Tricodinia - Dolore al Cuoio Capelluto

Cause

La tricodinia è classificata tra le allodinie, cioè rientra nel gruppo di quei disturbi neuropatici in cui il dolore cutaneo:

compare in assenza di fattori esterni ben identificabili

oppure

è causato da stimoli generalmente innocui.

Tricodinia: meccanismo alla base

Per quanto riguarda le cause, un ruolo fondamentale nella manifestazione della tricodinia è la ridotta soglia di attivazione dei nocicettori diffusi in tutto il cuoio capelluto (epidermide, derma e ipoderma). In base alla tesi più accreditata, l'innesco che attiverebbe queste terminazioni nervose sarebbe un'infiammazione della cute o del follicolo pilifero, la cui eziologia non è tuttavia ancora del tutto stata chiarita.

Secondo alcune interpretazioni, la tricodinia accompagna la fase di telogen, ovvero il periodo terminale del ciclo di vita del capello e quindi potrebbe essere sintomo del diradamento dello scalpo (nota: se patologico, si parla di alopecia). La tricodinia è più frequente nelle donne, interessate in misura doppia rispetto agli uomini.

Da sapere: come è fatto il cuoio capelluto Il cuoio capelluto è l'area della testa, ricoperta dai capelli, che riveste il cranio. Strutturalmente, si riconoscono vari strati: tra questi, il più superficiale contiene ghiandole sebacee e follicoli piliferi; in profondità si trovano tessuti ricchi di collagene, vasi sanguigni, nervi, tessuto connettivale e fibroso. Nell'insieme, il cuoio capelluto svolge funzioni di sostegno e protezione dagli urti nei confronti della teca cranica, entro cui è contenuto il cervello.

Possibili disturbi e malattie associate alla Tricodinia

In quasi tutti i casi, la tricodinia segnala un problema di salute dei capelli e/o del cuoio capelluto. Più nel dettaglio, questa sensazione di dolore spesso accompagna o precede altre situazioni dermatologiche, come il telogen effluvium, la follicolite del cuoio capelluto e l'acne. La tricodinia risulta esacerbata anche da periodi particolarmente stressanti, situazioni di nervosismo o altri disturbi psichici.

Telogen effluvium

Il telogen effluvium è una condizione caratterizzata da un'aumentata perdita di capelli, intensa (maggiore di 100 al giorno) e generalizzata (fino al 20-30% del totale dei capelli), nella fase di riposo del ciclo vitale del follicolo. Questa condizione è temporanea e, fortunatamente, è spesso seguita dalla ricrescita (ossia non provoca un diradamento definitivo dei capelli). Il telogen effluvium non è correlato, infatti, né all'alopecia areata, né all'alopecia androgenetica.

Le persone che ne sono interessate osservano generalmente un'eccessiva caduta sia al momento del lavaggio, che durante la spazzolatura quotidiana. Nei casi più importanti, il telogen effluvium diviene evidente per la presenza di capelli sui vestiti o sul cuscino.

Lo stress, le tensioni emozionali e l'ansia sono spesso associati alla comparsa di dolore e prurito alla testa; questi sintomi, a loro volta, sono spesso concomitanti all'incremento della perdita dei capelli (alopecia da stress o psicogena).

Seborrea e dermatite

Un altro fattore rilevante per l'insorgenza della tricodinia è la qualità e quantità del sebo. In qualche caso, l'ipersecrezione sebacea può evolvere in dermatite seborroica causando l'irritazione del cuoio capelluto. Anche la forfora, soprattutto quando associata alla seborrea (forfora grassa) può ostacolare l'attività follicolare e provocare tricodinia.

Altre possibili cause

Shutterstock