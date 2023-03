Tubercolosi Diagnosi: quali sono i test? Esami e screening TBC

Esami strumentali Qualora lo screening per identificare la tubercolosi risulti positivo, è comunque necessario sottoporsi ad ulteriori esami per: Determinare lo stadio della malattia (attivo o inattivo)

Valutare la resistenzadei batteri agli antibiotici. Uno dei test più comuni, vista la localizzazione primaria delle lesioni, è la radiografia toracica, poiché capace di evidenziare la presenza di piccole macchie bianche nelle regioni polmonari in cui il sistema immunitario ha confinato i patogeni (forma inattiva). L'esame radiografico può anche evidenziare lacune di maggiori dimensioni, segno della marcata attività batterica e delle conseguenti cavità aperte. In sostituzione della tradizionale radiografia, può essere utilizzata la tomografia computerizzata, che fornisce immagini particolarmente nitide facilitando il riconoscimento delle lesioni più piccole e può aiutare a definire meglio le anomalie nei pazienti con reperti vaghi alla radiografia del torace. In ogni caso, la conferma diagnostica si ottiene solamente dimostrando la presenza dell'agente patogeno nell'espettorato ottenuto dal paziente, poi sottoposto a striscio e coltura di bacilli acido-resistenti (AFB); in talune situazioni può rendersi necessaria anche una broncoscopia, per prelevare un campione di materiale batteriologico od istologico su cui compiere varie analisi. La colorazione AFB ( striscio dell'espettorato ) è rapida, ma richiede un carico di organismi molto elevato per la positività, nonché l'esperienza necessaria per leggere il campione colorato. Questo test è più utile nei pazienti con tubercolosi polmonare. Potrebbe essere necessario prendere in considerazione altri test diagnostici, poiché un ritardo nella diagnosi può aumentare la mortalità del paziente.

Test di sensibilità ai farmaci Tubercolosi: valutazione dell'Antibiotico-Resistenza Se la radiografia toracica mostra segni positivi, un esame colturale dell'escreato permette dunque di confermare o meno la presenza degli indesiderati batteri; ulteriori indagini prevedono l'invio del campione in appositi laboratori, dove i bacilli vengono fatti crescere in uno specifico terreno di coltura e sottoposti all'antibiogramma, un test per valutarne la sensibilità ai vari antibiotici. Questo esame molto importante permette di scegliere la terapia farmacologica più appropriata ed efficace; purtroppo questa operazione richiedere da quattro ad otto settimane, in quanto la velocità di crescita dei microrganismi è particolarmente lenta (il tempo di divisione del Mycobacterium tuberculosis è pari a 18-24 ore, una velocità estremamente lenta in confronto a tanti altri batteri che solitamente si dividono in meno di un'ora). Un test di amplificazione nucleare dell'acido nucleico (PCR) permette di riconoscere i geni associati alla resistenza dei farmaci nel Mycobacterium tuberculosis. I test di sensibilità ai farmaci di osservazione microscopica (MODS) e di agar su strato sottile (TLA) sono alternative economiche e rapide ai metodi convenzionali e molecolari dei test di sensibilità ai farmaci per la tubercolosi. In caso di positività confermata, si procede con il ricovero del paziente in un reparto ospedaliero specialistico dove, una volta isolato, viene sottoposto ad adeguata terapia farmacologica. In genere, già dopo pochi giorni dall'inizio della terapia il mancato riscontro di batteri nell'escreato giustifica la sospensione dell'isolamento; la terapia andrà comunque protratta a lungo nel pieno rispetto delle linee guida internazionali. La riammissione sociale e scolastica è prevista soltanto dopo negativizzazione del catarro bronchiale su almeno tre campioni in giorni successivi, il che sancisce il termine della fase contagiosa della malattia. Infine, può accadere che persone colpite da TBC risultino negative al test o presentino una risposta ritardata. Questa evenienza è comune in caso di: infezione recente (dal contagio, occorrono fino ad 8-10 settimane affinché l'organismo reagisca al test), grave debilitazione del sistema immunitario, recente vaccinazione con virus vivi, tubercolosi grave in stadio avanzato, errori nell'esecuzione del test (ad esempio per un'iniezione troppo profonda).