Tricomoniasi Trichomonas

Cos’è la Tricomoniasi

La tricomoniasi è una malattia a trasmissione sessuale che colpisce gli organi sessuali e le vie urinarie di uomini e donne. L'agente responsabile dell'infezione è un protozoo flagellato, cioè un parassita unicellulare dotato di appendici filamentose con cui il parassita riesce a muoversi all'interno dell'apparato genitale.

Questo microrganismo, chiamato Trichomonas vaginalis, si trasmette principalmente attraverso rapporti sessuali non protetti. L'infezione da Trichomonas provoca per lo più disturbi sessuali ed urinari, come vaginiti, uretriti e prostatiti. I sintomi della tricomoniasi sono, in genere, più evidenti nelle donne, ma, in entrambi i sessi, esistono casi asintomatici.

Trichomonas

Trichomonas vaginalis è il nome di un protozoo flagellato, responsabile di una delle malattie a trasmissione sessuale più diffuse al Mondo: la tricomoniasi.

Al microscopio, il Trichomonas vaginalis appare come una cellula di grandi dimensioni e di forma ovale, dotata di flagelli.

Trichomonas vaginalis: caratteristiche

Il Trichomonas vaginalis non penetra all'interno dei tessuti, ma espleta la propria azione patogena aderendo intimamente alle cellule epiteliali. In particolare, questo PARASSITA ha la capacità di attaccarsi con i suoi flagelli alle pareti della vagina, causando danni diretti ed alterando la flora batterica locale.

Sedi d’infezione da Trichomonas

Le sedi d'infezione preferite dal Trichomonas sono l'uretra, la prostata e, soprattutto, la vagina. A tal proposito, il Trichomonas ha la capacità di sfruttare il glicogeno, naturalmente presente nella mucosa vaginale, per il proprio sviluppo. In questo modo, il parassita sottrae glicogeno ai lattobacilli impedendo la sua naturale trasformazione in acido lattico. Di conseguenza, si assiste ad un innalzamento del pH vaginale che facilita il perpetuarsi di questa e di altre eventuali infezioni vaginali.