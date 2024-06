Tumore dell'endometrio: come si cura?

Il tumore dell' endometrio , o del corpo uterino, origina dalle ghiandole della mucosa che riveste la cavità del corpo dell'utero . Attualmente, questo tumore è quello più frequente dell' apparato genitale femminile . Fortunatamente, però, la mortalità per cancro dell'endometrio è notevolmente inferiore a quella per cancro dell'ovaio e della cervice.

Allo stadio III, in cui il cancro è uscito dall'utero ma è ancora confinato alle ovaie e/o alla vagina e/o vi sono metastasi ai linfonodi, si eseguono, in ordine, una radioterapia prima esterna, poi endocavitaria e, dopo 6 settimane, l'intervento chirurgico, seguiti da una radioterapia e da una chemioterapia post-opertorie.

Anche se molte pazienti sono in età senile, obese e con molte altre malattie in atto ( diabete , ipertensione , malattie cardiache di vario tipo, ecc...), grazie alle possibilità dell'anestesia e della rianimazione moderne, unitamente alle terapie mediche prima e dopo l'intervento, la quasi totalità delle donne affette da tumore all'endometrio può essere sottoposta ad intervento .

La terapia di scelta per il cancro dell'endometrio è quella chirurgica . Questa neoplasia, infatti, non è molto sensibile alla radioterapia .

Qual è la sopravvivenza?

La sopravvivenza a 5 anni per le pazienti con carcinoma dell'endometrio dipende molto dalla presenza od assenza di fattori quali:

Interessamento dei linfonodi,

Grado di differenziazione del tumore,

Penetrazione nel miometrio, tipo di tumore (più o meno aggressivo),

Positività del liquido peritoneale a cellule maligne, volume del tumore ed età della paziente.

In linea di massima, si può affermare che la sopravvivenza a 5 anni nelle pazienti sottoposte a trattamento chirurgico è la seguente:

Stadio 0 = 100%

Stadio I = 72-98%

Stadio II = 30-75%

Stadio III = 15-60%

Stadio IV = 3-10%

Molte di questi pazienti, dopo il quinto anno, non presentano segni clinici, radiologici o comunque accertati della malattia. In questo caso, si userà la sigla NED (No Evidence of Disease). Una certa quota di esse (10-15%), invece, muore per malattia nel secondo quinquennio.

Occorre anche ricordare che un certo numero di pazienti non muore di tumore ma, data l'età avanzata, muore di un'altra malattia intercorrente.