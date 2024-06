Tumore dell'Endometrio: quali sono le cause e chi colpisce?

Il cancro dell' endometrio , o del corpo uterino, origina dalle ghiandole della mucosa che riveste la cavità del corpo dell'utero . Questo tumore è, ora, quello più frequente dell' apparato genitale . La mortalità per cancro dell'endometrio è, però, notevolmente inferiore a quella per cancro dell'ovaio e della cervice.

Tipi di carcinoma dell'endometrio

Questo tumore può insorgere in qualsiasi punto della cavità del corpo del'utero e può presentarsi in due forme: una circoscritta ed una diffusa.

Tumore Circoscritto

La forma circoscritta, di solito, appare come un polipo o, più raramente, come un'ulcerazione o come un nodulo. Il tumore può infiltrare in profondità il miometrio (lo strato uterino che si trova sotto l'endometrio) e provocare così una progressiva erosione dello spessore muscolare fino a raggiungere il peritoneo.

Tumori Diffusi

La forma diffusa, di solito, occupa la gran parte della cavità uterina e di solito è dovuta all'estendersi di una forma circoscritta, ma in alcuni casi può anche essere dovuta ad un'origine multicentrica (in più punti contemporaneamente) del tumore. L'infiltrazione del miometrio è meno frequente nelle forme diffuse e/o proliferative che in quelle ulcerative.

L'utero, di solito, presenta un volume aumentato ed una consistenza diminuita; però, può anche apparire del tutto normale.

Gravità del Tumore

Nell'ambito del tumore dell'endometrio, chiamato anche adenocarcinoma perché origina da una componente ghiandolare, esistono diversi gradi di differenziazione (alterazione) delle cellule che lo compongono. Il grado di differenziazione è molto importante ai fini di poter elaborare una prognosi, quindi anche ai fini di poter valutare il tipo di terapia più adeguata.

Secondo la classificazione più usata, chiamata FIGO, i gradi di tumore dell'endometrio sono 3: G1, G2, G3. Chiaramente, i tumori G1 hanno la prognosi migliore.