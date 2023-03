Tubercolosi Trattamento: come si cura la TBC? Durata terapia e vaccino

Cura e trattamento della TBC La Tubercolosi è curabile? La tubercolosi può essere efficacemente trattata con farmaci antibiotici, che hanno lo scopo di eradicare il Mycobacterium tuberculosis. Tuttavia, la terapia farmacologica dev'essere protratta molto più a lungo rispetto ai normali trattamenti. Il paziente affetto da tubercolosi, infatti, deve assumere gli antibiotici per un periodo di almeno 6-9 mesi. Questo lasso di tempo, così come il tipo di medicinali impiegati nelle varie fasi, viene attentamente calcolato dal medico sulla base dell'età, dello stato generale di salute dell'assistito, della gravità e localizzazione della malattia, nonché del grado di resistenza del ceppo batterico ai vari medicinali. Come viene trattata la Tubercolosi? Shutterstock Il normale regime di trattamento per i casi di tubercolosi completamente suscettibili alle classi di antibiotici utili a debellare il Mycobacterium tuberculosis consiste in 6 mesi di terapia multifarmaco. Il trattamento empirico inizia con un regime di 4 farmaci: Isoniazide Rifampicina Pirazinamide Etambutolo (o streptomicina) Questa terapia viene successivamente adeguata in base ai risultati dei test di sensibilità e alla tossicità (si consiglia a tal proposito di consultare il seguente articolo). Le donne incinte, i bambini, i pazienti con infezione da HIV e i pazienti con infezione da ceppi resistenti ai farmaci richiedono regimi diversi. In gravidanza, per esempio, esiste un maggior rischio di epatotossicità indotta da isoniazide, mentre la streptomicina non deve essere utilizzata. Nella maggior parte dei bambini, invece, la tubercolosi può essere trattata con isoniazide e rifampicina per 6 mesi, insieme a pirazinamide per i primi 2 mesi se la coltura del caso di origine è completamente suscettibile. Per prevenire la diffusione dell'infezione da Mycobacterium tuberculosis, è indicato l'isolamento fino a quando gli strisci dell'espettorato sono negativi per 3 determinazioni consecutive (di solito, dopo circa 2-4 settimane di trattamento). Per approfondire: Tubercolosi: Cos'è? Come si prende e Sintomi TBC

Tubercolosi Latente Come si cura Tubercolosi latente? Lo specialista che ha in cura un malato di tubercolosi in forma latente può optare per un trattamento preventivo di chemioprofilassi, con lo scopo di distruggere i batteri inattivi annullando il rischio di future evoluzioni della patologia nella pericolosissima forma attiva. Nei bambini piccoli e nelle persone infette da HIV, questa precauzione è particolarmente importante. A tale scopo, viene somministrato, in genere, un singolo farmaco (isoniazide TB) in dosi quotidiane o bisettimanali per un periodo che generalmente si attesta intorno ai nove mesi.

Tubercolosi Attiva Tubercolosi attiva: qual è la terapia prevista? Chi è stato colpito dalla forma attiva di tubercolosi, viene prontamente sottoposto ad una terapia multifarmacologica, basata generalmente su quattro farmaci: rifampicina, etambutolo (o streptomicina), isoniazide e pirazinamide. Tale "cocktail" può variare nel tempo qualora la combinazione scelta non sortisca l'effetto terapeutico sperato. I vari principi attivi possono essere talvolta combinati all'interno di una singola pillola (rifapentina), il che migliora la compliance del paziente senza incidere negativamente sull'effetto terapeutico. Per approfondire: Farmaci per la cura della Tubercolosi

Tubercolosi Resistente agli Antibiotici Come si cura la Tubercolosi Resistente agli Antibiotici? Accanto ai farmaci di prima scelta, esistono altre specialità destinate alla cura dei pazienti affetti da tubercolosi multiresistente o poliresistente. Proprio a causa dell'elevata resistenza dei bacilli, le probabilità di sopravvivenza sono inferiori e anche in caso di successo terapeutico potrebbe essere necessario eseguire un piccolo intervento chirurgico per rimuovere le aree in cui l'infezione è ancora attiva o riparare i danni polmonari causati dalla malattia. Altrettanto complicato è il trattamento di pazienti sieropositivi colpiti da tubercolosi attiva, in quanto alcuni farmaci utilizzati nel trattamento dell'AIDS (terapia antiretrovirale) interagiscono con gli antibiotici destinati alla cura della tubercolosi, diminuendo l'efficacia di entrambe le terapie. La probabilità di successo terapeutico dipende dall'estensione della resistenza del ceppo batterico, dalla gravità della malattia e dal livello di compromissione del sistema immunitario del paziente.