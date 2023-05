Tumore al Quarto Stadio: cosa significa? Sintomi e sopravvivenza

Cos’è Cosa significa Tumore al Quarto Stadio? Il quarto stadio di tumore è lo stadio più avanzato, il che significa che il cancro si è diffuso ad un organo o ad una parte del corpo lontano dalla massa neoplastica originale (tumore primitivo). Perché ciò accada: Le cellule tumorali proliferano, invadono, crescono e staccandosi dalla massa neoplastica si disseminano tramite il flusso sanguigno ( via ematica ) o, meno spesso, il sistema linfatico ( via linfatica ). I cloni neoplastici possono diffondere anche per impianto diretto (cioè direttamente nel tessuto circostante) o contiguità , se ad essere interessata è una cavità corporea (come, ad esempio, nel caso del peritoneo, cavità pleurica, pericardio o spazio subaracnoideo).

si disseminano tramite il flusso sanguigno ( ) o, meno spesso, il sistema linfatico ( ). I cloni neoplastici possono diffondere anche per (cioè direttamente nel tessuto circostante) o , se ad essere interessata è una cavità corporea (come, ad esempio, nel caso del peritoneo, cavità pleurica, pericardio o spazio subaracnoideo). Le cellule tumorali così vengono trasportate in un'altra parte del corpo , dove attecchiscono e danno origine ad un nuovo focolaio neoplastico;

, dove attecchiscono e danno origine ad un nuovo focolaio neoplastico; A tal punto, le cellule crescono, contrastando contemporaneamente il sistema immunitario. La diffusione del cancro inizierà spesso nella stessa regione in cui sono state trovate le cellule originali. Ad esempio, il cancro al seno può diffondersi ai linfonodi sotto il braccio. In questa fase della malattia, piuttosto che avere come obiettivo la cura del cancro, i trattamenti sono concentrati a rallentare o arrestare la crescita della massa neoplastica, alleviare i sintomi e garantire un'alta qualità della vita. Chiaramente dipende molto dal tipo di tumore, ma è importante sottolineare un concetto importante: anche quando il tumore al quarto stadio non può essere curato, non è necessariamente terminale e le persone che ne sono affette spesso vivono molti anni dopo la diagnosi, motivo per cui è più corretto descriverlo come tumore "avanzato" o "stadio avanzato". Tumore al Quarto Stadio: quale relazione con la metastasi? Quando un tumore diffonde agli organi lontano dal sito primitivo (cioè da dove la neoplasia ha preso origine), si dice che metastatizza. Ecco perché il tumore al quarto stadio (o tumore in fase 4) è anche chiamato tumore metastatico. Per approfondire: Metastasi: cosa sono? In quanto tempo, come e dove si formano?

Come funziona la stadiazione Tumore al Quarto Stadio: come viene stabilita la fase della malattia? Durante l'iter diagnostico, i medici potranno utilizzare i risultati dell'esame obiettivo, della biopsia e dell'imaging allo scopo di definire la stadiazione del tumore. Questo sistema, relativamente complesso, riflette le molte varietà delle malattie neoplastiche e permette di determinare quale tipo di trattamento è più indicato. In linea generale, la stadiazione di un tumore dipende da: Capacità del tumore di invadere i tessuti limitrofi;

Capacità del tumore di metastatizzare ai linfonodi o altre parti del corpo, come le ossa;

Grado (punteggio di Gleason);

Livelli di specifici parametri o marker biologici. Sistema TNM (tumore, linfonodi e metastasi) Convenzionalmente, i medici identificano lo stadio del cancro utilizzando il sistema TNM (tumore, linfonodi e metastasi): " T " descrive le caratteristiche del tumore;

" descrive le caratteristiche del tumore; " N " indica se il tumore si è diffuso ai linfonodi regionali (si trovano accanto alla prostata nella regione pelvica).

" indica se il tumore si è diffuso ai linfonodi regionali (si trovano accanto alla prostata nella regione pelvica). "M" è riferito alla diffusione del tumore ad altre parti del corpo (metastasi). L'insieme di questi parametri (TNM, Gleason e biomarcatori) consente di attribuire alla malattia tre diverse classi di rischio: basso, intermedio e alto rischio. Sistema numerico di stadiazione A volte, per diagnosticare in quale fase il tumore si trovi, viene utilizzato un più semplice sistema numerico di stadiazione. Le tappe del tumore sono: Fase I o tumore al primo stadio – tumore in stadio precoce, molto piccolo e completamente all'interno della sede d'origine;

– tumore in stadio precoce, molto piccolo e completamente all'interno della sede d'origine; Fase II o tumore al secondo stadio – la massa neoplastica è più grande, ma rimane confinata all'interno dell'organo o della sede coinvolta dalla malattia;

– la massa neoplastica è più grande, ma rimane confinata all'interno dell'organo o della sede coinvolta dalla malattia; Fase III o tumore al terzo stadio – il tumore si estende oltre l'organo o la sede interessata e potrebbe aver iniziato ad invadere altri tessuti limitrofi, ma le cellule neoplastiche non hanno ancora metastatizzato ai linfonodi;

– il tumore si estende oltre l'organo o la sede interessata e potrebbe aver iniziato ad invadere altri tessuti limitrofi, ma le cellule neoplastiche non hanno ancora metastatizzato ai linfonodi; Fase IV o tumore al quarto stadio – cancro avanzato, diffuso ai linfonodi o ad altre parti del corpo (come, ad esempio, vescica, retto, ossa, polmoni o altri organi). In linea puramente indicativa, se un tumore è diagnosticato in una fase precoce, le probabilità di sopravvivenza sono generalmente buone. Shutterstock Esempio: cancro alla prostata Circa il 90% dei pazienti a cui viene diagnosticato un tumore alla prostata nelle fasi I e II vivrà almeno altri cinque anni e il 65-90% vivrà per almeno altri 10 anni. La fase III correla a 70-80% di possibilità di vivere per almeno altri cinque anni. Tuttavia, se viene il tumore alla prostata viene diagnosticato quando ha raggiunto la fase IV, il paziente presenta una probabilità del 30% di vivere per almeno altri cinque anni.

Trattamento Tumore al Quarto Stadio: qual è il trattamento previsto? In molti casi, il tumore al quarto stadio non può essere curato. Tuttavia, questo non è vero per tutti i tumori: il cancro ai testicoli in stadio 4, ad esempio, è altamente curabile; i linfomi sono altamente curabili indipendentemente dallo stadio. In generale, l'obiettivo del trattamento è sempre quello di prolungare la sopravvivenza e migliorare la qualità della vita. Un oncologo tratterà il cancro a seconda del suo tipo, dove si è diffuso e altri fattori. Alcune delle opzioni includono: Chirurgia : in genere, non viene utilizzata per trattare il cancro in stadio 4. Tuttavia, se i siti di diffusione sono piccoli e non sono molti, possono essere rimossi insieme al tumore primario. In questi casi, la chirurgia può alleviare i sintomi e aiutare a prevenire la diffusione del cancro ancora di più.

: in genere, non viene utilizzata per trattare il cancro in stadio 4. Tuttavia, se i siti di diffusione sono piccoli e non sono molti, possono essere rimossi insieme al tumore primario. In questi casi, la chirurgia può alleviare i sintomi e aiutare a prevenire la diffusione del cancro ancora di più. Farmaci (target therapy) : alcune cellule tumorali possono essere gestite con farmaci che prendono di mira specifiche proteine ​​o mutazioni genetiche. Questi farmaci funzionano in modi diversi. Ad esempio, alcuni aiutano a privare un tumore del suo afflusso di sangue, mentre altri bloccano i segnali che spingono le cellule tumorali a proliferare. Le indagini diagnostiche eseguite durante l'iter di valutazione possono determinare se il tumore potrebbe rispondere a uno qualsiasi di questi farmaci disponibili.

: alcune cellule tumorali possono essere gestite con farmaci che prendono di mira specifiche proteine ​​o mutazioni genetiche. Questi farmaci funzionano in modi diversi. Ad esempio, alcuni aiutano a privare un tumore del suo afflusso di sangue, mentre altri bloccano i segnali che spingono le cellule tumorali a proliferare. Le indagini diagnostiche eseguite durante l'iter di valutazione possono determinare se il tumore potrebbe rispondere a uno qualsiasi di questi farmaci disponibili. Immunoterapia : si basa su farmaci che utilizzano il sistema immunitario, comprese le proteine ​​del sangue chiamate anticorpi, per attaccare le cellule tumorali. Esistono farmaci immunoterapici per molti tipi di cancro, tra cui vescica, mammella, colon e retto, rene, fegato, polmone e sangue (leucemia, linfoma e mieloma multiplo).

: si basa su farmaci che utilizzano il sistema immunitario, comprese le proteine ​​del sangue chiamate anticorpi, per attaccare le cellule tumorali. Esistono farmaci immunoterapici per molti tipi di cancro, tra cui vescica, mammella, colon e retto, rene, fegato, polmone e sangue (leucemia, linfoma e mieloma multiplo). Chemioterapia. Cure palliative Il trattamento del tumore al quarto stadio include spesso le cure palliative, il cui obiettivo consiste nel migliorare la qualità della vita e aumentare il comfort. Per approfondire: Cure palliative: a cosa servono