Tumore Fibroide: Cos’è? Cause, sintomi e come si cura

Il tumore fibroide è una patologia ginecologica di comune riscontro: si tratta di una formazione benigna che origina dalla muscolatura liscia dell' utero e, solitamente, si sviluppa nelle donne in età fertile , raggiungendo un'incidenza fino al 70% nelle donne over 50.

Le cause all'origine non sono ancora del tutto chiaro, ma è plausibile che lo sviluppo del tumore fibroide risenta dell'influenza degli ormoni femminili (soprattutto estrogeni ) in termini di formazione e crescita. Quest'ipotesi è confermata dal fatto che non si osservano tumori fibroidi prima della pubertà, cioè quando le ovaie non sono ancora al pieno della loro attività, e queste formazioni benigne tendono a regredire dopo la menopausa, evento che coincide con la fine dell'età fertile. Di contro, i tumori fibroidi tendono ad aumentare in caso di cura con gli estrogeni e in gravidanza, quando i livelli degli stessi ormoni incrementano.

Terapia

Come si cura un Tumore Fibroide?

La terapia dei tumori fibroidi sintomatici viene scelta in base alla localizzazione e alle dimensioni della formazione, alle condizioni generali di salute della paziente e dal suo desiderio di fertilità:

Nella maggior parte dei tumori fibroidi asintomatici e di piccole dimensioni, il ginecologo consiglia solamente visite periodiche , in genere, una o due volte l'anno, per tenerli sotto osservazione;

, in genere, una o due volte l'anno, per tenerli sotto osservazione; Per i tumori fibroidi di notevoli dimensioni, che provocano un quadro sintomatologico problematico o, comunque, nel caso in cui la paziente lamenti sintomi "fastidiosi", il medico potrebbe invece consigliare una cura farmacologica o la rimozione chirurgica.

I farmaci che possono essere somministrati per la risoluzione non solo dei sintomi, ma anche per ridurre il tumori fibroidi stesso, sono, in genere, progestinici o contraccettivi orali.

La chirurgia – es. miomectomia, isterectomia – è un'altra opzione per la gestione dei tumori fibroidi, trattamento preso in considerazione solo in alcune circostanze o per le donne che presentano sintomi invalidanti (es. il tumore fibroide occupa l'intero o provoca molto dolore).