La tocofobia è la paura patologica del parto . In qualche caso, questo disturbo fobico è conseguenza delle implicazioni psicologiche e sociali correlate alla nascita di un bambino . Altre volte, la tocofobia può dipendere dall'idea di non riuscire a sopportare il dolore del travaglio .

La paura del parto può essere influenzata da esperienze traumatiche del passato (manovre ostetriche invasive, distacco placentare, taglio cesareo d'emergenza, aborti o gravidanze extra-uterine ecc.) e dall'ascolto di testimonianze di nascite difficili o complicate.

La tocofobia può avere gravi conseguenze, ad esempio, prolungando il travaglio o predisponendo alla depressione post-partum. Per questo motivo, i medici e le ostetriche che assistono la gestante devono essere consapevoli della presentazione, dei sintomi e delle situazioni che favoriscono il problema. Ciò consente di mettere in atto un piano terapeutico adatto a garantire un buono stato di salute psico-fisico della futura mamma e del nascituro. Alcune donne che soffrono di tocofobia trovano utile raccontare le esperienze che hanno vissuto o possono avere bisogno di essere rassicurate raccogliendo informazioni sul parto (ad esempio, parlando con le ostetriche durante la gravidanza). Altre pazienti potrebbero aver bisogno, invece, di un trattamento più mirato, come alcune sedute di psicoterapia.

Se non viene trattata e superata, la tocofobia può portare alcune donne a strategie di evitamento importanti, come quella di decidere di non avere figli, pur di non affrontare il momento del parto.