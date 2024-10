Tumore all'endometrio: stadiazione e prognosi

Lo stadio di invasione del tumore è espresso dalla stadiazione FIGO, che è una classificazione chirurgica, e viene elaborata osservando in dimensioni reali ed al microscopio la massa tumorale asportata durante l'intervento chirurgico, poiché la neoplasia va sempre trattata chirurgicamente. La prognosi è strettamente correlata a questa classificazione mentre la classificazione clinica (TNM) che veniva usata in passato non può fornire quell'insieme di elementi che permettono di valutare la diffusione del tumore con esattezza.