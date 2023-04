Tisi: cos’è? Quali sono le cause e come si prende, sintomi e cura

La tisi è una forma di tubercolosi (TBC): più nel dettaglio, il termine tisi viene utilizzato per indicare la tubercolosi polmonare. Ricordiamo brevemente, infatti, che la TBC può colpire anche altre parti del corpo, trattandosi di una malattia multisistemica con una miriade di presentazioni e manifestazioni; meningite tubercolare, tubercolosi urogenitale, malattia di Pott e tubercolosi cutanea sono solo alcuni dei possibili esempi.

La tisi è, quindi, una malattia infettiva causata dal Mycobacterium tuberculosis che micobatterio attacca prevalentemente i polmoni, distruggendo progressivamente gli alveoli (piccole "sacche" situate al termine dei bronchioli, nelle quali avvengono gli scambi tra ossigeno e anidride carbonica). La tisi può evolvere in quadri clinici gravi e, se non viene trattata, può portare al decesso.

Tisi: perché si chiama così?

In passato, nel linguaggio popolare, per indicare la tubercolosi polmonare veniva usato il termine consunzione (dal latino consumptio, cioè logoramento, usura poiché sembrava consumare le persone da dentro) o tisi (dal greco phthisis) ad indicare la principale caratteristica evolutiva della malattia, cioè l'escavazione del focolaio polmonare, con la sua evidente e grave conseguenza, l'emottisi, cioè l'emissione di sangue dalla bocca proveniente dai polmoni.

Curiosità: la tisi è stata presente sin dall'antichità (se ne hanno tracce sin dalla preistoria); attorno al 460 a.C., Ippocrate aveva identificato la tisi come la più diffusa malattia di tutti i tempi. Prima dei postulati (1882) del dottor Robert Koch che aveva isolato la vera causa della tubercolosi, le ipotesi avanzate sull'origine della tubercolosi furono moltissime e alcune di queste erano molto fantasiose. Basti pensare che durante il XIX secolo la consunzione era stata persino associata al vampirismo per giustificare le epidemie: in sintesi, chi era già deceduto sarebbe tornato per cibarsi della linfa vitale degli altri membri della comunità, da cui seguirono riesumazioni alla ricerca di tratti particolari e rituali per distruggere quanto rimaneva del tisico (Michael E. Bell, Vampires and Death in New England, 1784 to 1892).