Tumore al pene: perché l’aumento dei casi preoccupa e quando serve l’amputazione

Se il tumore al pene viene diagnosticato precocemente, esiste un'alta probabilità di recupero attraverso trattamenti quali la rimozione chirurgica della lesione, la radioterapia e la chemioterapia . Se non trattata, però, può diventare necessaria l' amputazione parziale o totale del pene , talvolta coinvolgendo altri organi genitali vicini come i testicoli .

Sebbene i Paesi in via di sviluppo continuino a sopportare la maggiore incidenza e mortalità del cancro del pene , l'incidenza è in aumento nella maggior parte dei Paesi europei .

Perché i casi sono in aumento?

Quanto è comune il tumore al pene?

Il tumore al pene è considerato raro o almeno così è stato fino a qualche tempo fa. Secondo una nuova allarmante indagine della BBC, i casi di cancro al pene sono in aumento in tutto il Mondo e si prevede che aumenteranno di un incredibile 77% nei prossimi 26 anni.

Come sono aumentati i casi di tumore al pene?

Tra il 2012 e il 2022, secondo il Ministero della Salute brasiliano, sono stati segnalati 21.000 casi. Ciò ha provocato più di 4.000 morti e, negli ultimi dieci anni, ci sono state più di 6.500 amputazioni, in media due al giorno.

Tuttavia, il Brasile non è l'unico Paese dove il tumore al pene è in aumento. Secondo le ultime statistiche, il numero di casi è in aumento in tutto il Mondo.

Nel 2022, la rivista JMIR Public Health and Surveillance ha pubblicato i risultati di un'analisi su larga scala che ha coinvolto i dati più recenti provenienti da 43 Paesi (Fu L, Tian T, Yao K, Chen XF, Luo G, Gao Y, Lin YF, Wang B, Sun Y, Zheng W, Li P, Zhan Y, Fairley CK, Grulich A, Zou H. Global Pattern and Trends in Penile Cancer Incidence: Population-Based Study. JMIR Public Health Surveill. 2022 Jul 6;8(7):e34874).

Dalla ricerca, è emerso che la più alta incidenza di tumore del pene tra il 2008 e il 2012 è stata in Uganda (2,2 su 100.000), seguita da Brasile (2,1 su 100.000) e Tailandia (1,4 su 100.000); il più basso è stato in Kuwait (0,1 ogni 100.000).

Sebbene i Paesi in via di sviluppo continuino ad avere la maggiore incidenza e mortalità del cancro del pene, i casi sono in aumento anche in Inghilterra e nella maggior parte dei Paesi europei.

L'Inghilterra aveva visto un aumento del tumore al pene, passando da 1,1 a 1,3 per 100.000 tra il 1979 e il 2009 e in Germania i casi sono aumentati del 50% da 1,2 a 1,8 per 100.000 tra il 1961 e il 2012.

Queste cifre sono destinate a salire, secondo lo strumento di previsione dei registri globali dei tumori: si stima che entro il 2050 l'incidenza globale del cancro del pene aumenterà di oltre il 77%.

Perché aumentano i casi di tumore al pene?

L'infezione persistente del papillomavirus umano (HPV) è uno dei principali fattori di rischio. L'HPV può essere trasmesso durante il sesso e in alcuni casi può portare a tumori anche alla bocca e al pene.

La vaccinazione di massa contro l'HPV è essenziale grazie alla sua elevata efficacia nel prevenire le lesioni correlate, ma in alcuni Paesi, come il Brasile, i tassi di vaccinazione sono al di sotto del livello necessario per essere veramente efficaci.

In Brasile, nonostante la disponibilità del vaccino, il tasso di vaccinazione contro l'HPV rimane basso per le ragazze – raggiungendo solo il 57% – e per i ragazzi non supera il 40%, dove la copertura ideale per prevenire la malattia è 90%. La disinformazione sul vaccino, i dubbi infondati sulla sua efficacia e la mancanza di campagne di vaccinazione è probabile abbiano contribuito alla scarsa adesione al protocollo vaccinale.

Per quanto riguarda l'incremento dei casi nei Paesi europei, si ritiene che questo cambiamento possa essere in gran parte attribuito all'invecchiamento della popolazione.

Il rischio di tumore del pene cresce, infatti, all'aumentare dell'età e l'incidenza più alta si registra negli uomini oltre i 60 anni.

Oltre all'infezione da HPV nell'uomo e all'invecchiamento, altri fattori possono contribuire ad aumentare il rischio di sviluppare un tumore al pene. Vediamo quali sono nel prossimo paragrafo.