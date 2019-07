La toxoplasmosi è una malattia parassitaria diffusa fra gli animali a sangue caldo, uomo compreso. Responsabile della malattia è un protozoo endocellulare, noto come Toxoplasma gondii.

L'uomo si può infettare mediante il contatto con animali infetti (soprattutto gatti) o ingerendo cibo crudo (soprattutto carne suina ed ovina cruda), contaminato dal parassita o dalle sue uova.

Cause e Contagio

Il Toxoplasma gondii è un protozoo appartenente al gruppo degli APICOMPLEXA e come tale dotato di un complesso apicale molto sviluppato. Attraverso questa specie di trapano, chiamato conoide, il toxoplasma si apre un varco nella membrana cellulare e penetra all'interno della cellula dove si riproduce nutrendosi del citoplasma.

L'ospite definitivo di questo PARASSITA è il gatto (in cui si svolge la riproduzione sessuata), mentre l'ospite intermedio può essere rappresentato da molti altri animali a sangue caldo, come uccelli, mosche, vermi o l'essere umano.

Nell'uomo il toxoplasma è responsabile della toxoplasmosi, una malattia subdola che può causare aborti o ritardi mentali al feto.

Il gatto emette con le feci le cisti del parassita che vanno poi ad infettare gli organismi che prendono contatto con gli escrementi infetti. Il parassita entra così, tanto per citare un esempio, all'interno di un lombrico che a sua volta trasmette la toxoplasmosi ad un passero, successivamente catturato e mangiato da un gatto sano.

Particolarmente interessante è l'associazione tra l'infezione da Toxoplasma gondii nel topo e la sua inclinazione suicida

Se questo gatto contrae rapporti con una donna in gravidanza è possibile che la signora venga colpita da toxoplasmosi. Tale contagio può per esempio avvenire durante carezze (prendendo contatto con la saliva del felino) o durante la pulitura della lettiera. Il rischio è maggiore se si viene in contatto con un gatto di campagna, soprattutto se anziano. In uno studio condotto su una popolazione di 700 gatti residenti in Lazio e Toscana è risultato positivo il 36,4% degli animali.

Per approfondire: Ruolo del gatto nella trasmissione della toxoplasmosi all'uomo

Negli ultimi anni tale fattore di rischio è stato comunque ridimensionato ed i gatti non sono più considerati i principali responsabili del contagio.

Esiste infatti anche la possibilità che le feci del gatto vengano deposte vicino ad erba o ad ortaggi destinati ad uso zootecnico. Se una mucca mangia tali alimenti contaminati il parassita può trovarsi nelle carni macellate e contagiare l'uomo (in molte aree del mondo il 10-30% delle carni di maiale, di ovini e di agnello contengono cisti di toxoplasma; molto meno frequente la presenza del parassita nelle carni di bue).

Infine, anche se tale evenienza è rarissima, è possibile contrarre la malattia attraverso trasfusione di sangue e/o trapianti d'organo.

Per approfondire: In quali modi si può contrarre la toxoplasmosi?

Cottura dei Cibi e Sistema Immunitario

Fortunatamente il sistema immunitario umano è in grado di difendersi dall'infezione del Toxoplasma gondii; inoltre il parassita viene eliminato dalla cottura dei cibi.

Se il soggetto che contrae una toxoplasmosi ha un sistema immunitario efficiente rimane protetto per tutto l'arco della vita, dato che il suo organismo produce anticorpi e linfociti specifici per la malattia.

Purtroppo in particolari condizioni il sistema immunitario umano può andare in crisi e diventare inefficace nel contrastare questo pericoloso parassita. E' il caso, ad esempio, dei pazienti immunodepressi perché positivi all'HIV e come tali suscettibili a frequenti ricadute e complicanze.

Per approfondire: Quali sono i possibili decorsi della toxoplasmosi?