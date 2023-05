Trasfusioni di sangue anti-age: funzionano contro l’invecchiamento?

Cos’è

Trasfusioni di sangue anti-age: di cosa si tratta?

Con trasfusioni di sangue anti-age s'intende lo scambio di plasma intergenerazionale, cioè l'infusione di plasma da una persona giovane ad una più anziana con l'intenzione di creare un beneficio per la salute.

In inglese, per riferirsi alla pratica si parla di "young blood transfusion", letteralmente "trasfusione di sangue giovane", che può essere meglio reso in "infusione di plasma da giovani donatori".

Cos'è il plasma Brevemente, ricordiamo che il plasma è la porzione liquida, priva di cellule (globuli rossi, globuli bianchi e piastrine), del sangue; negli ospedali e nei centri analisi, è quello che di routine si ottiene centrifugando i campioni dopo il prelievo ematico: la parte corpuscolata rimane sul fondo, il plasma in superficie. Il plasma sanguigno è composto per il 92% da acqua e può contenere proteine, anticorpi e albumina; il medico può prescrivere una trasfusione di plasma se si ha una carenza di uno di questi elementi o, a scopi terapeutici, per la gestione delle anomalie del sanguinamento e della coagulazione (es. disturbi di coagulazione del sangue, malattia epatica, coagulazione intravascolare disseminata).

Da tempo, si è creato un vero e proprio business a riguardo, al punto che, nel 2019, la Food and Drug Administration statunitense (FDA) ha messo in guardia "i consumatori dal ricevere infusioni di plasma da giovani donatori", affermando che si tratta di una pratica che NON HA benefici clinici provati e guidati da studi adeguati e ben controllati per gli usi per i quali aziende, startup e cliniche, in diversi stati, li stavano proponendo come presunto trattamento per combattere l'invecchiamento ed una serie di patologie correlate quali: perdita di memoria, demenza, morbo di Parkinson, sclerosi multipla e malattie cardiache.

Secondo la FDA, inoltre, le infusioni di plasma multigenerazionale non sono esenti da potenziali rischi e la promozione delle trasfusioni per questi scopi non dimostrati potrebbe scoraggiare i pazienti che soffrono di malattie gravi o intrattabili dal ricevere trattamenti sicuri ed efficaci che potrebbero essere a loro disposizione.

Anche l'opinione della comunità scientifica riguardo l'infusione di plasma multigenerazionale non è positiva: allo stato attuale, viene considerata essenzialmente una pratica pseudoscientifica.