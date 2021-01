Cos’è e Perché si Esegue Cos'è il Toxo Test? Il Toxo test è un esame finalizzato a scoprire lo stato di immunizzazione nei confronti della toxoplasmosi che, se contratta in corso di gravidanza o nelle settimane che immediatamente precedono il concepimento, espone al rischio di aborto, parto pretermine o danni visivi e cerebrali a carico del feto. Shutterstock In Cosa Consiste il Toxo Test? Il Toxo test si esegue con un prelievo di sangue per ricercare e quantificare gli anticorpi IgG e IgM contro il parassita mediante immunofluorescenza indiretta (IFA) o dosaggio immunoenzimatico (EIA). Il riscontro delle immunoglobuline specifiche consentirà di avere una possibile diagnosi di malattia. Le IgM anti-Toxoplasma si formano nella prima fase dell'infezione acuta (in genere, entro 2 settimane dal contagio), quindi segnalano che la malattia è in atto; raggiungono il picco tra la quarta e l'ottava settimana, prima di diventare indeterminabili in 3-4 mesi;

Quando Viene Prescritto? Toxo Test Prima del Concepimento e Durante la Gravidanza Idealmente, la sierologia per la toxoplasmosi per la ricerca degli anticorpi IgG e IgM andrebbe eseguita già in fase di programmazione della gravidanza (fase preconcezionale) per conoscere il proprio stato immunitario nei confronti del parassita. Se la gravidanza fosse già iniziata, è buona norma fare il toxo test il prima possibile (in ogni caso, è consigliabile eseguire la sierologia per la toxoplasmosi entro il primo trimestre). Toxo test: quanto costa? La normativa italiana per la tutela della gravidanza prevede che la donna possa eseguire tale esame del sangue già prima dell'inizio di una gravidanza, senza pagamento del ticket. Cosa permette di sapere il Toxo Test La donna può risultare: Immune all'infezione : qualora la futura mamma fosse già venuta a contatto con il Toxoplasma gondii prima della gravidanza non risulta suscettibile (poiché le persone che contraggono la malattia risultano generalmente immuni per il resto della vita) e non vi sono rischi per il feto derivanti da infezioni successive. In Italia, si stima che sia protetto nei confronti della toxoplasmosi il 30-40% delle donne in età fertile.

= come Toxoplasma gondii, agente causale della toxoplasmosi (infezione); O = Others, cioè "altri" agenti patogeni/malattie infettive (come sifilide, virus varicella-zoster, HIV, Coxsackie virus, Epstein–Barr virus, Parvovirus B19 e virus dell'epatite); raggruppa le analisi che è consigliabile eseguire prima di una gravidanza per rilevare altri tipi di infezione ed evitare conseguenze al bambino;

= come Rosolia; C = come Cytomegalovirus (CMV);

= come Cytomegalovirus (CMV); H = come Herpes simplex virus (HSV). La diagnosi precoce ed il trattamento di queste malattie infettive sono fondamentali per prevenire le complicanze nel neonato. Per approfondire: TORCH Test in Gravidanza

Come Si Interpreta il Risultato Significato delle IgM Anti-Toxoplasma e delle IgG Le IgM anti-toxoplasma compaiono nel corso delle prime 2 settimane di malattia acuta, con un picco tra la quarta e l'ottava settimana, prima di diventare indeterminabili (solo in certi casi, si possono riscontrare fino al 18° mese dall'infezione). Le IgG specifiche, invece, compaiono più lentamente, raggiungono il picco in 1-2 mesi e possono rimanere alte e stabili per mesi o anni. Le IgG e IgM negative al toxo test (cioè assenti) indicano che la gestante è suscettibile di infezione, pertanto il toxo test andrebbe ripetuto regolarmente durante la gravidanza (ogni 4-5 settimane) e, al contempo, è importante porre attenzione alle norme igienico-comportamentali. Un toxo test IgG positivo e IgM negativo significa, invece, che la gestante è già immune. Per quanto riguarda le IgG e IgM positive sono necessari esami di approfondimento che servono per accertare l'infezione e cercare di stabilire se sia avvenuta in corso di gravidanza o prima. Come leggere il risultato del Toxo Test IgG assenti, IgM assenti : indicano che la donna è priva di anticorpi anti-Toxoplasma, quindi non ha mai contratto l'infezione ed è ancora suscettibile ad essa. IgG negative e IgM negative significano che dovrebbe osservare scrupolosamente le norme igieniche finalizzate a prevenire l'infezione (non accarezzare animali selvatici o randagi, evitare la carne cruda e i salumi non cotti, lavare bene frutta e verdura ecc.) e deve ripetere il Toxo test ogni 30-40 giorni, fino ad un mese dopo il parto;

: infezione in atto o avvenuta nei tre mesi precedenti; IgG ad alta avidità: probabile riattivazione di una infezione pregressa e latente. Il riscontro di un'avidità alta, purché nel primo trimestre di gravidanza, consente di escludere che l'infezione sia recente e che esistano rischi di infezione per il feto, anche quando siano appunto presenti le IgM. Per una certa quota di donne con anticorpi IgG e IgM entrambi positivi, tuttavia, anche i test di approfondimento diagnostico non riescono a risolvere il dubbio. Deve essere comunque ricordato che, nella donna in gravidanza, l'infezione non implica necessariamente il contagio del feto. È possibile tentare, infatti, di bloccare il passaggio transplacentare del parassita al bambino con un trattamento antibiotico a base di spiramicina o combinazioni di pirimetamina + sulfadiazina + acido folinico (quest'ultimo utilizzato per ridurre gli effetti tossici dei farmaci antagonisti dell'acido folico). Sarà lo specialista a proporre il trattamento più idoneo in base alla datazione dell'infezione materna e al grado di certezza della diagnosi. Nel caso di probabile e accertata infezione in gravidanza o epoca periconcezionale, il bambino - anche se apparentemente sano - dovrà essere monitorato con accertamenti ambulatoriali, almeno per il primo anno di vita al fine di scongiurare eventuali danni che possono insorgere nel tempo. Come si accerta la Trasmissione dell’Infezione Materna al Feto? La probabilità di trasmissione della toxoplasmosi al feto varia in funzione del periodo gestazionale in cui la madre ha contratto l'infezione: il rischio è basso all'inizio della gravidanza ed aumenta con il progredire della gravidanza. Al contrario, la gravità dei danni riportati dal figlio è tanto maggiore, quanto prima si verifica la trasmissione materno-fetale. In caso di infezione in gravidanza o in epoca periconcezionale, probabile ed accertata dal Toxo test, la gravidanza andrà seguita possibilmente da un'equipe specialistica, che, oltre all'esecuzione di monitoraggio ecografico di secondo livello, per sapere se effettivamente il Toxoplasma gondii ha oltrepassato la barriera placentare ed infettato il bambino, può indicare l'esecuzione di un'amniocentesi. Quest'indagine andrebbe eseguita possibilmente dopo la 18a settimana di gravidanza, mai prima che siano passate almeno 6 settimane dall'infezione materna. Il campione di liquido amniotico prelevato durante l'indagine e sottoposto a PCR (reazione a catena della polimerasi) permette di confermare l'eventuale presenza del DNA del parassita, quindi diagnosticare il contagio fetale. Dal monitoraggio ecografico, invece, possono risultare chiari i segni di danno fetale (calcificazioni intracraniche, idrocefalo, epatomegalia, ritardo di accrescimento intrauterino). Dopo la nascita, il sospetto di toxoplasmosi congenita è confermato essenzialmente da indagini sierologiche e dalla presenza di segni di malattia, i quali possono comparire anche a distanza di anni, soprattutto in assenza di terapia.