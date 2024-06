Tumore al collo dell'utero: cos'è? Cause, sintomi e cura

Il tumore del collo dell'utero può colpire tutte le donne, indipendentemente dall'età, quindi, non solo quelle più mature. Una ragazza che diviene sessualmente attiva precocemente presenta un rischio maggiore di contrarre l'infezione da papilloma virus umano. L'età a rischio per il contagio comincia, quindi, all'inizio dell'attività sessuale e, sulla base delle stime, raggiunge il suo picco tra i 20 e i 25 anni.

L'infezione da papilloma virus umano (HPV) è una causa necessaria, ma non sufficiente per lo sviluppo del tumore del collo dell'utero. Altri fattori che possono aumentare il rischio di malattia sono:

Nota. Esistono oltre 100 tipi di papilloma virus umano: alcuni di essi sono responsabili di lesioni benigne, come i condilomi (HPV 6 e 11); altri sono in grado di produrre lesioni precancerose (displasie) che, se non trattate, possono diventare invasive, evolvendo in tumore del collo dell'utero (specie HPV 16 e HPV 18, considerati oncogeni "ad alto rischio", cioè fortemente associati alla neoplasia).

Il tumore del collo dell'utero è il primo tumore per cui sia stata riconosciuta una causa infettiva. Il microrganismo responsabile è il papilloma virus umano (HPV) , un agente virale molto diffuso nella popolazione, che si trasmette prevalentemente per via sessuale. Il tumore della cervice uterina è causato, in particolare, dall'infezione di alcuni tipi di HPV , principalmente i ceppi 16 e 18, implicati nella maggior parte dei casi (circa il 70%) e coinvolti anche nell'insorgenza di altre patologie neoplastiche della sfera genitale femminile e maschile, dell' ano e del cavo orale. L'infezione da HPV è solitamente asintomatica , quindi chi ne è colpito non sa di esserlo, aumentando notevolmente il rischio di trasmissione del virus ; si stima che circa il 75% delle donne l'abbia contratta almeno una volta nella vita. Nella maggior parte dei casi, l'infezione da HPV viene superata completamente dal nostro organismo, nell'arco di alcuni mesi, senza conseguenze per la salute. Tuttavia, quando il virus non viene eliminato dal sistema immunitario , l'infezione persiste e favorisce l'insorgenza di anomalie cellulari nell'area genitale; si possono sviluppare, quindi, numerose patologie , benigne e maligne, che colpiscono donne e uomini . Il tumore è preceduto da alterazioni precancerose del tessuto che riveste il collo dell'utero ( displasie ). Alcune di queste possono regredire spontaneamente o rimanere invariate; una piccola percentuale di displasie può evolvere, invece, in un tumore vero e proprio, specie in presenza di alcuni cofattori (come stati di immunodepressione o tabagismo attivo). In genere, il tempo che intercorre tra l'infezione e l'insorgenza delle lesioni precancerose ( neoplasia intraepiteliale cervicale o CIN ) è pari a circa 5 anni; prima che si sviluppi il tumore del collo dell'utero vero e proprio possono trascorrere, invece, 10-15 anni. Questi lunghi tempi permettono di attuare con efficacia i programmi di screening ( Pap-test e HPV-DNA test ) e di avere ottimi risultati in termini di prevenzione.

Il più delle volte, il tumore del collo dell'utero non provoca sintomi nelle fasi iniziali di sviluppo; tuttavia, i segni precoci dell'infezione da HPV possono essere identificati sottoponendosi regolarmente a controlli ginecologici. Ciò permette, inoltre, di trattare e risolvere le iniziale anomalie tissutali, in maniera adeguata, prima che queste degenerino. Quando si forma un tumore vero e proprio, invece, le cellule anormali della cervice diventano cancerose e invasive, crescono formando una massa voluminosa all'interno della cervice o invadono i tessuti circostanti. In genere, i primi segnali di allarme sono:

Spesso, le precancerosi a carico del collo dell'utero non provocano manifestazioni e, generalmente, vengono identificate con regolari controlli ginecologici e programmi di screening, rivolti alle donne sane in assenza di sintomatologia. Quando il Pap test non evidenzia lesioni, l'esame ha esito negativo e la donna viene invitata a ripetere l'esame dopo tre anni; se l'indagine risulta positiva, invece, significa che l'esame citologico ha riscontrato la presenza di cellule anomale. In quest'ultimo caso, è prevista l'esecuzione di esami di approfondimento diagnostico :

Trattamento

Come si cura il tumore al collo dell'utero?

Il percorso terapeutico più adeguato viene stabilito soprattutto in base allo stadio del tumore del collo dell'utero.

A seconda dei casi, gli interventi possono comprendere:

Chirurgia

Quest'approccio è finalizzato alla rimozione del tessuto anomalo dalla cervice o dalle regioni vicine ad essa. La scelta del tipo di intervento da praticare dipende, quindi, dall'estensione del tumore.

Quando il tumore è in uno stadio iniziale e localizzato solo sulla superficie della cervice, il chirurgo può decidere di rimuovere le cellule cancerose con un metodo simile a quello usato per trattare le lesioni precancerose (conizzazione a lama fredda o con laser). Se la malattia ha invaso gli strati profondi della cervice, ma è confinata e non si è estesa alle parti immediatamente circostanti, è possibile eliminare il tumore, ma lasciare in sede utero e ovaie. Negli altri casi, invece, può essere necessario rimuovere chirurgicamente l'intero utero (isterectomia).

In base alla diffusione della malattia (quindi in base allo stadio clinico), può essere indicata anche la rimozione dei linfonodi regionali (pelvici e/o lombo-aortici) per verificarne l'eventuale coinvolgimento neoplastico.

I tumori estesi agli organi adiacenti (vescica e retto) vengono trattati, di solito, con protocolli di radio-chemioterapia e molto raramente, in situazioni selezionate, con procedure chirurgiche radicali.

Chemioterapia

Questo trattamento sistemico può essere applicato da solo (quando le cellule tumorali si sono diffuse ad altri organi) o in combinazione con radioterapia o interventi chirurgici.

La chemioterapia utilizza farmaci solitamente somministrati per via endovenosa, per distruggere le cellule tumorali. Gli effetti collaterali dipendono principalmente da quali agenti vengono utilizzati e comprendono: perdita dei capelli, scarso appetito, nausea e vomito, diarrea e predisposizione alla formazione di lividi.

Radioterapia

Quest'intervento terapeutico usa raggi ad alta energia per danneggiare le cellule tumorali e bloccare la loro crescita; si distingue in radioterapia a fasci esterni e brachiterapia. Nella prima opzione, le radiazioni ionizzanti sono somministrate dall'esterno; si irradia, quindi, la regione pelvica che contiene le strutture che devono essere trattate. La brachiterapia prevede, invece, il posizionamento di materiale radioattivo direttamente all'interno del canale vaginale, in modo da colpire selettivamente l'area interessata dal tumore, senza intaccare la vescica ed il retto (riducendo, quindi, gli effetti collaterali). La procedura integra la radioterapia a fasci esterni o viene utilizzata nel completamento del trattamento post-operatorio.