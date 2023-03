Titolo Antistreptolisinico (TAS): a cosa serve e cosa significa quando è alto

Se il titolo antistreptolisinico è basso o l'esame risulta negativo significa che non si è verificata un'infezione streptococcica. Un valore elevato o in aumento può segnalare, invece, una recente esposizione al patogeno.

Questo test è utile per misurare la quantità di un particolare tipo di anticorpo (chiamato antistreptolisina ), specificamente prodotto in seguito al contatto con questi batteri . Più precisamente, l'antistreptolisina serve a contrastare la streptolisina , una proteina ad azione emolitica prodotta da alcuni streptococchi (gruppo A, C e G).

Tuttavia, se un'infezione non presenta una sintomatologia chiara, non viene individuata e debellata con una terapia mirata, il batterio resta latente nell'organismo, infiltrando organi vitali, come il cuore o i reni . Ciò può determinare complicazioni post-streptococciche , pericolose soprattutto nei bambini piccoli, come la glomerulonefrite ( infiammazione dei glomeruli renali ), la febbre reumatica o la miocardite . Le conseguenze secondarie a queste patologie sono piuttosto gravi e comprendono lo scompenso cardiaco e la disfunzione renale.

L' antistreptolisina O (ASO, dall'inglese "Anti-Streptolysin O") è un particolare tipo di anticorpo che viene prodotto dal sistema immunitario in risposta all' infezione streptococcica . Più precisamente, questa viene sintetizzata per neutralizzare le proprietà emolitiche della streptolisina O , una proteina prodotta dalla maggior parte dei ceppi di streptococchi del gruppo A e da molti di quelli appartenenti ai gruppi C e G . La lettera "O" indica che questa tossina immunogena è labile all'ossigeno.

Perché si Misura

A cosa serve il Titolo Antistreptolisinico?

L'esame del titolo antistreptolisinico misura la quantità di antistreptolisina che si trova nel flusso ematico.

Questa determinazione è utile per stabilire se un paziente abbia recentemente contratto un'infezione da streptococco (detta anche streptococcosi). Se il valore è alto, significa che il contatto del soggetto con il batterio è stato recente o in corso.

Inoltre, l'esecuzione del TAS può aiutare a chiarire il quadro clinico in presenza di sintomi ben riconoscibili, per determinare se una recente infezione da streptococco abbia causato una glomerulonefrite o un episodio di febbre reumatica.

TAS: dopo quanto tempo si può misurare?

Affinché sia possibile individuare la presenza degli anticorpi con l'esame del titolo antistreptolisinico, occorre aspettare almeno una settimana dal momento in cui è stata contratta l'infezione streptococcica. L'antistreptolisina non viene, infatti, subito prodotta, ma aumenta dopo 7 giorni dal contagio, raggiungendo il picco nel giro di 4-6 settimane, per poi diminuire alla risoluzione dell'infezione e tornare a valori normali dopo un periodo di tempo che può durare anche un anno.

Di conseguenza, l'esame del titolo antistreptolisinico non può essere usato per la diagnosi di infezioni acute. In questi casi, però, si può eseguire un test rapido per la rilevazione dello streptococco o un tampone faringeo (esame colturale).

TAS: quando viene prescritto l'esame?

In linea generale, il dosaggio del titolo antistreptolisinico viene richiesto qualche settimana dopo la comparsa dei sintomi indicativi di una faringotonsillite e/o un'infezione cutanea da streptococco.

Pertanto, la valutazione del TAS viene indicato dal medico quando il paziente manifesta alcuni dei seguenti sintomi:

Per comprendere se il titolo antistreptolisinico è incrementato, diminuito o rimasto stabile, il medico può programmare l'esecuzione di questo esame anche due volte, nel giro di dieci giorni di distanza, allo scopo di ottenere i titoli di ASO. Questo doppio controllo consente di distinguere, inoltre, uno stato di convalescenza da un'infezione in corso.

Il test del titolo antistreptolisinico può essere prescritto anche nel caso in cui il medico sospetti che il paziente abbia una malattia conseguente ad una recente infezione streptococcica, non precedentemente individuata e debellata con una terapia mirata. L'esame viene richiesto, poi, alla comparsa dei sintomi indicativi per febbre reumatica o glomerulonefrite, come sostegno alla diagnosi.

Esami correlati al TAS

Il titolo antistreptolisinico è positivo solo nell'80% circa delle infezioni da streptococco, quindi un test negativo non esclude necessariamente la diagnosi (nota: il TAS può risultare basso o negativo se l'infezione è causata da ceppi che sono scarsi produttori di streptolisina O). Allo stesso modo, sottoporsi esclusivamente all'esame del TAS si è dimostrato poco utile, poiché l'infezione da streptococco potrebbe essere già passata.

Per questo motivo, il titolo antistreptolisinico viene frequentemente prescritto insieme alla VES, ossia alla determinazione della velocità di eritrosedimentazione (indice infiammatorio). Se entrambi questi parametri risultano positivi, significa che l'infezione da streptococco è in corso. In tal caso, è opportuno fare altri esami, per valutare quale tipo di trattamento è necessario mettere in atto per risolvere il problema.

La determinazione del titolo antistreptolisinico può essere richiesta da sola o in associazione all'esame per l'anti-DNasi B (anti-desossiribonucleasi B), un altro test utilizzato per valutare la presenza di una recente infezione da streptococco. Misurato soprattutto quando c'è il sospetto di un falso negativo (20% dei casi), quest'ultimo parametro, se combinato con il titolo ASO, può rilevare fino al 95% delle infezioni da streptococco.