Fra le più comuni cause di tosse in età pediatrica, ricordiamo:

Una malattia delle vie aeree tipica dei bambini piccoli - il cosiddetto croup - dà origine ad una forma di tosse nota come tosse abbaiante , per la similarità della tosse con i latrati emessi dal cane.

Diagnosi e Terapia

Importanza della Diagnosi e Trattamento della Tosse del Bambino

In caso di tosse nei bambini, è molto importante che il medico diagnostichi tempestivamente quale causa sta alla base di questo sintomo, in modo tale da poter istituire una terapia idonea.

Ad esempio, se la tosse è provocata da infezioni batteriche, il pediatra provvederà a prescrivere farmaci antibiotici, come l'amoxicillina o la cefixima. Qualora la causa fosse di tipo infiammatorio, invece, il medico può optare per la somministrazione di farmaci antinfiammatori, come ad esempio l'ibuprofene.

In aggiunta a ciò, se il medico lo ritiene opportuno, può decidere di iniziare anche un trattamento farmacologico mirato esclusivamente al contrasto del sintomo tosse.

In verità, il trattamento farmacologico della tosse nei bambini è una questione piuttosto controversa, poiché non vi sono studi clinici svolti su pazienti pediatrici in grado di confermare la reale efficacia e l'effettiva sicurezza d'uso dei farmaci antitussivi in questa categoria di pazienti.

In qualsiasi caso, per il trattamento della tosse nei bambini si possono utilizzare sostanzialmente due tipologie di farmaci:

I sedativi della tosse - come il destrometorfano e la levodropropizina - il cui impiego è effettuato in caso di tosse secca;

- come il destrometorfano e la levodropropizina - il cui impiego è effettuato in caso di tosse secca; I fluidificanti o mucolitici - come l'N-acetilcisteina o l'ambroxolo - il cui compito è quello di fluidificare, quindi di favorire l'espulsione, delle secrezioni che caratterizzano la tosse grassa.

In qualsiasi caso, la decisione di somministrare o meno medicinali per la cura della tosse nei bambini, così come la scelta del principio attivo, della dose di farmaco da assumere e della durata della terapia spettano solo ed esclusivamente al pediatra che ha in cura il bambino.

Pertanto, è fondamentale non fare di testa propria ed evitare di somministrare al bambino (soprattutto se molto piccolo) farmaci di qualsiasi tempo - nemmeno quelli senz'obbligo di prescrizione medica - senza prima aver chiesto il consiglio del medico. Infatti, la somministrazione impropria di medicinali contro la tosse potrebbe talvolta risultare controproducente, se non addirittura dannosa o potenzialmente pericolosa per il bambino.