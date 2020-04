Cos'è la Tonsillite? La tonsillite è l'infiammazione delle tonsille, con particolare riferimento alle tonsille palatine, due piccole ghiandole linfatiche collocati su entrambi i lati della gola ai lati della gola, subito dietro e sopra la base della lingua. Il ruolo delle tonsille consiste nel contrastare le infezioni, costituendo una sorta di barriera per batteri e virus che penetrano nell'organismo attraverso la bocca ed il naso. In qualche caso, però, il loro compito viene meno: dopo ripetute aggressioni da parte dei patogeni, le tonsille possono infiammarsi. La tonsillite si manifesta con gonfiore, arrossamento, mal di gola e dolore nell'atto della deglutizione. Associato a questo quadro clinico, non è raro che compaiano anche malessere generale, febbre, gonfiore dei linfonodi del collo, dolore all'orecchio, alito cattivo e suppurazione (formazione di placche in gola). Qualora le tonsille gonfie siano causa di limitazioni respiratorie o infezioni recidivanti e resistenti al trattamento medico, si pone l'indicazione alla loro asportazione (tonsillectomia).

Cause La tonsillite è un processo infiammatorio a carico delle stesse tonsille ed, eventualmente, dei tessuti circostanti (adenotonsillite, faringotonsillite). L'ingrossamento (ipertrofia tonsillare) e l'infiammazione di queste strutture sono condizioni patologiche frequenti soprattutto nei bambini. A cosa servono le Tonsille? Quando si parla di tonsillite, il riferimento è all'infiammazione delle tonsille palatine, due organi formati da tessuto linfoide, collocati ai lati della gola, subito dietro e sopra la base della lingua. In condizioni normali, le tonsille sono appena visibili e presentano un colore roseo uniforme. La loro forma ovoidale - di circa 2,5 - 3,5 cm di lunghezza e due di larghezza - ricorda quella di una mandorla. Trovandosi in una posizione strategica, la funzione delle tonsille consiste nel formare una prima barriera contro le infezioni delle prime vie aeree, importante soprattutto durante l'infanzia, quando il sistema immunitario è ancora poco maturo. Se le tonsille vengono colpite da un'infezione la bloccano e ne impediscono un'ulteriore propagazione nel corpo. Queste strutture favoriscono, inoltre, l'immunizzazione nei confronti dei microrganismi provenienti dall'esterno, che penetrano attraverso il naso e la bocca: infiammandosi, le tonsille obbligano l'organismo a produrre anticorpi in grado di neutralizzare virus e batteri. A quest'attività di difesa nei confronti delle infezioni dell'apparato respiratorio partecipano anche le tonsille faringee (o adenoidi). Con il passare degli anni, il sistema di difesa dell'organismo dei bambini si sviluppa e si rafforza, le tonsille diventano meno importanti e si atrofizzano progressivamente. Quali sono le cause della Tonsillite? Nella maggior parte dei casi, la tonsillite dipende da un'infezione (comunemente virale, meno spesso batterica): le tonsille vengono facilmente a contatto con microrganismi patogeni, quindi vanno incontro con estrema frequenza a processi flogistici. Tonsillite batterica Il batterio più comunemente responsabile della tonsillite, specie nell'infanzia, è lo Streptococco beta-emolitico di gruppo A (noto anche come SBEA o Streptococcus pyogenes). Questo agente patogeno è molto diffuso: sembra, infatti, che sia presente in modo asintomatico in circa un terzo dei bambini. Quando l'organismo è debilitato o sono in corso delle infezioni alle vie respiratorie, lo Streptococco si moltiplica provocando febbre alta (fino a 39-40°C), brividi, alito cattivo, gonfiore, difficoltà a deglutire e placche biancastre in gola. Se non viene correttamente trattato, lo Streptococco beta-emolitico di gruppo A può determinare complicazioni di una certa rilevanza (suppurative - otite, sinusite, ascesso peritonsillare - o con assenza di pus - malattia reumatica, infiammazione dei reni). Di conseguenza, mentre nella maggior parte dei casi è sufficiente il solo trattamento domiciliare con farmaci da banco, in presenza di una tonsillite batterica può essere necessario il ricorso agli antibiotici. Tonsillite virale Per quanto riguarda gli agenti virali, la tonsillite virale dipende, nella maggior parte dei casi, da adenovirus e rhinovirus, responsabili della maggior parte del comune raffreddore. In alcuni casi, inoltre, la tonsillite può essere causata dal virus di Epstein Barr (virus responsabile della mononucleosi). La tonsillite virale si manifesta con gola arrossata, ghiandole linfonodali gonfie e qualche linea di febbre. In genere, la malattia va incontro a risoluzione spontanea.

Contagio e Fattori di Rischio Tonsillite: chi è più colpito? La tonsillite è particolarmente comune nei bambini in età scolare, soprattutto nella fascia tra i 2 ed i 6 anni, mentre è meno frequente al di sopra dei 12 anni. Fattori predisponenti Indipendentemente dalla causa scatenante, la tonsillite può essere favorita da: Basse temperature: l'infiammazione delle tonsille è più frequente nel periodo invernale , per l'esposizione al freddo ed il maggiore rischio di incorrere in sbalzi termici. Inoltre, le temperature più rigide tendono ad indebolire le difese immunitarie, permettendo a virus e batteri di moltiplicarsi più facilmente in gola.

l'infiammazione delle tonsille è più frequente nel , per l'esposizione al freddo ed il maggiore rischio di incorrere in sbalzi termici. Inoltre, le temperature più rigide tendono ad indebolire le difese immunitarie, permettendo a virus e batteri di moltiplicarsi più facilmente in gola. Età pediatrica: presenti dalla nascita, le tonsille si sviluppano in modo progressivo e raggiungono la loro massima dimensione all'età di 3-5 anni. All'età di 7 anni circa, questi organi vanno incontro ad un processo involutivo, riducendo le loro dimensioni a causa della fisiologica atrofia, che le rende appena visibili durante l'adolescenza. In età adulta, le tonsille diventano praticamente inattive dal punto di vista funzionale. Aumentando di volume, queste strutture vanno incontro più facilmente alle infezioni e, per la loro particolare conformazione, diventano ottimi depositi di materiale infettivo. Tonsillite contagiosa: come si trasmette? La trasmissione della malattia è particolarmente rapida in ambienti circoscritti, come le scuole e le strutture di assistenza per bambini, dove le persone sono in stretto contatto. Il rischio di contagio è superiore per le forme virali, mentre la tonsillite da streptococchi si trasmette soltanto tramite stretto contatto durante la fase iniziale della malattia (anche considerando che tali germi sono spesso presenti nell'individuo in maniera silente).

Diagnosi Tonsillite: come viene formulata la diagnosi? La diagnosi della tonsillite viene stabilita dal medico di base o dall'otorinolaringoiatra: la sintomatologia associata è facilmente riconoscibile e la presenza dell'infiammazione può essere constatata dopo l'ispezione completa delle vie aeree e digestive superiori (cavo orale e gola). Al medico spetta anche il compito di stabilire nel disturbo in atto quali agenti patogeni siano implicati o meno. In linea generale, i vari sintomi delle tonsilliti batteriche, a differenza di quanto accade in quelle virali, tendono a peggiorare (e non a migliorare) dopo 48-72 ore. L'esecuzione di un tampone faringeo correlato ad una ricerca immuno-enzimatica dello SBEA, permette di formulare una diagnosi differenziale fra tonsilliti virali piuttosto che batteriche. Esiste in tal senso un esame specifico che fornisce risultati nel giro di pochi minuti (test rapido di identificazione, RADT); tuttavia, in alcuni casi possono essere richiesti tempi più lunghi, necessari per compiere esami colturali di varia natura. Esami per la diagnosi: tampone faringeo Per distinguere le cause delle tonsillite, il paziente può essere sottoposto ad un tampone orofaringeo che, solitamente, attesta la presenza di un'infezione batterica da Streptococco. Quest'esame consiste nel prelevare una piccola quantità di secrezione della gola con un bastoncino rivestito di cotone sterile: il liquido viene poi analizzato in laboratorio per identificare l'agente eziologico nel giro di pochi giorni. La richiesta del titolo antispreptolisinico (TAS) è fondamentale per escludere l'infezione da Streptococco beta emolitico di gruppo A e può essere un indicatore di flogosi delle tonsille anche a distanza di tempo. Se il medico, invece, sospetta che la tonsillite sia causata da mononucleosi o altri agenti virali, richiederà specifici esami ematochimici. Quando rivolgersi al medico con urgenza Il medico deve essere consultato in modo tempestivo quando si verificano le seguenti condizioni: Il mal di gola è particolarmente intenso e si hanno molte difficoltà di respirazione o nell'inghiottire;

La febbre supera i 39°C;

La tonsillite non si risolve e non tende a migliorare dopo cinque giorni dal suo inizio;

Si avverte dolore all'orecchio;

Il mal di testa è intenso e associato a vomito ripetuto;

Il paziente manifesta segni di confusione mentale.