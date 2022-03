Trattenere uno starnuto: può essere pericoloso?

Lo starnuto è un atto respiratorio riflesso che si manifesta con la convulsiva espulsione di una massa d'aria dai polmoni attraverso il naso e la bocca. In linea generale, starnutire è una reazione ad un corpo estraneo di piccole dimensioni, potenzialmente patogeno o irritante, allo scopo di eliminarlo dalle vie aeree. Uno starnuto espelle forzatamente l'aria dalla bocca e dal naso in un'azione involontaria esplosiva e spasmodica, consentendo al muco di fuoriuscire. Può essere più o meno potente, singolo o ripetuto più volte in una sorta di serie di starnuti.

Starnutire è il modo in cui il corpo elimina sostanze irritanti come germi, pollini o polvere dal naso e dalla gola. Lo starnuto, nella sua dinamica, può essere più o meno forte e potente. Anche se starnutire può mettere a disagio, trattenere lo starnuto espone a rischi anche piuttosto seri . Effetti collaterali negativi che sono conseguenti alla chiusura delle vie aeree sulle quali si esercita una pressione fino a 20 volte maggiore rispetto al semplice rilascio dello starnuto. Evitare di comprimere le narici con indice e pollice sembra essere una buona pratica. Meglio non dimenticare il caro fazzoletto in tasca, per dare libero sfogo allo starnuto.

Come starnutire in modo corretto?

Con lo starnuto si espelle una sorta di piccolo aerosol che contiene muco, sostanze irritanti o patogeni. A proposito di questi ultimi, va sottolineato come le goccioline aerodisperse con lo starnuto, essendo minuscole e per nulla pesanti, possono perdurare a lungo nell'aria e viaggiare anche molto lontano, in un raggio di 4-5 metri. Per tale ragione si sente spesso parlare di "attaccare il raffreddore": lo starnuto veicola agenti patogeni potenzialmente contagiosi, ed è quindi veicolo di malattie come l'influenza o il raffreddore. Per limitare la diffusione di questi drops (goccioline) nell'aria, quando sopraggiunge uno starnuto è buona abitudine mettere le mani (poi da lavare), l'avambraccio o un fazzoletto a coprire bocca e naso. Ciò è cosa ben diversa dal premere con indice e pollice della stessa mano sulle narici per bloccarne la fuoriuscita, trattenendo lo starnuto.