Per biofeedback si intende un processo di aumento della consapevolezza di molte funzioni fisiologiche, utilizzando principalmente strumenti che analizzano l'attività di quegli stessi sistemi, con l'obiettivo di essere in grado di manipolarli a propria volontà. Alcuni dei processi che possono essere controllati sono: onde cerebrali, tono muscolare , conduttanza della pelle , frequenza cardiaca e percezione del dolore . Il biofeedback può essere utilizzato per migliorare lo stato di salute e le prestazioni fisiche, e per intervenire sulle reazioni psicosomatiche emotive. Al temine del processo, questi cambiamenti possono essere mantenuti senza l'uso di apparecchiature aggiuntive, poiché per la pratica del biofeedback (ad eccezione delle misurazioni iniziali) non è necessaria alcuna attrezzatura. Il biofeedback è risultato efficace nel trattamento del mal di testa e dell' emicrania .

Il training autogeno viene utilizzato soprattutto per migliorare la gestione emotiva; in ambito clinico è utile per alleviare certi disturbi psicosomatici indotti dallo stress (qualunque sia la causa) e, in ambito sportivo, per migliorare l'approccio dell'atleta alla performance (soprattutto di gara). L'esempio più indicativo dell'utilità del training autogeno nello sport è senz'altro l'applicazione nell' apnea subacquea .

Fu sviluppato dallo psichiatra tedesco Johannes Heinrich Schultz, anche grazie ai suoi predecessori Abbé Faria ed Émile Coué, e venne divulgato per la prima volta nel 1932. Studiando le risposte psicosomatiche di alcuni soggetti immersi in uno stato ipnotico , J.H. Schultz notò che a certe sensazioni si associano precisi cambiamenti fisiologici nell'organismo.

A Cosa Serve

Applicazioni cliniche del training autogeno

Il training autogeno ha diverse applicazioni. È molto usato nel trattamento dei disturbi psicologici come l'ansia e la depressione, e di certe condizioni patofisiologiche come l'asma bronchiale e l'ipertensione arteriosa.

Il training autogeno è efficace?

Il training autogeno è stato sottoposto a valutazione in ambito clinico sin dai primi giorni della sua scoperta, in Germania, e dai primi anni '80 in tutto il mondo. Nel 2002 venne pubblicata su "Applied Psychophysiology and Biofeedback" una metanalisi di 60 studi (Stetter, Friedhelm; Kupper, Sirko - March 2002 – "Autogenic training: a meta-analysis of clinical outcome studies" - Applied Psychophysiology and Biofeedback). Il lavoro ha evidenziato gli effetti positivi del trattamento, stimati non solo su parametri medico-diagnostici, ma anche sul miglioramento della qualità della vita. I vantaggi si sono dimostrati pari o superiori alle altre terapie consigliate.

Nota: in Giappone, i ricercatori del "Tokyo Psychology and Counseling Service Center" hanno formulato una scala di valutazione per segnalare l'efficacia clinica del training autogeno.