In qualche caso, però, il compito delle tonsille viene meno: dopo ripetute aggressioni batteriche o virali, queste possono diventano cronicamente infiammate o aumentare eccessivamente di volume ( ipertrofia ) e trasformarsi, a loro volta, in un focolaio d'infezione per tutto l'organismo.

Trovandosi in una posizione strategica, la funzione delle tonsille consiste nel formare una prima barriera contro le infezioni delle prime vie aeree , importante soprattutto durante l'infanzia, quando il sistema immunitario è ancora poco maturo. Queste strutture favoriscono, inoltre, l' immunizzazione nei confronti dei microrganismi provenienti dall'esterno, che penetrano attraverso il naso e la bocca: infiammandosi, le tonsille obbligano l'organismo a produrre anticorpi in grado di neutralizzare virus e batteri. A quest'attività di difesa nei confronti delle infezioni dell' apparato respiratorio partecipano anche le tonsille faringee (o adenoidi ).

Di solito, la tonsillite si risolve completamente, senza lasciare sequele, se diagnosticata e curata correttamente. Per quanto riguarda i tempi di guarigione, l'infiammazione di origine virale va incontro a risoluzione spontanea nell'arco di 7-10 giorni, con un picco sintomatologico nelle prime 48-72 ore. Se la tonsillite è batterica e s'inizia l'antibioticoterapia, i sintomi si attenuano in circa 5 giorni. Nel corso di un anno, 5-6 episodi di tonsillite acuta possono dare origine ad un' infiammazione cronica .

Nella maggior parte dei casi, la tonsillite cronica può dipendere da un' infezione : soprattutto durante l'infanzia, le tonsille vengono facilmente a contatto con batteri e virus, quindi vanno incontro con estrema frequenza a processi flogistici che da acuti possono divenire ricorrenti o persistenti. In particolare, nel caso in cui una forma di tonsillite acuta non venga trattata adeguatamente, il tessuto tonsillare è costantemente malato.

Per distinguere le cause delle tonsille infiammate, il paziente può essere sottoposto ad un tampone orofaringeo che, solitamente, attesta la presenza di un'infezione batterica da Streptococco. Quest'esame consiste nel prelevare una piccola quantità di secrezione della gola con un bastoncino rivestito di cotone sterile: il liquido viene poi analizzato in laboratorio per identificare l' agente eziologico nel giro di pochi giorni. La richiesta del titolo antispreptolisinico ( TAS ) è fondamentale per escludere l'infezione da Streptococco beta emolitico di gruppo A e può essere un indicatore di flogosi delle tonsille anche a distanza di tempo.

Trattamento

Per quanto riguarda il trattamento conservativo, le opzioni variano in base alla causa della tonsillite cronica, ma generalmente ha efficacia limitata per ragioni fisiopatologiche. Di solito, è indicata la tonsillectomia, ma se non praticabile (es. emofilia, malattie internistiche, rifiuto dell'intervento chirurgico) può essere impostata una terapia di lungo termine con immunostimolanti. Se il problema di base è un'infezione batterica, il medico può indicare l'assunzione di antibiotici specifici e mirati ad attaccare in modo selettivo il patogeno responsabile del disturbo, indicativamente per 2-3 mesi. A questa terapia, per contrastare la febbre, può essere associato un farmaco antipiretico.

Rimedi

Per alleviare i disturbi associati alla tonsillite cronica può essere utile:

Sciacquare la gola con gargarismi utilizzando un collutorio antisettico o una soluzione salina;

Assumere liquidi in abbondanza (succhi di frutta e tisane) e cibi morbidi, meglio se tiepidi o freddi.

Fino a quando la tonsillite cronica persiste è bene non assumere bevande o alimenti troppo caldi, poiché aumentano l'infiammazione locale. Al contrario, cenare o pranzare qualche volta con un gelato può essere di sollievo.

Quando togliere le tonsille

Nonostante le tonsille siano utili durante la prima infanzia per prevenire le infezioni, l'organismo possiede mezzi più efficaci per contrastare batteri e virus. Per questo motivo, se crescono di volume, sono cronicamente infiammate e provocano notevoli problemi respiratori, è presa in considerazione la possibilità di rimuoverle chirurgicamente.

La tonsillectomia è un intervento relativamente semplice, che viene eseguito in anestesia generale. Nella settimana successiva all'operazione, è normale avvertire fastidio e dolore nella zona interessata. Qualora si manifestassero copiose perdite di sangue, tuttavia, occorre rivolgersi immediatamente al più vicino pronto soccorso.

L'intervento di tonsillectomia può essere associato alla rimozione delle adenoidi (adenoidectomia) che, come le tonsille, sono spesso soggette ad infiammazione ed ingrossamento.