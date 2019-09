Transaminasi - AST e ALT di Redazione MyPersonalTrainer

Cos'è L' Alanina amino transferasi (ALT o GTP) è un enzima che si trova principalmente nelle cellule del fegato e del rene ; quantità minori si ritrovano anche nel cuore e nei muscoli.

Negli individui sani, i livelli di ALT nel sangue sono bassi. Quando il fegato è danneggiato, questa transaminasi viene rilasciata nel sangue, solitamente prima che possano apparire i sintomi più evidenti di danno d'organo, come l'ittero (pelle e occhi gialli).

L'aspartato amino transferasi (AST o GOT) è un enzima che si trova nelle cellule dell'organismo, ma più che altro nel cuore e nel fegato, e in minor concentrazione, in reni e muscoli.

Nei soggetti sani, i valori di AST nel sangue sono bassi. Quando il fegato o i muscoli sono danneggiati, questa transaminasi viene rilasciata nel sangue. Ciò rende l'AST un utile marcatore di danno epatico.

Perché si Misura La determinazione delle transaminasi GOT/AST e GTP/ALT è utile soprattutto come test di funzionalità epatica. Il tenore sierico di questi parametri aumenta, infatti, in presenza di un danno cellulare a carico del fegato. Il dosaggio contemporaneo di GOT/AST e GTP/ALT permette di ottenere informazioni aggiuntive sulla possibile causa all'origine dell'alterazione.

Valori elevati di GOT/AST e GTP/ALT nel sangue possono essere osservati anche in seguito a traumi e malattie muscolari, così come nell'infarto miocardico; per la diagnosi di tali condizioni la creatina chinasi rappresenta comunque un indice senza dubbio più sensibile. Quando viene prescritto l'esame? Il medico può prescrivere l'esame per valutare i livelli di GOT/AST e GTP/ALT in diversi casi, sia come controllo, sia come strumento diagnostico per una specifica condizione patologica.

Nella maggior parte dei casi, quest'analisi costituisce un buon metodo di screening per determinare la presenza di patologie che coinvolgono il fegato e viene indicata per valutare l'entità del danno epatico.

Chiaramente, una grande varietà di condizioni patologiche può provocare una compromissione delle cellule del fegato, con aumento di ALT e AST. Quest'ultime sono usate anche per il monitoraggio della terapia in persone affette da malattia epatica. Analisi associate Di solito, la determinazione dell'ALT è richiesta insieme a quella dell'Aspartato amino transferasi (AST), come parte del pannello epatico. La concentrazione di entrambi questi enzimi aumenta, infatti, tutte le volte che il fegato viene danneggiato. In caso di danno cardiaco o muscolo-scheletrico, invece, l'AST è più elevata rispetto all'ALT.

Va segnalato comunque che l'alanina amino transferasi è più specifica per il fegato rispetto all'AST e, in alcuni casi, può essere l'unico dei due enzimi epatici ad aumentare.

Il rapporto AST/ALT può essere calcolato per distinguere tra le cause e la severità delle malattie del fegato e per discriminare tra danno epatico, cardiaco o muscolare.

Per stabilire quale forma di patologia epatica sia presente, i valori di ALT e AST sono spesso confrontati con i risultati di altri test come: Fosfatasi alcalina (ALP);



Proteine totali;



Bilirubina.

Valori normali VALORI DI RIFERIMENTO ALANINA AMINO TRANSFERASI UOMO: fino a 50 U/L

DONNA: fino a 40 U/L VALORI DI RIFERIMENTO ASPARTATO TRANSAMINASI UOMO: fino a 45 U/L

DONNA: fino a 30 U/L I valori di riferimento delle transaminasi ALT e AST possono cambiare in funzione di età, sesso e strumentazione in uso nel laboratorio analisi. Per questo motivo, è preferibile consultare i range riportati direttamente sul referto. Occorre ricordare, inoltre, che i risultati delle analisi devono essere valutati nell'insieme dal medico di fiducia che conosce il quadro anamnestico del proprio paziente.

GOT/AST e GTP/ALT Alte - Cause Le transaminasi in generale, comprese le AST e le ALT, non si trovano solo nel fegato; una loro alterazione non significa quindi inequivocabilmente che esiste un'epatopatia. Infatti, questi enzimi possono aumentare nel sangue anche in corso di lesione di altri tessuti, fondamentalmente quelli muscolari. In particolare, vi è un organo che più di tutti può liberare questi enzimi: il cuore; ciò si verifica, per esempio, in caso di infarto del miocardio, quando le cellule muscolari del cuore vanno in necrosi (morte) e liberano nel sangue le transaminasi che contengono.

Anche se più raramente, un aumento delle transaminasi può essere testimonianza di una patologia del tessuto muscolare striato, per esempio nel corso di: Miosite (infiammazione muscolare);

Dermatomiosite (una malattia reumatica che colpisce i muscoli e la cute). Quindi, per l'interpretazione corretta di un incremento delle transaminasi, è estremamente importante una valutazione completa e accurata del quadro clinico nella sua totalità. Definire l'origine dell'aumento Esistono alcuni dati che riconducono un aumento di queste transaminasi essenzialmente a una patologia epatica: infatti, in corso di infarto del miocardio, si osserva un incremento delle transaminasi di modesta entità (i valori al massimo si quadruplicano) e di breve durata (poco più di 48-72 ore); viceversa, in corso di epatopatia, l'incremento di questi enzimi può essere, anche se non obbligatoriamente, molto più elevato, raggiungendo talvolta valori di 500-1000 mU/ml e oltre, ma soprattutto appare di durata decisamente superiore. Questo avviene soprattutto quando vi sono lesioni epatiche acute e comunque solo in corso di processi di una certa gravità.

Un altro dato che richiama l'attenzione sul fegato è l'incremento più significativo dei valori della ALT rispetto alla AST, a differenza di quello che solitamente accade in presenza di sofferenza miocardia. Anche questo dato, però, deve essere inteso in senso critico, essendo valido solo per aumenti molto elevati; per modesti incrementi è possibile che si verifichi anche il caso contrario, come accade per lo più in corso di malattie epatiche croniche e cirrosi. Infine, esiste la possibilità di discriminare tra lesione epatica e lesione muscolare dosando l'attività di un altro enzima, la creatinfosfochinasi (CKP), che viene liberato in circolo in misura notevole solo in corso di sofferenza muscolare. In caso di lesione epatica, la AST ed ALT risulteranno elevate e la CK sarà invece nella norma, mentre in caso di necrosi muscolare, saranno elevati entrambi.

Riepilogando, quindi, AST ed ALT possono avere valori elevati in caso di: Epatite virale acuta : è stato visto che, nel corso di epatite, lo spazio mitocondriale del fegato umano rilascia circa il 60% della sua AST ed ALT

: è stato visto che, nel corso di epatite, lo spazio mitocondriale del fegato umano rilascia circa il 60% della sua AST ed ALT Epatite fulminante : virale o da tossici e farmaci. In questo caso, le transaminasi raggiungono valori estremamente elevati e sono indice di lesione cellulare grave

: virale o da tossici e farmaci. In questo caso, le transaminasi raggiungono valori estremamente elevati e sono indice di lesione cellulare grave Epatite cronica attiva: presentano un aumento soprattutto durante le fasi di riacutizzazione

presentano un aumento soprattutto durante le fasi di riacutizzazione Infarto del miocardio : aumentano fino al 25% della loro attività totale

: aumentano fino al 25% della loro attività totale Distrofia muscolare : soprattutto nella prima fase della malattia

: soprattutto nella prima fase della malattia Tumori: soprattutto del fegato e della mammella.

GOT/AST e GTP/ALT Bassa - Cause AST ed ALT possono avere valori ridotti in caso di: Carenza di vitamina B6;



Uremia;



Esercizio muscolare abituale.

Come si misura L'esame si esegue con un normale prelievo di sangue periferico dalla vena di un braccio.

Preparazione Prima di sottoporsi al prelievo di sangue per l'esame per GOT/AST e GTP/ALT, è necessario osservare un digiuno di almeno 8-10 ore. Durante tale periodo, è possibile solo assumere una modica quantità di acqua.

Inoltre, prima dell'esame occorre essere in posizione eretta da almeno 30 minuti.