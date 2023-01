Tumore alla Milza: sintomi, cause, tipologie

Cause e fattori di rischio Come avviene, purtroppo, per molti altri tipi di tumore, anche le cause dei tumori della milza non sono ancora state chiarite del tutto, benché siano stati individuati dei fattori di rischio che possono incrementare la possibilità di sviluppare patologie neoplastiche a carico di quest'organo. Fra questi fattori di rischio, ricordiamo i seguenti: Età avanzata;

Indebolimento del sistema immunitario causato da alcune patologie (come, ad esempio, l'AIDS), oppure dovuto a terapie immunosoppressive, come quelle intraprese per prevenire il rigetto in seguito a trapianto d'organi;

Contrazione di alcuni tipi di infezioni virali;

Esposizione a radiazioni;

Esposizione a sostanze chimiche cancerogene. Talvolta, inoltre, la presenza di una storia familiare di leucemie o di linfomi potrebbe costituire un ulteriore fattore di rischio.

Sintomi Tumore alla milza sintomi: quale sintomatologia può manifestarsi? I sintomi con cui un tumore della milza esordisce possono essere molto aspecifici e per questo difficilmente riconoscibili. La splenomegalia (ossia, l'ingrossamento della milza) è senz'ombra di dubbio uno dei sintomi che dovrebbe far accendere i primi campanelli d'allarme, in quanto chiaro segno che qualcosa non va a livello di quest'organo; tuttavia, è opportuno precisare che l'aumento dimensionale della milza - benché non vada sottovalutato - non indica necessariamente la presenza di un tumore . Talvolta, la milza può ingrossarsi e andare incontro a rottura spontanea. Ulteriori sintomi che potrebbero manifestarsi in presenza di un tumore alla milza consistono in: Dolore localizzato nella parte superiore sinistra dell'addome;

Tendenza al sanguinamento o facile sanguinamento, formazione di lividi;

Debolezza;

Stanchezza;

Infezioni frequenti;

Febbre o brividi;

Linfonodi ingrossati;

Dolore osseo e/o dolore articolare;

Perdita di peso;

Incremento della sudorazione notturna. I sintomi sopra riportati, per quanto possano indicare la presenza di un eventuale tumore della milza, non sono esclusivi di patologie di tipo neoplastico e potrebbero, pertanto, avere una diversa origine. Da qui l'importanza di rivolgersi prontamente al medico al fine di indagarne le vere cause e intraprendere il trattamento più idoneo nel più breve tempo possibile.

Come si diagnostica il Tumore alla Milza? Tumore alla Milza diagnosi: come si fa? La diagnosi di un tumore alla milza inizia con l'anamnesi nell'ambito della quale il medico raccoglie informazioni sulla storia clinica del paziente, sui sintomi manifestati e sull'eventuale presenza di fattori di rischio. Il medico procederà anche alla palpazione dell'addome in maniera tale da individuare, se presente, la condizione di splenomegalia. Gli esami del sangue sono utili per determinare se vi sono problemi a livello delle cellule sanguigne; mentre l'esame del midollo osseo può essere utile per individuare la presenza di leucemie o linfomi. L'ecografia può essere utilizzata per valutare le alterazioni a carico della milza, mentre altre tecniche di diagnostica per immagini - come la tomografia assiale computerizzata (TAC) e la risonanza magnetica (RM) - forniscono indicazioni sull'eventuale diffusione del tumore in altre sedi corporee. In alcuni casi si può utilizzare la tecnica dell'ago aspirato per prelevare campioni di tessuto che verranno sottoposti ad analisi istologica. Naturalmente, sarà lo specialista a definire l'iter diagnostico per ciascun paziente .

Prognosi La prognosi può variare in funzione della tipologia di tumore della milza che ha colpito il paziente e del momento in cui questo viene diagnosticato. In linea generale, coloro che presentano una prognosi migliore sono i pazienti nei quali la diagnosi avviene in maniera precoce e il tumore viene asportato prima della rottura della milza.