Tumore al Rene Sintomi: come si scopre e quali segni non ignorare

Non è noto con precisione, ma come altre malattie neoplastiche, il tumore al rene è causato da mutazioni genetiche ereditate o acquisite durante la vita. Alcuni fattori di rischio identificati includono il fumo , l'obesità, l' ipertensione e l'esposizione sul posto di lavoro a determinate sostanze chimiche. Anche la storia familiare gioca un ruolo e alcune condizioni genetiche sono associate ad un alto rischio di cancro al rene.

I reni sono due organi che appartengono al sistema urinario , localizzati nella regione posteriore della cavità addominale , approssimativamente a livello della 12ª costola . La funzione primaria dei reni consiste nel produrre l'urina , filtrando il sangue dalle sostanze di rifiuto o comunque presenti in eccesso. Da ciascun rene, parte un sottile tubicino chiamato uretere, deputato al trasporto d'urina. I due ureteri , di destra e di sinistra, riversano il proprio contenuto in un organo cavo - la vescica urinaria - che accumula l'urina tra una minzione e l'altra. Quando la vescica si riempie oltre un certo livello, il soggetto avverte il bisogno di urinare; così, con l'atto chiamato minzione la vescica si svuota e l'urina viene espulsa all'esterno attraverso un singolo tubicino collegato alla vescica e chiamato uretra .

Nelle fasi iniziali, il tumore al rene è una malattia insidiosa , in quanto asintomatica o responsabile di sintomi aspecifici, tanto che viene spesso scoperta accidentalmente , durante accertamenti diagnostici eseguiti per altri motivi (come una radiografia , una TAC o una risonanza magnetica ). Fortunatamente, se il riscontro del tumore al rene è precoce , ovvero la massa è di piccole dimensioni e confinata nell'organo , l'intervento chirurgico correla a buone probabilità di guarigione completa . Se diagnosticato precocemente, inoltre, una delle opzioni di trattamento è nefrectomia parziale (ovvero l'asportazione di una parte del rene), in modo da risparmiare la funzionalità della parte sana residua dell'organo.

Il carcinoma a cellule renali è il tipo più comune di cancro del rene negli adulti; in termini d'incidenza rappresenta circa l' 85% delle neoplasie di origine renale. Il carcinoma a cellule renali può rimanere clinicamente occulto per la maggior parte del suo decorso; solo il 10% dei pazienti presenta la classica triade composta da dolore al fianco , ematuria e massa al fianco .

Alcuni sintomi non sono comuni, ma si presentano in modo unico nel contesto del tumore al rene; questi comprendono:

La cachessia è una sindrome caratterizzata da perdita di peso, perdita di appetito e perdita di massa muscolare ; si ritiene che questa manifestazione sia presente in circa il 30% delle persone con diagnosi di tumore al rene. Oltre ad essere un sintomo iniziale, si ritiene che sia anche la causa diretta di morte in circa il 20% delle persone affette da cancro.

Oltre al cancro al rene, ci sono una serie di condizioni gravi associate a questo sintomo e si dovrebbe sempre consultare il proprio medico per approfondire le cause sottostanti.

La perdita di peso inaspettata o non intenzionale, è un sintomo comune del tumore al rene e viene definita come la perdita del 5% o più del peso corporeo , senza un cambiamento nella dieta o nell' esercizio fisico , in un periodo di tempo compreso tra 6 e 12 mesi.

Una massa sul fianco (un nodulo sul fianco, sulla schiena o sull'addome) è riportata in molti casi con tumore al rene, sebbene ora venga riscontrata meno frequentemente come sintomo iniziale rispetto al passato. Eventuali noduli in questa regione dovrebbero sempre essere esaminati dal proprio medico.

Il dolore può manifestarsi alla schiena , ai fianchi o all'addome e può variare da un dolore lieve ad un dolore acuto e lancinante. Il dolore all' altezza dei reni o del rene che si manifesta senza una lesione evidente dovrebbe sempre essere valutato dal medico. Circa il 40% delle persone affette da cancro al rene avverte dolore in qualche momento nel corso della malattia, ma il dolore al fianco sta diventando meno comune come sintomo di presentazione della malattia.

Quando preoccuparsi

Tumore al rene: quando preoccuparsi?

Se si avverte uno qualsiasi dei sintomi sopra menzionati, è importante consultare il proprio medico: la maggior parte di questi è correlato a molte cause potenziali (sono aspecifici, quindi vuol dire sia presente un tumore al rene se si manifestano), così come ci sono anche altri motivi seri per cui si potrebbe manifestarli. Ad esempio, il sangue nelle urine è spesso causato da un'infezione della vescica o del tratto urinario o da un calcolo renale.

In ogni caso, i sintomi sono il modo in cui il nostro corpo segnala che qualcosa non va: anziché preoccuparsi o ignorarli, è importante agire tempestivamente per scoprire perché si verificano in modo da instaurare un trattamento appropriato. A tal proposito, è sempre bene parlare con il proprio medico e porre domande per esaurire eventuali dubbi.

Qual è il tasso di sopravvivenza per il tumore del rene?

Il tasso di sopravvivenza a cinque anni è del 93% per il cancro del rene localizzato che non si è diffuso al di fuori del rene, del 70% per la diffusione regionale (solo alle strutture vicine o ai linfonodi) e del 13% per le metastasi a distanza ad altre aree del corpo, come i polmoni.