Ipotrigliceridemia è il termine medico con cui si indicano bassi livelli di trigliceridi nel sangue . I valori considerati normali oscillano indicativamente tra i 40 ed i 170 mg/dL , come riportato in tabella.

Cause di trigliceridi bassi

Trigliceridi bassi si registrano tipicamente nelle persone malnutrite o che seguono una dieta particolarmente povera di grassi e carboidrati.

Anche una tiroide troppo funzionante (ipertiroidismo), disturbi a carico del fegato e disordini metabolici su base genetica (abetalipoproteinemia, ipobetalipoproteinemia), sono tipiche cause di ipotrigliceridemia.

Infine, bassi livelli di trigliceridi nel sangue si registrano in presenza di celiachia ed altre condizioni che interferiscono con il normale assorbimento intestinale.

Tutte le condizioni e le malattie sopraelencate producono sintomi caratteristici, per cui una persona in perfetta salute che non lamenta sintomi o disturbi particolari, non dovrebbe preoccuparsi eccessivamente di un'eventuale ipotrigliceridemia.

Nell'atleta di endurance, bassi valori di trigliceridi - diminuiti rispetto ai controlli precedenti - possono essere un segno di sovrallenamento.

Tra i farmaci che possono diminuire i livelli di trigliceridi nel sangue vi sono l'acido ascorbico, i fibrati, le statine, l'acido nicotinico e, tra gli integratori, l'olio di pesce e le fibre alimentari (inclusi i prebiotici).

