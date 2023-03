Tubercolosi: Cause e Trasmissione Mycobacterium tuberculosis

La tubercolosi è una malattia antica. Segni di tubercolosi scheletrica (malattia di Pott) sono stati trovati in resti provenienti dall'Europa dal Neolitico (8000 a.C.), dall'antico Egitto (1000 a.C.) e dal Nuovo Mondo precolombiano. La tubercolosi era riconosciuta come una malattia contagiosa al tempo di Ippocrate (400 a.C.), quando veniva chiamata "phthisis" (greco da phthinein, deperire). Il medico tedesco Robert Koch scoprì e isolò il Mycobacterium tuberculosis nel 1882. L'incidenza mondiale della tubercolosi è aumentata con la densità della popolazione e lo sviluppo urbano, tanto che dalla rivoluzione industriale in Europa (1750), è stata responsabile di oltre il 25% dei decessi degli adulti. All'inizio del XX secolo, la tubercolosi era la principale causa di morte negli Stati Uniti; durante questo periodo, tuttavia, l'incidenza della tubercolosi iniziò a diminuire a causa di vari fattori, incluso l'uso di pratiche di controllo delle infezioni di base (es. l'isolamento).

Quando una persona è infettata da Mycobacterium tuberculosis, l'infezione può evolvere in uno dei vari decorsi, la maggior parte dei quali non porta alla tubercolosi vera e propria.

Quando vengono inalati, i nuclei delle goccioline si depositano all'interno degli spazi aerei terminali del polmone. I microrganismi crescono per 2-12 settimane, fino a raggiungere il numero di 1000-10.000, numero sufficiente per suscitare una risposta immunitaria cellulare che può essere rilevata da una reazione al test cutaneo alla tubercolina.

In una persona con tubercolosi polmonare attiva , un singolo colpo di tosse può generare 3000 goccioline infettive , con appena 10 bacilli necessari per iniziare l'infezione.

Le persone infette che vivono in ambienti affollati o chiusi rappresentano un rischio particolare per le persone non infette. Circa il 20% dei contatti familiari sviluppa un'infezione (test cutaneo alla tubercolina positivo).

Contagio

Come si trasmette la Tubercolosi?

Il Mycobacterium tuberculosis si diffonde principalmente come aerosol disperso nell'aria da un individuo che si trova nella fase infettiva della tubercolosi (sebbene sia stata segnalata la trasmissione transdermica e gastrointestinale). La tubercolosi si trasmette attraverso le goccioline di saliva (droplets) emesse con starnuti, colpi di tosse, baci ecc.

Solo in rare condizioni si ha contagio diretto dalla gestante al nascituro. Difficilmente, inoltre, il contagio avviene alla luce del sole, poiché il bacillo è molto sensibile alle radiazioni ultraviolette (UV); pertanto, il fattore di rischio più importante per la trasmissione della tubercolosi è dato dalla lunga permanenza in ambienti chiusi a contatto con uno o più individui malati. L'ambiente domestico e lavorativo, unitamente ai nosocomi, rappresenta quindi la sede più comune di contagio, soprattutto in condizioni di sovraffollamento, inadeguato ricambio d'aria e precarie condizioni igieniche.

Oltre all'uomo, una rara fonte di infezione è data dal latte bovino e dai suoi derivati (agente Mycobacterium bovis, eliminato con il latte dall'animale affetto da mastite); nel nostro Paese tale reperto è del tutto eccezionale sia grazie ai numerosi controlli veterinari e alimentari, sia per gli efficaci processi di pastorizzazione e sterilizzazione a cui viene sottoposto l'alimento.

Le possibilità di contagio attraverso l'eliminazione extrapolmonare dei batteri, ad esempio per via genito-urinaria o cutanea, sono estremamente ridotte.

Tubercolosi: norme di prevenzione aspecifica Stile di vita regolare con sufficiente riposo notturno;

Astensione da fumo, alcol e droghe;

Alimentazione equilibrata, varia ed adeguatamente ripartita;

Rispetto delle norme igieniche basilari, come il lavaggio frequente delle mani;

Aerare e ventilare frequentemente locali chiusi, preferendo l'illuminazione naturale a quella artificiale.

