Generalità

La toxoplasmosi è una malattia infettiva causata da un protozoo: il Toxoplasma gondii.

L'ospite definitivo di questo parassita intracellulare obbligato è il gatto, nonostante possano infettarsi anche gli uccelli e altri mammiferi (ospiti intermedi).

La toxoplasmosi rappresenta un problema rilevante se viene contratta per la prima volta durante la gravidanza. Il Toxoplasma gondii può raggiungere, attraverso la placenta, il feto e provocare danni a carico del sistema nervoso e degli occhi oppure determina parto pretermine o morte intrauterina. Per questo motivo, in epoca preconcezionale o quanto prima possibile dall'inizio della gravidanza, quindi, viene indicata l'esecuzione di un esame del sangue, chiamato Toxo test, per valutare la presenza degli anticorpi specifici per la toxoplasmosi (IgG e IgM anti-Toxoplasma) e conoscere il proprio stato immunitario nei confronti del parassita. Qualora la futura mamma fosse già venuta a contatto con il Toxoplasma gondii prima della gravidanza, invece, non risulta suscettibile (poiché le persone che contraggono la malattia risultano generalmente immuni per il resto della vita) e non vi sono rischi per il feto derivanti da infezioni successive. In Italia, si stima siano il 30-40% delle donne in età fertile già protette nei confronti della toxoplasmosi.

Nel caso in cui la sierologia per la toxoplasmosi fornisca un esito negativo (quindi la gestante non risulta protetta nei confronti della toxoplasmosi) è importante seguire alcune precauzioni igieniche per ridurre il rischio di infezione e sottoporsi periodicamente al Toxo test. La diagnosi precoce e il trattamento con antibiotici della gestante possono prevenire o ridurre i danni fetali.