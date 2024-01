Terapia Tumore al Pancreas: Chirurgia, Radio- e Chemioterapia

Chemioterapia

Chemioterapia Tumore al Pancreas: Quando Serve?

La chemioterapia consiste nella somministrazione, per via endovenosa o per via orale, di farmaci in grado di uccidere le cellule in rapida crescita, tra cui anche le cellule tumorali.

A seconda delle caratteristiche del tumore maligno del pancreas esocrino, il medico curante può decidere se optare per:

Una chemioterapia post-chirurgica o chemioterapia adiuvante . Lo scopo è lo stesso della radioterapia adiuvante: distruggere le cellule tumorali che il chirurgo non è riuscito a rimuovere;

o . Lo scopo è lo stesso della radioterapia adiuvante: distruggere le cellule tumorali che il chirurgo non è riuscito a rimuovere; Una chemioterapia pre-chirurgica o chemioterapia neoadiuvante . L'obiettivo è uguale a quello della radioterapia neoadiuvante: ridurre le dimensioni della massa tumorale, per facilitarne la successiva asportazione chirurgica;

o . L'obiettivo è uguale a quello della radioterapia neoadiuvante: ridurre le dimensioni della massa tumorale, per facilitarne la successiva asportazione chirurgica; Una chemioterapia abbinata alla radioterapia o chemioradioterapia. È la forma di chemioterapia a cui si faceva cenno nel precedente sottocapitolo, dedicato alla radioterapia; pertanto, si applica in sostituzione dell'intervento di chirurgia, quando quest'ultimo è impraticabile.

Nelle persone con un tumore maligno del pancreas esocrino a uno stadio molto avanzato, la chemioterapia può rappresentare anche una forma di terapia sintomatica, per alleviare la sintomatologia e prolungare il più possibile al sopravvivenza del malato.

Quali Chemioterapici per Tumore Pancreas?

I chemioterapici usati solitamente in presenza di tumori maligni del pancreas esocrino sono:

Gemcitabina

Mitomicina

Epirubicina

Ifosfamide

Fluorouracile

Folfirinox

