L'impiego del termine “tumore al colon” per definire un tumore maligno dell'intestino non è del tutto appropriato (N.B: il termine “cancro al colon” invece è perfetto); in medicina, infatti, la parola “tumore” indica una qualsiasi neoplasia, a prescindere dalla sua natura benigna o maligna. Ciononostante, nel caso del tumore al colon – ma anche del tumore allo stomaco o del tumore al pancreas – si accetta senza particolari obiezioni l'uso del vocabolo “tumore”, perché quest'ultimo rientra nel gergo comune molto più di termini specialistici, come per esempio “ adenocarcinoma ”, “ carcinoma ”, “adenoma” ecc.

In base a ricerche estremamente attendibili, il 75-90% dei casi di tumore al colon non è collegato a fattori di rischio genetici o familiari, ma a: un eccessivo consumo di carni rosse, cibi grassi e alcol, il fumo di sigaretta, l'obesità, la sedentarietà e la presenza di polipi adenomatosi.

I bersagli delle suddette mutazioni genetiche sono geni che controllano la crescita e la divisione cellulare, il che spiega per quale motivo il cancro al colon si caratterizza per un processo di proliferazione cellulare incontrollata.

Epidemiologia

A livello globale, il tumore al colon rappresenta la seconda più comune forma di cancro tra le donne (614.000 casi; 9,2% di tutti i tumori maligni) e la terza più comune forma di cancro tra gli uomini (746.000 casi; 10% di tutti i tumori maligni). È bene, però, precisare che la sua diffusione varia, talvolta anche notevolmente, in base all'area geografica considerata: per esempio, in Paesi come gli Stati Uniti, l'Australia e la Nuova Zelanda, il cancro del colon-retto è molto più frequente, che nei Paesi dell'Africa.

Secondo gli esperti, sulla differenza di diffusione del tumore in questione, nelle varie parti del Mondo, incide fortemente il regime dietetico: laddove c'è un maggiore consumo di cibi grassi e un'assunzione insufficiente di fibre, i valori d'incidenza del cancro al colon superano i valori d'incidenza della stessa neoplasia nelle zone geografiche caratterizzate da un basso consumo di alimenti grassi (specie quelli di origine animale) e/o una dieta ricca di fibre.



Raro negli adulti giovani, il tumore al colon colpisce prevalentemente le persone di età superiore ai 50-55 anni; statistiche alla mano, l'età media alla diagnosi di cancro del colon-retto è 68 anni.

Come accennato, i tumori maligni al colon hanno una preferenza particolare per la popolazione Afro-Americana.

Negli ultimi decenni, si è registrato un fenomeno interessante (e spiegabile con l'allungamento della vita e il miglioramento delle tecniche di cura): mentre l'incidenza del cancro al colon ha subìto un aumento, il tasso di mortalità legato a questo tumore è diminuito.

Studi epidemiologici sull'incidenza del cancro al colon tra i maschi e le femmine hanno rilevato che uomini e donne si ammalano più o meno in ugual misura.

Secondo attendibili studi, in Italia, ogni anno, il tumore al colon sarebbe responsabile di 40.000 nuovi casi tra le donne e di 70.000 nuovi casi tra gli uomini.