Tricofagia: cos’è la Sindrome di Raperonzolo? Mangiare i capelli fa male?

Cos’è Cos’è la Tricofagia o Sindrome di Raperonzolo? La tricofagia è un disturbo del comportamento di tipo compulsivo caratterizzato dall'irrefrenabile impulso di mettere in bocca i capelli e mangiarli, spesso inconsciamente. La tricofagia può comportare il consumo di parti dei propri capelli (come le radici o le punte) o intere ciocche; meno comunemente, il disturbo prevede l'ingestione di capelli di altre persone, peli di animali o setole di spazzole. Il termine "tricofagia" deriva dal greco antico θρίξ, thrix ("capelli") e φαγεῖν, phagein ("mangiare"), che letteralmente significa "mangiare i capelli"; la condizione è chiamata anche sindrome di Raperonzolo o sindrome di Rapunzel (come la principessa protagonista della fiaba). Se si presenta in soggetti adulti, la tricofagia è solitamente una manifestazione di malessere e di sofferenza emotiva ed il comportamento può essere innescato da varie fattori scatenanti, quali stress ed ansia. Mangiare i capelli è spesso una risposta ad uno stato di tensione emotiva, che non trova sfogo in un modo alternativo, seguito da un senso di sollievo al compimento dell'atto patologico. Le persone che manifestano questa condizione spesso ingeriscono le ciocche che tirano e rimangono tra le loro mani: la tricofagia è, infatti, associata alla tricotillomania, in cui l'atto patologico consiste nello strappare i capelli dal cuoio capelluto o altri peli del corpo. Se protratta nel tempo, la tricofagia può portare a gravi danni per la salute: essendo le fibre capillifere lunghe e costituite da cheratina - sostanza che non viene processata dal corpo umano - tendono ad aggrovigliarsi nell'intestino, formando un bolo chiamato tricobezoario che provoca perdita di appetito, dolori addominali, nausea, e che spesso necessita di essere rimossa chirurgicamente. Talvolta, questa condizione è autolimitante, ma è sempre consigliabile ricorrere tempestivamente ad un medico che possa consigliare l'iter terapeutico più adatto.

Quali sono le cause? Cause della Tricofagia: cosa porta a mangiare i capelli? In ambito psichiatrico, la tricofagia è considerata un disturbo compulsivo e pare sia il risultato cumulativo di molteplici fattori, come la predisposizione genetica, l'ambiente sociale e fattori neurobiologici. Esistono diverse teorie e associazioni psicoanalitiche, sebbene nessuna sia supportata da prove empiriche. L'esordio è fortemente influenzato da motivi di natura psicologica, come, per esempio, eventi traumatici, interventi medici e difficoltà emotive irrisolte in famiglia o al lavoro. Per molti pazienti, mangiare i capelli è un modo di affrontare le emozioni negative o le situazioni di disagio, come lo stress, l'ansia, la tensione, la solitudine, la stanchezza o la frustrazione. Spesso, la tricofagia rappresenta un comportamento in grado di conferire sollievo e soddisfazione. Il risultato, può essere un atto patologico continuamente ripetuto allo scopo di mantenere questi sentimenti positivi. Tricofagia: chi è più a rischio? Si stima che la tricofagia si verifichi regolarmente o in modo intermittente in circa il 30% dei pazienti con tricotillomania. La tricofagia è più comunemente osservata nei bambini e negli adolescenti. Sebbene la tricotillomania sia osservata prevalentemente nelle donne, alcuni studi hanno riportato che la tricofagia è più comune nei maschi. Possibili disturbi associati alla Tricofagia La maggior parte delle persone con tricofagia possono presentare anche altri disturbi, tra cui depressione, ansia o disturbi alimentari. Anche l'abitudine di mangiarsi le unghie (onicofagia) e la tricotillomania sono comportamenti ossessivi-compulsivi associati alla tricofagia.

Diagnosi Come viene diagnosticata la Tricofagia? I pazienti possono non ammettere di mangiare i capelli o tentarno attivamente di nasconderlo, per questo motivo la diagnosi non è sempre immediata, ma viene di solito viene fatta solo in seguito alla dimostrazione di un tricobezoario. Una valutazione dermatologica e psichiatrica conferma la diagnosi di tricotillomania con tricofagia. Le radiografie semplici possono mostrare la massa localizzata nello stomaco e l'aggiunta del contrasto ha un aspetto tipico. La TC addominale fornisce una diagnosi accurata in circa il 97% dei tricobezoari. La gastroscopia fornisce il materiale contenente i capelli dalla massa per distinguerlo da altre forme di bezoario.