Trapianto di Cellule Staminali: Cos’è, A Cosa Serve e Come Funziona

Generalità

Il trapianto di cellule staminali ematopoietiche è una tecnica utilizzata con crescente frequenza per il trattamento di numerose malattie maligne e non maligne.

Shutterstock

Il trapianto di cellule staminali ematopoietiche consiste nel prelievo di cellule di midollo osseo o sangue periferico, dal paziente stesso o da un donatore istocompatibile, e nella loro successiva reinfusione endovenosa, generalmente previa terapia ablativa (chemio/radio) per ridurre il residuo patologico. Lo scopo di questa tecnica è quello di ristabilire la produzione di cellule del sangue in pazienti il cui midollo osseo o sistema immunitario è danneggiato o difettoso.

L'elenco delle malattie per le quali viene utilizzato il trapianto di staminali è in progressivo aumento (attualmente, ne sono incluse più di 70), anche grazie ai progressi che hanno consentito l'estensione di questa procedura a situazioni cliniche non maligne (come nel caso delle emoglobinopatie) e hanno migliorato le indicazioni per quanto riguarda il tipo di trapianto (allogenico, autologo, non mieloablativo).

Più della metà dei trapianti autologhi (dal paziente al paziente stesso) viene eseguita per mieloma multiplo e linfoma non Hodgkin e la stragrande maggioranza dei trapianti allogenici (da un donatore al paziente) viene eseguita per tumori ematologici e neoplasie linfoidi.

Trapianto Autologo, Donatori e Sorgenti di Cellule Staminali

Le cellule per il trapianto di cellule staminali ematopoietiche possono essere ottenute dal paziente stesso (trapianto autologo) o da un'altra persona, come un fratello o un donatore non imparentato (trapianto allogenico) o un gemello identico (trapianto singenico).

Trapianto di Cellule Staminali Autologo : il paziente dona a sé stesso le cellule staminali

: il paziente dona a sé stesso le cellule staminali Allogenico: le cellule staminali sono di un donatore idoneo parzialmente o totalmente istocompatibile (es. fratello HLA-identico, familiare aploidentico o donatore HLA-identico non familiare)

Le fonti cellulari includono: midollo osseo, sangue periferico, sangue del cordone ombelicale o, raramente, fegato fetale. Ognuna di queste sorgenti cellulari presenta vantaggi e svantaggi specifici e ciascuna ha trovato applicazioni cliniche particolari.

Approfondimento: Cosa Sono le Cellule Staminali e Caratteristiche

Il sangue contiene una grande varietà di cellule, ognuna delle quali ha una funzione essenziale da svolgere:

I globuli rossi (o eritrociti) trasportano in tutto il corpo l'ossigeno

(o eritrociti) trasportano in tutto il corpo l'ossigeno Le piastrine bloccano le emorragie, promuovendo la coagulazione del sangue

bloccano le emorragie, promuovendo la coagulazione del sangue I globuli bianchi (leucociti) sono gli elementi costitutivi del sistema immunitario, che protegge l'individuo dall'azione di tessuti estranei, virus e vari microrganismi

Tutte queste cellule originano da un'unica categoria di cellule capostipiti: le cellule staminali emopoietiche, la cui sede primaria è il midollo osseo.

Le cellule staminali emopoietiche sono dotate di due proprietà fondamentali:

Automantenimento: queste cellule sono in grado di replicarsi o autoriprodursi, mantenendo il loro numero invariato durante tutta la vita; Capacità di differenziarsi.

Grazie a queste caratteristiche, il midollo osseo mantiene per tutto l'arco della vita dell'individuo la capacità di sostituire quotidianamente l'enorme numero di cellule ematiche senescenti (dopo la loro immissione nel sangue periferico vanno incontro a progressiva perdita di capacità replicativa). Questa attività è svolta da cellule staminali emopoietiche pluripotenti, morfologicamente indifferenziate e capaci di generare tutte le cellule mature circolanti nel sangue periferico. Le cellule staminali pluripotenti danno origine a cellule figlie che seguono vie differenti: