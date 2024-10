Tumore alle ossa: si può guarire? Sintomi e sopravvivenza

È importante ricordare ai lettori che questa definizione vale solo ed esclusivamente per i tumori alle ossa di tipo primario . Esistono, infatti, anche i tumori alle ossa di tipo secondario , i quali derivano dalle metastasi diffuse da neoplasie maligne situate in altri organi o tessuti del corpo umano .

Questo tumore alle ossa benigno è alquanto raro; la sua presenza coincide con la formazione di una cisti ossea ripiena di sangue . Il sangue all'interno della cisti ossea deriva da un'anomalia dei vasi sanguigni . Le cisti ossee aneurismatiche possono insorgere in qualsiasi osso dello scheletro umano, tuttavia sono più frequenti in: gambe, braccia, bacino e colonna vertebrale .

La presenza di un fibroma non ossificante unicamerale coincide con la formazione di una semplice cisti solitaria. Di norma, la suddetta cisti si forma negli arti inferiori, nelle gambe in particolare. I soggetti più a rischio di fibroma non ossificante unicamerale sono i bambini e gli adolescenti.

È importante precisare che, in molti episodi di tumore alle ossa, non risultano esserci fattori di rischio ben definibili.

I medici non hanno ancora individuato le precise cause del tumore alle ossa; tuttavia, hanno notato che alcune particolari circostanze rappresentano un importante fattore favorente i processi mutazionali, responsabili della neoplasia in questione.

Le mutazioni che causano i tumori, compresi quelli alle ossa, interessano geni che controllano processi, quali crescita, divisione e morte cellulare; questo spiega per quale motivo le neoplasie si caratterizzano per un fenomeno di proliferazione cellulare incontrollata : le mutazioni genetiche, infatti, determinano la produzione di proteine disfunzionali , che hanno perso la capacità di regolare crescita e sviluppo cellulare.

Come affermato, i tumori alle ossa benigni hanno la tendenza a essere asintomatici. Tuttavia, in alcune circostanze, possono determinare l'insorgenza di:

Il sintomo tipico di un tumore alle ossa maligno è il dolore a livello dell'osso o delle ossa affette . In genere, si tratta di una sensazione dolorosa sorda, occasionale agli esordi, severa e costante in fase avanzata. È abbastanza frequente che i pazienti avvertano un peggioramento della suddetta sensazione dolorosa quando si affaticano con una qualche attività o al risveglio dal sonno notturno. Altre manifestazioni cliniche abbastanza comuni dei tumori alle ossa maligni sono:

In caso di tumore alle ossa, la presenza di sintomi dipende dalla natura della neoplasia: in linea generale, i tumori alle ossa maligni sono sintomatici , mentre i tumori ossei benigni tendono a essere asintomatici . Chiaramente, ci sono sempre delle eccezioni.

Un tumore alle ossa in fase avanzata è un tumore maligno capace di diffondere le proprie cellule tumorali in organi e tessuti distanti dalla sede d'origine ( polmoni e fegato sono le sedi più comuni).

Come si scopre: la diagnosi

Numerose condizioni, tra cui fratture e infezioni delle ossa, possono mimare la presenza di un tumore alle ossa e rendere così complessa la diagnosi di quest'ultimo.

Per una diagnosi accurata di tumore alle ossa, sono fondamentali:

Esame obiettivo e anamnesi

L'esame obiettivo è l'insieme di manovre diagnostiche, effettuate dal medico, per verificare la presenza o assenza, nel paziente, dei segni indicativi di una condizione anomala.

In caso di sospetto tumore alle ossa, una delle manovre diagnostiche più comuni consiste nel tastare la protuberanza e valutarne la consistenza e la dolorosità.

L'anamnesi, invece, è la raccolta e lo studio critico dei sintomi e dei fatti d'interesse medico, denunciati dal paziente o dai suoi familiari (N.B: i familiari sono coinvolti, soprattutto, quando il paziente è piccolo).

In caso di sospetto tumore alle ossa, rappresenta un fatto di grande interesse medico un'eventuale passata esposizione a radiazioni ionizzanti.

Analisi del sangue e delle urine

Nel sangue e nelle urine di una persona con un tumore maligno sono presenti sostanze che nelle persone sane sono assenti. Per esempio, nelle urine di un malato di tumore alle ossa maligno possono esserci proteine, le quali sono invece del tutto assenti nelle urine di un soggetto sano; in modo simile, nel sangue di un malato di tumore osseo possono esserci grandi quantità di fosfatasi alcalina, un enzima presente in scarse quantità nel sangue degli individui sani.

Diagnostica per immagini

Gli esami di diagnostica per immagini servono non solo a localizzare con precisione la massa tumorale, ma anche a individuare eventuali metastasi disseminate nel corpo.

Tra i test di diagnostica per immagini utili in caso di tumore alle ossa, rientrano:

Biopsia tumorale

Una biopsia tumorale consiste nel prelievo e nell'analisi istologica, in laboratorio, di un campione di cellule provenienti dalla massa tumorale.

È l'esame più indicato per definire le caratteristiche principali di un tumore alle ossa, dall'istologia alla cellule d'origine, passando per il grado di malignità, la stadiazione ecc.

Eseguito in anestesia locale o generale, il prelievo di cellule da un tumore alle ossa può avvenire in almeno due modi differenti: per mezzo di un ago (agobiopsia ossea) o per mezzo di un bisturi (biopsia "a cielo aperto").

