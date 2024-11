Tosse con catarro: quali sono le cause? Quando preoccuparsi?

Quali sono le cause?

Perché si forma il catarro?

Di norma, il catarro viene prodotto dalle ghiandole annesse alle mucose, principalmente a livello dei bronchi, a protezione delle vie respiratorie. A differenza del muco secreto nelle normali condizioni fisiologiche, avente le funzioni di lubrificare le pareti e di facilitare l'eliminazione di agenti esterni che penetrano nell'organismo, il catarro risulta più abbondante, denso ed appiccicoso.

Questa sovrapproduzione rende impossibile un normale smaltimento delle secrezioni, che tendono ad accumularsi sulle mucose della gola e dei bronchi; l'organismo ricorre dunque alla tosse, detta in questo caso produttiva, come meccanismo per facilitare l'espettorazione del catarro in eccesso e degli agenti nocivi, scongiurando così l'ostruzione delle vie respiratorie.

Quali sono le cause della tosse con catarro?

Le infezioni respiratorie sono una causa comune di infiammazione che determina un aumento della produzione di muco e una consistenza più densa. Ciò provoca sintomi tipici come naso che cola, congestione e tosse produttiva.

Bronchite e polmonite sono due tipi di infezioni che solitamente portano ad una tosse con catarro. Altre cause infettive comprendono: raffreddore, laringite e faringite.

Sebbene l'infezione sia una causa comune, esistono diverse cause non infettive della produzione di catarro, tra cui:

Allergie : le persone che soffrono di allergie spesso sviluppano gocciolamento retronasale, che può indurle a tossire catarro.

: le persone che soffrono di allergie spesso sviluppano gocciolamento retronasale, che può indurle a tossire catarro. Reflusso gastroesofageo : gli acidi gastrici possono irritare la gola e la laringe, provocando tosse con catarro.

: gli acidi gastrici possono irritare la gola e la laringe, provocando tosse con catarro. Fibrosi cistica : malattia polmonare ereditaria in cui il muco è denso e appiccicoso e ostruisce le vie respiratorie, provocando una tosse cronica con muco.

: malattia polmonare ereditaria in cui il muco è denso e appiccicoso e ostruisce le vie respiratorie, provocando una tosse cronica con muco. Malattie polmonari , come l'asma, la broncopneumopatia cronica ostruttiva (BPCO) e la bronchiectasia: Il muco si accumula nei polmoni e provoca la tosse mentre il corpo cerca di espellerlo.

, come l'asma, la broncopneumopatia cronica ostruttiva (BPCO) e la bronchiectasia: Il muco si accumula nei polmoni e provoca la tosse mentre il corpo cerca di espellerlo. Insufficienza cardiaca: si accumula liquido nei polmoni e nelle vie respiratorie (edema polmonare), provocando tosse cronica e muco.

Anche alcuni fattori ambientali e legati allo stile di vita possono aumentare il catarro, come:

Fumo : fa sì che il corpo produca muco più denso e aumenta la quantità di catarro nelle vie aeree.

: fa sì che il corpo produca muco più denso e aumenta la quantità di catarro nelle vie aeree. Umidità relativa : l'aria umida aumenta i sintomi dell'allergia, inclusa una maggiore produzione di catarro.

: l'aria umida aumenta i sintomi dell'allergia, inclusa una maggiore produzione di catarro. Disidratazione : una delle risposte del corpo alla disidratazione è quella di concentrare e addensare il muco.

: una delle risposte del corpo alla disidratazione è quella di concentrare e addensare il muco. Esposizione all'inquinamento atmosferico : il corpo aumenta la produzione di muco per aiutare a espellere gli inquinanti quando tossisce.

: il corpo aumenta la produzione di muco per aiutare a espellere gli inquinanti quando tossisce. Consumo di alcol: poiché l'alcol agisce come diuretico, può disidratare il corpo, il che aumenta la produzione di muco per aiutare a contrastare la secchezza.

Cosa significa il colore del catarro?

Sebbene la diagnosi della causa di una tosse produttiva non si basi sul colore del catarro, può suggerire alcune cause. Normalmente, il muco è trasparente, ma il catarro può presentarsi in una gamma di colori che possono indicare la causa sottostante: