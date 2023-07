L' attività fisica è fondamentale per il benessere generale, ma l'intensità eccessiva può giocare un ruolo cruciale nell'insorgenza di patologie cardiache , soprattutto negli uomini adulti over 50. Un gruppo di studiosi ha evidenziato su un gruppo di un migliaio di atleti ( corsa , ciclismo e triathlon) quanto anni di allenamento intenso, di resistenza e gare potessero aumentare il rischio di insorgenza di fibrillazione atriale , una tra le più comuni aritmie cardiache che determina battito irregolare e perdita di efficienza contrattile dl cuore. Patologia da non sottovalutare perché aumenterebbe il rischio di ictus .

I ricercatori hanno confermato come l' attività fisica condotta a intensità elevata , soprattutto negli uomini over 50, poss causare dfanni anche di grave entità. Il lavoro intenso e prolungato può infatti causare infiammazione, stress meccanici e metabolici, invecchiamento precoce, e numerose patologie anche a livello cardiovascolare.

Un allenamento sano rafforza il cuore , al pari degli altri muscoli . Questo cambiamento strutturale del muscolo cardiaco , e il rimodellamento del sistema neurovegetativo cardiaco, che concorre a regolare la frequenza, viene definito " cuore d'atleta ". In queste condizioni migliorano l'efficienza del sistema cardiovascolare e la salute, fisica e mentale in generale.

Fibrillazione atriale: cos'è?

La fibrillazione atriale si manifesta quando gli atri del cuore non si contraggono in maniera sincrona e dunque "fremono" o fibrillano, dando origine ad un battito molto rapido e irregolare. Il sangue non viene pompato in modo efficiente al resto del corpo, e ciò provoca solitamente debolezza e stanchezza. Il battito accelerato o irregolare non sempre si avverte senza un esame approfondito, ma qualora misuratori da polso o orologi da allanemento dovessero registrare pulsazioni anomale, è bene indagare con il medico specialista. La diagnosi si basa sulla registrazione dell'aritmia all'elettrocardiogramma.

La fibrillazione atriale può essere:

Parossistica: manifestazione occasionale di durata variabile da pochi minuti a diversi giorni. Si risolve in maniera spontanea.

manifestazione occasionale di durata variabile da pochi minuti a diversi giorni. Si risolve in maniera spontanea. Persistente: non si risolve spontaneamente bensì con la somministrazione di terapia farmacologica o l'erogazione di una particolare scarica elettrica (cardioversione) per ripristinare il normale ritmo cardiaco

non si risolve spontaneamente bensì con la somministrazione di terapia farmacologica o l'erogazione di una particolare scarica elettrica (cardioversione) per ripristinare il normale ritmo cardiaco Permanente: condizione cronica che non si risolve né con la terapia farmacologica né con la cardioversione

Sintomi della Fibrillazione atriale

Alcune persone non accusano alcun sintomo e scoprono di avere la fibrillazione atriale durante una visita medica. Anche quando è asintomatica, la fibrillazione atriale è una malattia che può esporre al rischio di ictus e scompenso cardiaco.

.