ad alcune tipologie di sostanze.