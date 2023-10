Trapianto Capelli con tecnica FUT: cos’è? Procedura, pro e contro

Per approfondire:

Detta anche " tecnica STRIP ", la tecnica FUT è considerata la metodologia "classica" di autotrapianto di capelli. L'acronimo FUT sta per "Follicular Unit Transplantation", cioè Trapianto dell'Unità Follicolare.

L'autotrapianto con tecnica FUT permette di ridistribuire, quindi, le fibre capillari in modo omogeneo, dalle aree ricche di capelli non destinati a cadere alle zone calve o diradate.

Le singole unità follicolari vengono impiantate, poi, sul cuoio capelluto affetto da alopecia tramite una serie di piccole incisioni realizzate con un micro-bisturi: queste vengono realizzate in modo da ottenere un risultato finale naturale, che non lasci cicatrici evidenti.

L'autotrapianto di capelli FUT consiste nel prelievo di una losanga di cuoio capelluto (strip) dalla parte alta della nuca. Questa porzione di tessuto viene suddivisa, poi, con l'aiuto di un microscopio, in frammenti contenenti le singole unità follicolari . Queste vengono conservate in soluzione fisiologica che deve rispecchiare le condizioni del corpo umano , affinché rimangano vitali e siano in grado di dare origine a nuovi capelli dopo il trapianto.

Il trapianto di capelli con tecnica FUT è considerato la procedura "classica" utilizzata per trattare chirurgicamente l' alopecia androgenetica ( calvizie ). Questa patologia colpisce l'80% degli uomini e il 40-50% delle donne, soprattutto dopo la menopausa.

Nota bene: la stabilità dell'alopecia e l'adeguata foltezza della zona occipitale (cioè dell'area donatrice) sono requisiti fondamentali per sottoporsi all'intervento chirurgico.

Da sapere: i follicoli della nuca sono insensibili agli ormoni androgeni e continuano a produrre fusti capilliferi spessi e robusti anche nella calvizie avanzata; l'autotrapianto è efficace in quanto i follicoli trapiantati mantengono la loro "insensibilità" agli androgeni anche quando sono trasferiti nella aree "androgeno-dipendenti" del cuoio capelluto.

Il trapianto di capelli con tecnica FUT si basa sul fatto che anche nei soggetti predisposti all' alopecia androgenetica esistono alcune regioni del cuoio capelluto resistenti alla malattia (come quella occipitale e temporale ). Proprio da queste zone che i chirurghi prelevano le strip contenenti i follicoli quando effettuano l'intervento: se questi capelli "permanenti" vengono spostati nelle zone rade o interessate dalla calvizie, possono crescere per un tempo indefinito .

Il chirurgo procede a realizzare delle piccole incisioni sul cuoio capelluto nell' area ricevente , stabilendo profondità, inclinazione e distribuzione dei capelli. Quest'operazione ha l'obiettivo di preservare la vitalità dei tessuti e dei follicoli circostanti ed offre un aspetto esteticamente naturale ai capelli trapiantati. Questi "micro-taglietti" servono a creare gli alloggiamenti per i capelli che verranno trapiantati , i quali aderiranno alla loro nuova sede mediante la formazione di un piccolo coagulo. Anche l'area ricevente viene, quindi, medicata.

Il trapianto di capelli con tecnica FUT viene eseguito in anestesia locale .

Prima dell'intervento di autotrapianto, è fondamentale incontrare il chirurgo per:

Risultati

Trapianto capelli: quali risultati è possibile ottenere con la FUT?

I risultati raggiungibili con il trapianto di capelli FUT variano molto da soggetto a soggetto: per alcuni, si riesce a rinfoltire una zona limitata, mentre per altri è possibile ottenere una copertura completa dell'area affetta da alopecia oppure si può ripristinare la linea frontale; per questo, la progettazione dell'autotrapianto FUT deve essere rigorosamente personalizzata.

Trapianto capelli FUT: è una soluzione definitiva?

Il trapianto di capelli non è sempre la soluzione definitiva del problema. Va considerato, infatti, che l'aspetto estetico non dipende solo dai capelli trapiantati, ma anche da quelli "originali" rimasti. Nel tempo, infatti, quest'ultimi possono andare incontro ad un diradamento a causa del peggioramento dell'alopecia. Anche se l'intervento è ben riuscito, quindi, i risultati tendono a ridursi in relazione al progressivo diffondersi della calvizie alle aree circostanti il trapianto.

Per questo, anche il trapianto non è una soluzione veramente definitiva e per un trattamento ottimale è importante la combinazione con la terapia medica.