Tumore alla Cistifellea: Cos’è? Cause, Sintomi Tumore Colecisti e Cura

Il tumore della cistifellea è piuttosto raro; in tutto il Mondo, è il sesto tumore gastrointestinale per incidenza e il cancro maligno del tratto biliare più comune , rappresentando circa l'80-95% delle neoplasie che interessano questo distretto.

Cause e fattori di rischio

Come si sviluppa il Tumore alla Cistifellea?

Il tumore della cistifellea ha origine dalle cellule degli strati più interni della parete dell'organo. Tali cellule iniziano a moltiplicarsi senza controllo, creando una massa tumorale in graduale espansione. Questa continua proliferazione può finire con il coinvolgere le strutture limitrofe, cioè il fegato, il duodeno e il dotto biliare comune.

Tumore alla Cistifellea: quali sono le cause?

Così come per gli altri tumori, le cause del tumore alla cistifellea non sono state individuate ancora del tutto. Tipicamente, il tumore alla cistifellea insorge nel contesto di un'infiammazione cronica, nonostante sia probabile che questo non sia l'unico fattore alla base del processo patologico, ma rappresenti una concausa della trasformazione maligna osservata nella malattia.

Nella stragrande maggioranza dei pazienti (>75%), la fonte di questa infiammazione cronica sono i calcoli biliari: la loro presenza aumenta la probabilità di sviluppare un tumore alla cistifellea da 4 a 5 volte.

Altri fattori di rischio più insoliti sono associati alla malattia e comprendono:

Adenomi della colecisti

Colangite sclerosante primitiva

Malattia infiammatoria intestinale

Cisti del coledoco

Colecisti a porcellana (calcificazione della cistifellea)

Polipi della colecisti

Infestazione di trematode epatico

Infezioni croniche da Salmonella typhi (tifo) e S. paratifi

Infezione da Helicobacter

Anche l'ingestione di alcuni farmaci (es. contraccettivi orali, isoniazide, metildopa) possono contribuire all'insorgenza della malattia.

L'obesità può contribuire al tumore della cistifellea attraverso:

La sua associazione con i calcoli biliari

La sua associazione con un aumento degli estrogeni endogeni

Attraverso la capacità delle cellule adipose di secernere un gran numero di mediatori dell'infiammazione.

Fattori di rischio ambientali e professionali

Alcune esposizioni chimiche (es. pesticidi, gomma, cloruro di vinile) e quelle professionali associate al lavoro nelle industrie tessili, petrolifere, cartiere e calzaturiere aumentano il rischio di tumore alla cistifellea.

Inoltre, l'inquinamento delle acque (pesticidi organici, ad es. diclorodifeniltricloroetano e benzene esacloruro), i metalli pesanti (es. cadmio, cromo, piombo) e l'esposizione a radiazioni/materiali radiattivi (es. radon nei minatori) sono associati al tumore alla cistifellea.

Sindromi ereditarie

Un'aumentata incidenza di cancro alla cistifellea si verifica anche nelle seguenti sindromi ereditarie:

Sindrome di Gardner

Neurofibromatosi di tipo I

Cancro del colon ereditario non poliposico

Fattori genetici

Il ruolo di varie mutazioni oncogeniche nel tumore alla cistifellea è un'area di ricerca attiva. Ad esempio, un piccolo studio sul cancro della cistifellea condotto in Giappone ha riportato un eccesso di rischio associato al polimorfismo del gene del citocromo P450 1A1 (CYP1A1), che codifica per una proteina coinvolta nella catalizzazione della sintesi del colesterolo e di altri lipidi (Tsuchiya Y, Sato T, Kiyohara C, Yoshida K, Ogoshi K, Nakamura K, Yamamoto M. Genetic polymorphisms of cytochrome P450 1A1 and risk of gallbladder cancer. Journal of Experimental & Clinical Cancer Research. 2002 Mar;21(1):119-24).

Un altro studio ha esaminato i polimorfismi all'interno del gene dell'apolipoproteina B (Singh MK, Pandey UB, Ghoshal UC, Srivenu I, Kapoor VK, Choudhuri G, Mittal B. Apolipoprotein B-100 XbaI gene polymorphism in gallbladder cancer. Human Genetics. 2004 Feb;114(3):280-3).

Altri geni che possono svolgere un ruolo nei tumori alla cistifellea includono TP53, KRAS, BRAF e PIK3CA.